Les auditeurs d'Atos visés par une action collective inédite

Lancée contre les commissaires aux comptes d'Atos SE, l'action collective "Action Against Atos Auditors" suscite un engouement rare. Selon nos informations, près de 800 personnes ont déjà enregistré leurs coordonnées, et environ 500 ont finalisé leur inscription sur la plateforme en ligne du cabinet Vermeille & Co, soutenue par l'UPRA (Union pour la Protection des Actionnaires).

A notre connaissance, c’est la première fois en France qu’une action en responsabilité civile vise directement les auditeurs d’une société cotée. Jusqu’ici, les commissaires aux comptes n’étaient exposés qu’à des sanctions administratives de la part des régulateurs. Les plaignants, qui devraient bientôt rejoindre un collectif d’investisseurs élargi (d'autres initiatives étaient en préparation ces derniers mois), réclament réparation pour les pertes subies en raison de défaillances présumées dans la certification des comptes d’Atos. Si cette procédure reste indépendante de toute enquête de l’AMF, ses initiateurs espèrent néanmoins qu’elle trouvera un écho favorable auprès du régulateur, dans un climat marqué par les ratés de l’affaire Casino. Au-delà du cas Atos SE, cette action pourrait ouvrir une nouvelle brèche juridique, en instaurant une responsabilité directe pour les acteurs de la chaîne financière. Si elle aboutit, elle ferait date et pourrait inciter d’autres actionnaires à s’organiser. Déposée devant le tribunal de commerce de Nanterre, l’action vise Deloitte & Associés et Grant Thornton, les commissaires aux comptes d’Atos, pour des fautes et négligences présumées dans l’exercice de leurs fonctions. Elle concerne les investisseurs ayant acheté des actions Atos entre le 21 février 2018 et le 25 mars 2024, qu’ils les aient conservées ou revendues depuis. Les salariés passés par le FCPE ne peuvent en revanche pas se joindre à la procédure et doivent passer par la société de gestion du fonds.