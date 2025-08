Les avis contrastés de deux analystes sur Palantir

Publié le 05/08/2025

Palantir s'arroge près de 9% à Wall Street et signe une progression de 130% depuis le début de l'année.



Dans ce contexte, Wedbush maintient son opinion 'surperformance' sur Palantir tout en augmentant son objectif de cours de 160 à 200 dollars, 'reflétant l'hyper croissance continue de la demande pour la suite de produits d'IA de la société'.



Le broker met en avant 'un nouveau trimestre époustouflant pour ce Messi de l'IA, car sa plateforme d'intelligence artificielle (AIP) continue de susciter un intérêt sans précédent dans le paysage commercial'.



'De plus en plus d'entreprises se tournent vers Palantir pour des cas d'utilisation complexes de l'IA', souligne Wedbush, estimant qu'il a le potentiel d'atteindre une capitalisation boursière à mille milliards de dollars dans les prochaines années.



De son côté, Jefferies confirme sa recommandation de 'sous-performance' sur le titre, assortie d'un objectif de cours inchangé à 60 dollars.



L'analyste le reconnaît : les fondamentaux se sont sensiblement améliorés, avec une croissance de 48 % du chiffre d'affaires total au deuxième trimestre, dépassant les attentes du consensus (+38 %) et marquant une nette accélération par rapport aux 39 % enregistrés au T1. Le bureau d'analyses salue par ailleurs la forte dynamique aux États-Unis, avec une croissance de 93 % des revenus commerciaux, contre 71 % au trimestre précédent.



La note insiste toutefois sur la valorisation excessive du titre : celui-ci se traite en effet à 74 fois les revenus estimés pour 2026, soit un niveau jugé déconnecté même dans l'hypothèse optimiste d'un taux de croissance annuel moyen de 55 % sur quatre ans, ce qui correspondrait à un multiple de 25 fois les revenus en 2028.