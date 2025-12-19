Baisse de taux, statu quo, hausse de taux… les banques centrales du G4 - Fed, BCE, Banque d'Angleterre et Banque du Japon - ont livré des décisions différentes durant les dix derniers jours. Mais toutes vont dans la même direction.

Ce matin, la Banque du Japon a délivré une hausse de taux de 25 points de base, conformément aux attentes du marché. C’était son premier mouvement depuis janvier. Surtout, cela ramène les taux directeurs à leur plus haut niveau depuis 1995.

Actuellement dans un cycle de hausse de taux, la BoJ est à rebours des autres grandes banques centrales. En effet, face à la vague d’inflation post-pandémie, la Fed, la BCE et la Banque d’Angleterre ont relevé rapidement leur taux (en 2022 et 2023). Puis, à mesure que l’inflation a reflué, elles ont entamé un cycle de baisse de taux en 2024.

Désormais, la BCE semble être arrivée à la fin de cette séquence. Elle est en pause depuis le mois de juin et un statu quo en 2026 est le scénario central. A l’inverse, la Fed et la Banque d’Angleterre ont à nouveau réduit leur taux en décembre, et devraient procéder à une ou plusieurs baisses en 2026.

En apparence, les principales banques centrales de la planète sont donc en ordre dispersé. Mais en réalité, elles vont toutes dans la même direction. Elles veulent aller au taux neutre ; c’est-à-dire le niveau qui ne stimule pas l’économie mais ne la freine pas non plus.

La BCE a ramené son principal taux directeur à 2% en juin. C’est le niveau que tout le monde considère comme le taux neutre pour la zone euro. Avec des prévisions d’inflation proche des 2% jusqu’en 2028 et une croissance autour de son potentiel, la BCE n’a désormais aucune raison de sortir de sa "bonne position".

Du côté de la Fed et de la Banque d’Angleterre, l’idée est qu’il y a encore quelques baisses de taux avant d’atteindre le taux neutre. Toutes deux font face à une inflation élevée et un marché de l’emploi qui ralentit. Mais l’inflation est plutôt sur une tendance à la baisse, renforcée par la détente du marché du travail (moins de pressions à la hausse sur les salaires).

La Banque du Japon est quant à elle dans une toute autre séquence. Après des décennies de politique monétaire ultra expansionniste, la BoJ semble avoir vaincu la déflation. L’inflation est ancrée au-dessus des 2% et la boucle prix-salaires est à nouveau enclenchée. Il est donc nécessaire de remonter les taux. Mais là encore l’objectif est bien de normaliser la politique monétaire. La Banque du Japon estime le taux neutre dans un intervalle assez large, entre 1% et 2.5%.

Les grandes banques centrales sont donc bien plus alignées qu’il n’y parait. Du Japon aux Etats-Unis en passant par la zone euro et le Royaume-Uni, l’environnement macro plaide pour des politiques monétaires neutres. Reste à savoir quel est le niveau de taux approprié.