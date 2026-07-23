La remontée des prix du pétrole depuis le début du mois a ravivé les craintes inflationnistes et remis les banquiers centraux sous pression. Aujourd'hui, c'est à la BCE de rendre sa décision. En parallèle, la saison des résultats s'intensifie. Hier soir, Alphabet et Tesla n'ont pas su convaincre les investisseurs.

Il y a trois semaines, les banquiers centraux du monde entier se retrouvaient à Sintra, au Portugal, pour le forum annuel de la BCE. Une bien belle destination pour parler politique monétaire (si la BCE nous lit, je suis disponible pour l’édition 2027). Au-delà du plaisir de se retrouver entre spécialistes de la spécialité, les banquiers centraux avaient en plus une bonne raison de se réjouir. En effet, le mémorandum d’entente entre les Etats-Unis et l’Iran avait permis un retour des prix du pétrole à leur niveau d’avant crise.

Un contexte qui permettait d’entrevoir une baisse rapide de l’inflation. Et les chiffres du mois de juin vont dans ce sens, avec un ralentissement plus rapide que prévu, en Europe comme aux Etats-Unis.

Mais on connaît tous la suite de l’histoire. Les hostilités ont repris entre Américains et Iraniens et le baril de pétrole ne cesse de remonter en ce mois de juillet. Ce matin, le Brent est à 96 dollars après une douzième nuit de frappes américaines sur l’Iran et les premières attaques en Mer Rouge revendiquées par les Houthis. Ils ont déclaré avoir visé deux pétroliers saoudiens.

Là où l’histoire se complique pour les banquiers centraux, c’est que les pressions inflationnistes dépassent sans doute la question énergétique. Prenons l’IA. Les énormes montants dépensés créent des goulets d’étranglement, et donnent la capacité à certaines entreprises de relever leurs prix. Ces derniers mois, on évoque régulièrement les puces mémoire. Cette semaine, Reuters nous a appris que TSMC devrait relever ses tarifs de production jusqu'à 10%. Et ensuite, ces hausses de prix sont répercutées sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Apple a déjà annoncé des hausses de prix pour ses MacBook et ses iPads. Microsoft va augmenter de 100 à 150 dollars le prix de ses Xbox.

C’est ce contexte qui fait que le débat sur les hausses de taux est aussi présent (et qu’il n’avait pas disparu avec la baisse du pétrole). Cet après-midi, c’est la BCE qui donne le coup d’envoi des réunions du mois de juillet. Un statu quo est attendu. Les économistes prévoient plutôt une hausse de taux en septembre.

Mais d’ici là, les anticipations peuvent encore changer plusieurs fois. Car deux mois, c’est une éternité sur les marchés. D’ici là, Donald Trump peut conclure un cessez-le-feu avec l’Iran, ou décider d’une escalade. Remettre une dose de droits de douane supplémentaire à tout le monde. Et pourquoi pas construire un boulodrome dans les jardins de la Maison Blanche. Chacune de ces hypothèses peut modifier la trajectoire de l’inflation (bon ok, la dernière n’a qu’un impact très limité, à moins que toute l’Amérique ne se prenne de passion pour la discipline), et donc changer toutes nos projections sur l’évolution des taux de la Fed ou de la BCE.

Dans ce contexte, les taux d’intérêt sont à leur plus haut niveau de l’année. Le 10 ans américain est au-dessus des 4.6%, le 10 ans allemand est proche des 3.2% et le 10 ans français reste au contact des 4%.

Un environnement de taux élevés qui ne perturbe pas les actions. C’est un constat que l’on dresse régulièrement dans cette chronique et avec toujours la même conclusion : tant que la dynamique bénéficiaire des entreprises est aussi forte, les taux ne sont pas un sujet.

A ce stade, les résultats du deuxième trimestre sont plutôt bons. Même si ceux d’Alphabet, hier soir, n’ont pas semblé convaincre les investisseurs. Mes confrères de Bloomberg utilisent souvent une formule que j’aime citer : on peut apprendre quelque chose d’une publication et quelque chose d’autre de la réaction de marché. Ce que l’on apprend de ces résultats, c’est que la croissance est très forte : le chiffre d’affaires de la division cloud bondit de 82% ! C’est une accélération notable par rapport au trimestre précédent, c’est bien au-dessus du consensus et on ne soulignera jamais à quel point ces chiffres sont fous pour une entreprise qui pèse déjà plus de 4 000 milliards de dollars. Ce que l’on comprend de la réaction de marché (-3% après clôture), c’est que cela n’est pas suffisant pour dissiper les craintes du marché face aux dépenses pharaoniques des hyperscalers. Hier, Alphabet a encore relevé sa prévision de Capex pour 2026, dans une fourchette de 195 à 205 milliards de dollars. Du côté de Tesla, les résultats sont plombés par le double effet de l’accélération des dépenses d’investissement et du recul du prix de vente moyen de ses véhicules.

Et comme les dépenses des géants de la tech américaine finissent dans les poches des fabricants de puces asiatiques, l’Asie Pacifique est bien orientée ce matin, avec notamment une belle hausse pour le KOSPI. La séance du jour sera rythmée par de très nombreuses publications. A commencer par Nestlé, Roche, ou encore TotalEnergies ce matin. Ce soir, l’attention se portera sur Intel et SAP.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

09h50 : PMI Composite France (flash) juillet 2026

09h55 : PMI Composite Allemagne (flash) juillet 2026

10h00 : PMI Manufacturier zone euro (flash) juillet 2026

10h00 : PMI Services zone euro (flash) juillet 2026

10h00 : PMI Composite zone euro (flash) juillet 2026

10h30 : PMI Composite Royaume-Uni (flash) juillet 2026

14h15 : Réunion BCE — décision de politique monétaire (conférence de presse)

14h30 : Inscriptions hebdo. au chômage sem. du 18 juillet

15h45 : PMI Manufacturier États-Unis (flash) juillet 2026

15h45 : PMI Services États-Unis (flash) juillet 2026

15h45 : PMI Composite États-Unis (flash) juillet 2026

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Airbus : Landesbank Baden-Württemberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 190 à 230 EUR.

Allianz : UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 405 à 430 EUR.

Alstom : BNP Paribas maintient sa recommandation de neutral avec un objectif de cours réduit de 20 à 18,50 EUR.

Amundi : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 83 à 93 EUR.

Banco Santander : Alantra Equities maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 12,65 à 13 EUR.

Boliden : Berenberg dégrade à conserver de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 670 SEK à 530 SEK.

Compagnie Financiere Richemont : Morgan Stanley initie une recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 412 200 à 456 525 ZAR.

Enagás : Kutxabank Investment passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 18,53 EUR à 21,33 EUR.

Equinor : RBC Capital Markets passe de sousperformance à performance sectorielle avec un objectif de cours relevé de 360 NOK à 420 NOK. UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 340 à 380 NOK.

Iberdrola : Oddo BHF dégrade à neutre de surperformance avec un objectif de cours relevé de 22,20 EUR à 22,40 EUR.

Kone : Inderes passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours réduit de 56 EUR à 52 EUR. Nordea Bank passe de vendre à conserver.

Ryanair Holdings : Zacks passe de sousperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 57 USD à 66 USD.

Shell : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 44 à 45 EUR.

SSAB : DNB Carnegie dégrade sa recommandation à conserver de acheter avec un objectif de cours de 100 SEK.

Subsea 7 : Rothschild & Co Redburn passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 290 NOK à 430 NOK.

Var Energi : RBC Capital Markets dégrade à performance de secteur de surperformance avec un objectif de cours réduit de 60 NOK à 55 NOK.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Nestlé enregistre une baisse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au premier semestre.

Roche confirme ses objectifs annuels malgré un repli du chiffre d'affaires au premier semestre.

UniCredit clôt un S1 record, relève ses prévisions annuelles et annule son programme de rachat d'actions suite à son offre sur Commerzbank.

Nokia affiche une hausse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au premier semestre.

Deutsche Börse relève ses prévisions après une hausse de ses bénéfices.

Les ventes du Vyvgart d'Argenx bondissent au deuxième trimestre.

Moody's relève la perspective d'ASML à positive.

UBS ouvre un nouveau centre de conseil en gestion de patrimoine aux États-Unis.

MPS reçoit les premiers retours positifs du marché sur l'offre publique d'achat et d'échange d'Intesa.

GSK obtient le feu vert de la FDA pour le Jideytro, son premier traitement contre le cancer du poumon.

Harald Christ ne briguera pas de nouveau mandat au conseil de surveillance de Commerzbank, selon le Handelsblatt.

Les principales publications du jour : Nestlé, SAP, UniCredit, Nokia, RELX, argenx, Deutsche Börse, Poste Italiane, Givaudan, Repsol, BE Semiconductor Industries.

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs