Les banques sous pression après l'annonce de Trump sur le plafonnement des taux des cartes de crédit

Les valeurs bancaires américaines reculent fortement lundi en préouverture, à la suite d'un appel de Donald Trump à plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10% pendant un an. Capital One perd 8%, Citigroup près de 4%, tandis que JPMorgan Chase et Bank of America cèdent respectivement 1,7% et 2%. Les sociétés de paiement ne sont pas épargnées : Visa et Mastercard reculent de près de 2%, tout comme American Express (-4%) et Wells Fargo (-1%).



Dans un message publié vendredi sur Truth Social, le président Trump a réitéré une promesse de campagne en appelant à une mise en oeuvre de cette mesure dès le 20 janvier 2026, date anniversaire de sa réélection. Il a qualifié les pratiques actuelles des sociétés de cartes de crédit comme étant une "arnaque" envers les consommateurs. Il a également affirmé dimanche que les banques réfractaires seraient "en violation de la loi", bien que l'entrée en vigueur d'un tel plafond nécessiterait une approbation formelle du Congrès.



Cette perspective suscite de vives réactions sur les marchés, les analystes redoutant un resserrement de l'offre de crédit si les marges des banques étaient comprimées. En particulier, les consommateurs à faibles revenus pourraient voir leur accès au crédit restreint. En parallèle, les valeurs du secteur "buy now, pay later", perçues comme une alternative aux cartes de crédit, étaient en hausse dans les premiers échanges, les investisseurs anticipant une hausse de la demande pour ces solutions en cas d'encadrement du crédit classique. Ainsi, Affirm Holdings et Paypal progressent respectivement de 3% et 1% avant l'ouverture de Wall Street.