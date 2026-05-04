Les banques cherchent à réduire leur exposition aux centres de données
Confrontées aux besoins de financement sans précédent de l'IA, les grandes banques sont écartelées entre la nécessité d'en faire partie et la crainte d'y être surexposées. Le mouvement actuel, selon le FT, est plutôt à la réduction du risque.
Les grands établissements américains, dont JPMorgan, Morgan Stanley, mais aussi non-américains, comme Sumitomo Mitsui, tentent de redistribuer une partie des dettes liées aux data centers vers d'autres investisseurs. D'après le FT, ils explorent des cessions privées ou des transferts de risque afin de libérer du capital. L'ampleur des montants est inédite : Oracle et CoreWeave ont emprunté des centaines de milliards de dollars pour financer leurs infrastructures, mettant les bilans bancaires sous tension.
significant risk transfer
Certaines opérations illustrent cette pression. JPMorgan et MUFG cherchent ainsi à répartir 38 milliards de dollars de dette liés à un projet Oracle aux Etats-Unis, parfois avec décote. En parallèle, les banques développent des structures de type significant risk transfer, déjà courantes en Europe, pour céder les tranches les plus risquées de prêts très concentrés, tout en conservant une part d'exposition, précise le FT.
Mais ces actifs restent risqués, en raison de la concentration du secteur, des aléas de construction et d'une opposition locale croissante à certains projets. Dans ce contexte, les banques diversifient les sources de financement, du crédit privé aux obligations, et cherchent davantage de contreparties pour absorber des volumes appelés à encore augmenter, souligne le journal britannique.
BNP Paribas est le 1er groupe bancaire français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (50,8%) : activité de banque de détail en France (24,2% du PNB), en Belgique (14%) et en Italie (10,1%). Le solde du PNB (51,7%) concerne les activités à l'international et les activités de prestations de services financiers spécialisés (crédit à la consommation, crédit immobilier, crédit-bail, gestion de flottes automobiles, location d'actifs informatiques) ;
- banque de financement et d'investissement (36,1%) : activités de conseil et de marchés de capitaux (83,2% du PNB ; conseil en fusions-acquisitions, interventions sur les marchés actions, de taux, de change, etc.) et de financement (16,8% ; financements d'acquisitions, de projets, du négoce de matières premières, etc.) ;
- gestion institutionnelle et privée et assurance (13,1%) : activités de gestion d'actifs, de banque privée (n° 1 français), de prestations de services immobiliers, de courtage en ligne, d'assurance et de prestations de services titres (n° 1 européen de la conservation de titres).
A fin 2025, BNP Paribas gère 1 075,6 MdsEUR d'encours de dépôts et 897,3 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (80,8%), Amérique (10,8%) et Asie-Pacifique (8,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.