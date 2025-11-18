Dans un post au ton offensif sur Truth Social, Donald Trump fustige les assureurs santé d'avoir capté des billions de dollars et d'avoir floué l'Amérique. Le secteur a déjà été ébranlé par une succession de signaux négatifs (prévisions baissées pour plusieurs entreprises, enquêtes fédérales, tensions sociales, etc). Les valeurs cotées doivent encaisser un nouveau choc.

Le président américain, dans son habituel style de communication sur Truth Social, dénonce un système dans lequel les compagnies d’assurance, seraient devenues les bénéficiaires d’un modèle tourné contre les citoyens. Trump dit vouloir renvoyer l’argent directement au peuple et permettre à chacun de négocier sa propre couverture, sans intermédiaire. On commence toutefois à être habitué aux sorties musclées de Donald Trump qui privilégie souvent une communication très directe pour installer un rapport de force et favoriser, par la suite, des concessions plus larges.

Cette sortie intervient au pire moment pour le secteur qui est déjà enlisé dans une crise profonde. Centene, premier opérateur du marché individuel, a retiré ses prévisions annuelles face à une conjonction défavorable. Dans certains États comme New York ou la Floride, les coûts médicaux explosent sur des postes sensibles tels que la santé mentale, les soins à domicile ou les médicaments.

Elevance Health, autre poids lourd du secteur, traverse une situation tout aussi compliquée. Le groupe attend des profits au plus bas niveau depuis 2022. Le secteur doit en parallèle composer avec la réduction votée de 1 000 milliards de dollars du budget Medicaid, la fin programmée en 2026 des aides exceptionnelles de l’ACA et du durcissement général des exigences réglementaires.

Molina Healthcare, de taille plus modeste mais exposée à Medicaid et Medicare, est aussi en difficulté. Son titre, désormais sous les 10 milliards de dollars de capitalisation, a été divisé par deux cette année.

Enfin, le plus gros acteur du secteur, UnitedHealth est certainement le plus impacté, entre les accusations de fraude, les résultats décevants et les différents événements tels que l’assassinat de Brian Thompson.

Depuis avril, plus de 300 milliards de dollars de capitalisation se sont évaporés pour l’ensemble des acteurs du secteur et la visibilité n’a jamais été aussi faible.