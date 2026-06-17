L'essentiel :

- Goldman Sachs, Morgan Stanley et Citi abaissent leurs prévisions de prix du Brent pour 2026 et 2027.

- Goldman Sachs anticipe un retour des exportations du Golfe à leurs niveaux d'avant-guerre d'ici fin juillet.

- Barclays maintient sa prévision de 100 dollars le baril pour le Brent en 2026 malgré l'accord.



Plusieurs grandes banques d'investissement ont ajusté à la baisse leurs prévisions de prix du pétrole suite à la signature d'un accord préliminaire entre les Etats-Unis et l'Iran visant à rouvrir le détroit d'Ormuz, un passage stratégique pour le transit pétrolier. Goldman Sachs a abaissé sa prévision du prix du baril de Brent pour le quatrième trimestre à 80 dollars, contre 90 dollars auparavant, et a réduit son estimation moyenne pour 2027 de 80 à 75 dollars. La banque prévoit désormais un retour des exportations du Golfe à leurs niveaux d'avant-guerre d'ici la fin juillet, au lieu de fin août.



Morgan Stanley a également revu ses prévisions à la baisse, réduisant le prix du Brent pour le quatrième trimestre à 80 dollars, soit 15 dollars de moins, et pour le troisième trimestre à 90 dollars contre 100 dollars précédemment. La banque estime que la montée en puissance de la production commencera à la mi-juillet, avec 50 % de la production perdue rétablie d'ici septembre et 80 % d'ici décembre.



Citi a abaissé ses prévisions moyennes pour le Brent à 75 dollars pour le troisième trimestre et 70 dollars pour le quatrième trimestre. En revanche, Barclays a maintenu sa prévision de 100 dollars le baril pour le Brent en 2026, soulignant que l'impact de la réouverture du détroit d'Ormuz sur les fondamentaux du marché pétrolier ne sera pas clair avant plusieurs semaines et pourrait être plus durable que prévu. Barclays anticipe un léger déficit au troisième trimestre, notant que les stocks sont déjà bas et continuent de diminuer.



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