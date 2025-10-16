Les actions des banques régionales américaines ont lourdement reculé jeudi, entraînant avec elles la société d’investissement Jefferies, sur fond de craintes croissantes liées à des prêts non performants dans le secteur du crédit privé. L’indice SPDR S&P Regional Banking (KRE) a perdu plus de 6%, avec tous ses composants, sauf un, en territoire négatif. Zions Bancorporation a chuté de plus de 12%, tandis que Western Alliance Bancorp a reculé de plus de 11%, après avoir reconnu respectivement une charge liée à des prêts douteux et un cas de fraude d’un client.

Jefferies, exposée à la faillite de First Brands, a vu son action chuter de 9%, portant son repli mensuel à 23%, sa pire performance depuis mars 2020. La banque a révélé une exposition de 715 millions de dollars à des sociétés liées à First Brands, tandis qu’UBS a reconnu un risque de 500 millions. Ces dossiers, ainsi que la faillite de Tricolor Holdings dans le secteur automobile, ont ravivé le souvenir des pratiques de prêt risquées qui avaient fragilisé certaines institutions financières lors de la crise de 2023, provoquée par l’effondrement de Silicon Valley Bank.

Les inquiétudes se sont étendues aux gestionnaires de crédit privé, Blue Owl Capital perdant près de 6%, Ares Management et Blackstone plus de 4%, et Apollo ainsi que Carlyle environ 5%. Les grandes banques ont mieux résisté : JPMorgan ne cédait qu’environ 1% et Bank of America 3%.