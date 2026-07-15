Les grandes banques américaines ont publié mardi des résultats records, dopées par l'IPO géante de SpaceX, le retour des méga-fusions et des marchés qui n'arrêtent pas de bouger.

Elon Musk n'avait probablement pas prévu de sauver le trimestre de Wall Street. C'est pourtant ce qu'il a fait. En introduisant SpaceX en Bourse mi-juin, une opération à 85,7 MdsUSD levés, la plus grosse IPO de l'histoire, il a distribué environ 500 MUSD de commissions au syndicat des banques-conseils selon Reuters. Un money gun, version institutionnelle. Et en dessous, les banquiers ont fait ce que font les banquiers quand il pleut des billets. Ils ont tendu les mains.

Mardi, 5 des plus grandes banques américaines publiaient leurs comptes du 2e trimestre le même jour, une première en 10 ans. Plus de 49 MdsUSD de bénéfices cumulés, en hausse de 39% sur un an selon le Wall Street Journal, et toutes au-dessus des attentes. Même Jamie Dimon, le patron de JPMorgan, pourtant rarement du genre à sortir les cotillons, a lâché que " l'on frôle la perfection ". Avant d'ajouter aussitôt qu'on "ignore simplement combien de temps cela va durer".

Commission sur tout, même sur la panique

Pour comprendre le trimestre, il faut comprendre le métier. Une banque d'investissement gagne de l'argent à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose. Une entreprise entre en Bourse, commission. Deux groupes fusionnent, commission. Un client panique et vend tout, commission. Un autre rachète le lendemain, commission encore. Le seul vrai ennemi de Wall Street, c'est le calme. Et du calme, ce trimestre, il n'y en a pas eu une seconde. Entre la guerre en Iran, les fermetures à répétition du détroit d'Ormuz et les montagnes russes des valeurs d'IA, les marchés ont passé trois mois à trembler. Les clients ont acheté, vendu, couvert, racheté. Les revenus de trading actions ont bondi de 86% chez JPMorgan et de 72% chez Goldman Sachs, où ils ont atteint un record absolu de 7,4 MdsUSD.

L'autre moteur, ce sont les fusions-acquisitions, dont on vous parlait déjà dans Le Bric-à-Brac. Les annonces de deals ont bondi de plus de 64% sur un an au 2e trimestre selon Morgan Stanley, qui table sur une année record à 6 400 MdsUSD, de quoi éclipser le boom de 2021. Il faut dire que tout s'aligne. Les régulateurs de l'administration Trump se montrent plus conciliants avec les grosses opérations, d'après Morgan Stanley. Les entreprises achètent tout ce qui touche à l'IA de peur de rater le train, et les fonds de capital-investissement sont assis sur environ 4 300 MdsUSD, toujours selon Morgan Stanley. Ce cash finira par acheter des entreprises. Devinez qui prend sa commission au passage.

Le chargeur est encore plein

Résultat, le tour de table donne le vertige. JPMorgan signe le plus gros bénéfice trimestriel de l'histoire bancaire américaine, 21,2 MdsUSD. Il faut dire que 4,6 MdsUSD viennent d'une plus-value sur sa participation dans Visa. Même sans ce coup de pouce, la banque bat le consensus, et flirte désormais avec les 1 000 MdsUSD de capitalisation. Goldman Sachs, co-pilote de l'IPO de SpaceX avec Morgan Stanley, sort son meilleur trimestre en 5 ans avec un bénéfice en hausse de presque 80%. En juin, son patron David Solomon avait prévenu que "nous sommes indéniablement dans une phase où la cupidité l'emporte sur la peur". Un mois plus tard, la cupidité a rapporté 6,6 MdsUSD. Difficile de lui donner tort. Derrière, tout le monde gagne. Bank of America aligne un trading record, Citi son meilleur chiffre d'affaires en 10 ans. Et Wells Fargo, privée de dessert par la Fed depuis 2018 pour avoir ouvert des millions de comptes à l'insu de ses clients, a enfin le droit de se resservir. Son bilan était plafonné à 2 000 MdsUSD, la sanction a sauté l'an dernier, et la banque rattrape le temps perdu.

Le money gun n'a pas fini de tirer. OpenAI et Anthropic ont déposé leurs dossiers d'introduction en Bourse, avec des valorisations évoquées autour des 1 000 MdsUSD chacune. Tant que la bulle IA gonflera, quelqu'un touchera une commission pour la gonfler.

Au micro, ça joue les rabat-joie. Dimon voit des risques qui "se déplacent sous la surface comme des plaques tectoniques", Charlie Scharf, chez Wells Fargo, rappelle que "des conjonctures aussi favorables ne durent pas éternellement". C'est beau, cette lucidité. Elle ne les empêche pas de signer des deals à tour de bras. Il faut dire qu'une banque d'affaires s'accommode très bien des tempêtes, tant qu'elles ne coulent pas le navire. Si les marchés se retournent, il y aura des ventes paniques à exécuter, des groupes à restructurer, des faillites à conseiller. Autrement dit, des commissions. Le money gun peut bien se vider, ce sont encore elles qu'on paiera pour ramasser les billets.