Les avis des brokers sur Valeo après la présentation du plan Elevate 2028

Jefferies maintient son conseil à Conserver mais son objectif de cours passe de 10,35 EUR à 11,35 EUR après la réunion du CMD.



L'analyste estime que les prévisions de croissance présentées lors de la réunion CMD de Valeo étaient inférieures aux attentes et ont clairement été mal accueillies, mais elles reflètent selon l'analyste une vision réaliste du contexte sectoriel.



"Nous pensons que cela justifie une vision plus positive, Valeo étant désormais bien positionné pour 2026F par rapport à ses concurrents, qui devront probablement revoir à la baisse leurs prévisions de croissance en février" indique le bureau d'analyse.



"Nos prévisions ont été révisées à la baisse afin de refléter des perspectives de croissance moins favorables, avec des ventes en baisse de 3 % et 4 % pour les exercices 2026 et 2027 et un EBIT en baisse de 2 % pour chaque exercice" indique l'analyste.



Les prévisions pour l'exercice 2025 de Jefferies restent en revanche globalement inchangées. "Nous sommes légèrement en dessous du consensus pour les ventes pour ces deux exercices, mais légèrement au-dessus pour l'EBIT" précise l'analyste.



Oddo BHF confirme pour sa part son opinion Neutre sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 10 E après la présentation du nouveau plan Elevate 2028.



"Malgré un travail de fond indéniable face à un environnement difficile ces dernières années (réduction des coûts en Europe, discipline accrue sur les investissements, repositionnement), nous ressortons encore sceptiques quant à la capacité de Valeo à concilier croissance et amélioration de sa performance financière, notamment en matière de FCF" indique l'analyste.



Oddo BHF estime que selon la logique du plan, il faudra probablement attendre 2028 pour que le management puisse faire la démonstration d'une véritable transformation, après une décennie d'échecs sur ce front.



"Compte tenu du faible track record du groupe et d'un appétit toujours modéré des investisseurs pour le secteur, il est à craindre que ces derniers préfèrent attendre des preuves concrètes et se tourner, d'ici là, vers des valeurs jugées plus qualitatives (Autoliv, OPM, CIE Automotive) et/ou moins valorisées (Aumovio ?) au sein du segment" souligne le bureau d'analyse dans son étude.



Oddo BHF note que le groupe devrait néanmoins tirer profit des efforts engagés sur les coûts (plan de 400 MEUR, principalement en Europe et sur Power) et qui constitueront donc le principal levier d'amélioration de la rentabilité (de 4,7%e cette année à 6-7% en 2028, 6,1%e).



Enfin, l'anlyste a apprécié le fait que la Chine est désormais positionnée comme un véritable "Fitness Center" opérationnel, où le groupe apprend à développer à une vitesse record et à coûts réduits.

