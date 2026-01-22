Les avis des analystes sur Burberry après la publication des résultats

Oddo BHF réitère son conseil de Sous-performance sur le titre de la maison de luxe britannique mais relève son objectif de cours à 1 150 pence (contre 1 080 pence) après la publication des résultats du 3ème trimestre.



Le nouvel objectif de cours, inférieur de 10% environ aux cours récents, conduit Oddo BHF à réitérer son opinion prudente. Il n'est pas convaincu à ce stade que la franchise puisse suivre sur la durée la trajectoire de croissance du marché du luxe.



L'analyste note l'accélération de la croissance en Asie par rapport au 2ème trimestre avec une Grande Chine qui passe du 2ème trimestre au 3ème trimestre de +3% à +6% et le reste de l'Asie de 0% à +5% avec une Corée du Sud portée par le tourisme chinois à +13%.



"A 665 M£, le chiffre d'affaires retail en publié ressort juste en ligne avec les attentes car il a été pénalisé par un effet de change un peu plus négatif qu'attendu à près de 2 pts" souligne Oddo BHF.



Oddo BHF table sur une accélération de la croissance comp. du retail à +5% sur le 4ème trimestre et à +6.5% sur l'exercice 2026/2027 et ses prévision d'EBIT pour les exercices 2025/2026 et 2026/2027 restent quasi inchangées à 159 M£ (marge à 6.5% avec 10% au 2ème semestre) et à 246 M£ (marge à 9.5%).



UBS maintient pour sa part son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 1 570 pence.



UBS souligne dans son étude que les résultats du troisième trimestre de Burberry ont révélé une reprise de la demande plus forte que prévu en Chine, ce qui a permis d'améliorer la qualité des ventes.



"Les ventes au détail du troisième trimestre, à 665 millions de livres sterling, étaient conformes aux prévisions. À périmètre comparable, la croissance du troisième trimestre s'est établie à +3 % (prévisions de +2 %). La croissance sous-jacente des ventes au détail à taux de change constant s'est ainsi établie à +3 % (prévisions de +2 %)" indique le bureau d'analyse.



UBS estime que l'accélération du troisième trimestre devrait entraîner des révisions à la hausse des bénéfices.