Les attentes de Bank of America Global Research sur la publication trimestrielle de Tesla
Tesla en repli à Wall Street (-0,84%, à 389,39 dollars), malgré une note de Bank of America Global Research dans laquelle la recommandation à l'achat a été confirmée, de même que la cible de cours à 460 dollars.
Les analystes détaillent que l'attention des investisseurs devraient se focaliser sur les déploiements de robotaxis, alors que la société chercher à bouleverser le marché du VTC et à capturer une partie d'une opportunité de marché de plus de 1 000 milliards de dollars, alors que la concurrence accélère. Ils rappellent notamment qu'Uber a récemment annoncé des nouveaux accords sur les véhicules autonomes avec Lucid et Rivian, tandis que les déploiements de Waymo augmentent.
Samedi, Tesla a annoncé l'extension de son service de robotaxis à Dallas et Houston, portant le nombre de déploiements à 4 (même si à San Francisco, il doit y avoir un conducteur de sécurité actif). L'objectif pour le groupe présidé par Elon Musk est d'atteindre 9 villes d'ici le premier semestre 2026.
Les investisseurs devraient également se focaliser sur le pipeline de nouveaux produits. Tesla développerait un nouveau SUV compact à prix réduit. Ce potentiel lancement pourrait permettre au groupe de continuer à gagner des parts de marché aux Etats-Unis, alors que les constructeurs historiques, notamment Ford et GM, redéfinissent leurs priorités de production vers des plateformes de moteurs thermiques à plus forte marge.
Bank of America table également, lors de la publication des comptes trimestriels programmée mercredi, sur une mise à jour concernant la montée en puissance de la production du robot humanoïde Optimus, qui contribue de manière significative aux 20 milliards de dollars de dépenses d'investissement. Les analystes ne s'attendent pas, à court terme, à une contribution significative d'Optimus, mais ils y voient une opportunité potentielle à long terme. Les équipes tablent sur des livraisons mondiales de ces robots de 1,2 million d'unités d'ici 2030 et 10 millions d'ici 2035.
Tesla, Inc. est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de véhicules électriques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules automobiles (69,4%) ;
- vente de systèmes de production et de stockage d'énergie (13,5%) ;
- prestations de services (13,2%) : notamment prestations de maintenance et de réparation. Par ailleurs, le groupe développe une activité de vente de composants de groupes motopropulseurs pour véhicules électriques ;
- crédit automobile (2,1%) ;
- location de véhicules (1,8%).
A fin 2025, le groupe dispose de 8 sites de production implantés aux Etats-Unis (5), en Chine (2) et en Allemagne.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (50,2%), Chine (22,1%) et autres (27,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.