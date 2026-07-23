Il y a trois semaines, les banquiers centraux du monde entier se retrouvaient à Sintra, au Portugal, pour le forum annuel de la BCE. Une bien belle destination pour parler politique monétaire (si la BCE nous lit, je suis disponible pour l’édition 2027). Au-delà du plaisir de se retrouver entre spécialistes de la spécialité, les banquiers centraux avaient en plus une bonne raison de se réjouir. En effet, le mémorandum d’entente entre les Etats-Unis et l’Iran avait permis un retour des prix du pétrole à leur niveau d’avant crise.
Un contexte qui permettait d’entrevoir une baisse rapide de l’inflation. Et les chiffres du mois de juin vont dans ce sens, avec un ralentissement plus rapide que prévu, en Europe comme aux Etats-Unis.
Mais on connaît tous la suite de l’histoire. Les hostilités ont repris entre Américains et Iraniens et le baril de pétrole ne cesse de remonter en ce mois de juillet. Ce matin, le Brent est à 96 dollars après une douzième nuit de frappes américaines sur l’Iran et les premières attaques en Mer Rouge revendiquées par les Houthis. Ils ont déclaré avoir visé deux pétroliers saoudiens.
Là où l’histoire se complique pour les banquiers centraux, c’est que les pressions inflationnistes dépassent sans doute la question énergétique. Prenons l’IA. Les énormes montants dépensés créent des goulets d’étranglement, et donnent la capacité à certaines entreprises de relever leurs prix. Ces derniers mois, on évoque régulièrement les puces mémoire. Cette semaine, Reuters nous a appris que TSMC devrait relever ses tarifs de production jusqu'à 10%. Et ensuite, ces hausses de prix sont répercutées sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Apple a déjà annoncé des hausses de prix pour ses MacBook et ses iPads. Microsoft va augmenter de 100 à 150 dollars le prix de ses Xbox.
C’est ce contexte qui fait que le débat sur les hausses de taux est aussi présent (et qu’il n’avait pas disparu avec la baisse du pétrole). Cet après-midi, c’est la BCE qui donne le coup d’envoi des réunions du mois de juillet. Un statu quo est attendu. Les économistes prévoient plutôt une hausse de taux en septembre.
Mais d’ici là, les anticipations peuvent encore changer plusieurs fois. Car deux mois, c’est une éternité sur les marchés. D’ici là, Donald Trump peut conclure un cessez-le-feu avec l’Iran, ou décider d’une escalade. Remettre une dose de droits de douane supplémentaire à tout le monde. Et pourquoi pas construire un boulodrome dans les jardins de la Maison Blanche. Chacune de ces hypothèses peut modifier la trajectoire de l’inflation (bon ok, la dernière n’a qu’un impact très limité, à moins que toute l’Amérique ne se prenne de passion pour la discipline), et donc changer toutes nos projections sur l’évolution des taux de la Fed ou de la BCE.
Dans ce contexte, les taux d’intérêt sont à leur plus haut niveau de l’année. Le 10 ans américain est au-dessus des 4.6%, le 10 ans allemand est proche des 3.2% et le 10 ans français reste au contact des 4%.
Un environnement de taux élevés qui ne perturbe pas les actions. C’est un constat que l’on dresse régulièrement dans cette chronique et avec toujours la même conclusion : tant que la dynamique bénéficiaire des entreprises est aussi forte, les taux ne sont pas un sujet.
A ce stade, les résultats du deuxième trimestre sont plutôt bons. Même si ceux d’Alphabet, hier soir, n’ont pas semblé convaincre les investisseurs. Mes confrères de Bloomberg utilisent souvent une formule que j’aime citer : on peut apprendre quelque chose d’une publication et quelque chose d’autre de la réaction de marché. Ce que l’on apprend de ces résultats, c’est que la croissance est très forte : le chiffre d’affaires de la division cloud bondit de 82% ! C’est une accélération notable par rapport au trimestre précédent, c’est bien au-dessus du consensus et on ne soulignera jamais à quel point ces chiffres sont fous pour une entreprise qui pèse déjà plus de 4 000 milliards de dollars. Ce que l’on comprend de la réaction de marché (-3% après clôture), c’est que cela n’est pas suffisant pour dissiper les craintes du marché face aux dépenses pharaoniques des hyperscalers. Hier, Alphabet a encore relevé sa prévision de Capex pour 2026, dans une fourchette de 195 à 205 milliards de dollars. Du côté de Tesla, les résultats sont plombés par le double effet de l’accélération des dépenses d’investissement et du recul du prix de vente moyen de ses véhicules.
Et comme les dépenses des géants de la tech américaine finissent dans les poches des fabricants de puces asiatiques, l’Asie Pacifique est bien orientée ce matin, avec notamment une belle hausse pour le KOSPI. La séance du jour sera rythmée par de très nombreuses publications. A commencer par Nestlé, Roche, ou encore TotalEnergies ce matin. Ce soir, l’attention se portera sur Intel et SAP.
Les temps forts économiques du jour
L'agenda macro :
- 09h50 : PMI Composite France (flash) juillet 2026
- 09h55 : PMI Composite Allemagne (flash) juillet 2026
- 10h00 : PMI Manufacturier zone euro (flash) juillet 2026
- 10h00 : PMI Services zone euro (flash) juillet 2026
- 10h00 : PMI Composite zone euro (flash) juillet 2026
- 10h30 : PMI Composite Royaume-Uni (flash) juillet 2026
- 14h15 : Réunion BCE — décision de politique monétaire (conférence de presse)
- 14h30 : Inscriptions hebdo. au chômage sem. du 18 juillet
- 15h45 : PMI Manufacturier États-Unis (flash) juillet 2026
- 15h45 : PMI Services États-Unis (flash) juillet 2026
- 15h45 : PMI Composite États-Unis (flash) juillet 2026
- Le reste de l'agenda ici.
Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :
- EUR / USD : 1,1429 (+0,2%)
- Once d'or : 4 128 USD (-0,1%)
- Once d'argent : 59,83 USD (+0,2%)
- Brent : 95,53 USD (+1,9%)
- Spread Bund / OAT : 80 points (0,0%)
- VIX : 16,64 points (-0,5%)
- 10 ans US : 4,66% (0,0%)
- Bitcoin : 65 628 USD (-0,7%)
Les principaux changements de recommandations
- Airbus : Landesbank Baden-Württemberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 190 à 230 EUR.
- Allianz : UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 405 à 430 EUR.
- Alstom : BNP Paribas maintient sa recommandation de neutral avec un objectif de cours réduit de 20 à 18,50 EUR.
- Amundi : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 83 à 93 EUR.
- Banco Santander : Alantra Equities maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 12,65 à 13 EUR.
- Boliden : Berenberg dégrade à conserver de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 670 SEK à 530 SEK.
- Compagnie Financiere Richemont : Morgan Stanley initie une recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 412 200 à 456 525 ZAR.
- Enagás : Kutxabank Investment passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 18,53 EUR à 21,33 EUR.
- Equinor : RBC Capital Markets passe de sousperformance à performance sectorielle avec un objectif de cours relevé de 360 NOK à 420 NOK. UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 340 à 380 NOK.
- Iberdrola : Oddo BHF dégrade à neutre de surperformance avec un objectif de cours relevé de 22,20 EUR à 22,40 EUR.
- Kone : Inderes passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours réduit de 56 EUR à 52 EUR. Nordea Bank passe de vendre à conserver.
- Ryanair Holdings : Zacks passe de sousperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 57 USD à 66 USD.
- Shell : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 44 à 45 EUR.
- SSAB : DNB Carnegie dégrade sa recommandation à conserver de acheter avec un objectif de cours de 100 SEK.
- Subsea 7 : Rothschild & Co Redburn passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 290 NOK à 430 NOK.
- Var Energi : RBC Capital Markets dégrade à performance de secteur de surperformance avec un objectif de cours réduit de 60 NOK à 55 NOK.
En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- TotalEnergies annonce une hausse de 67 % de son bénéfice sous l'effet des cours du pétrole et des marges de raffinage.
- Le bénéfice de BNP Paribas bondit de 33% au S1 grâce au trading d'actions et au redressement de la banque de détail.
- Le chiffre d'affaires de STMicroelectronics progresse de 12,7% au T2.
- Thales confirme ses objectifs 2026 malgré un bénéfice net pénalisé par une charge exceptionnelle.
- Dassault Aviation publie des résultats et un chiffre d'affaires en forte hausse au premier semestre.
- Eurofins confirme ses objectifs 2026 et 2027 après une amélioration de sa rentabilité au S1.
- Dassault Systèmes annonce l'acquisition d'ArisGlobal et confirme ses objectifs pour 2026.
- Edenred relève ses objectifs de résultat pour 2026 après des semestriels supérieurs aux attentes
- Sartorius Stedim Biotech affiche une croissance du chiffre d'affaires de 6,4% au S1 et confirme ses objectifs 2026.
- Getlink plus optimiste sur ses objectifs annuels grâce à de solides perspectives
- Boeing et Airbus dépassent les 300 commandes au salon du Bourget de Farnborough.
- Les principales publications du jour : TotalEnergies, BNP Paribas, STMicroelectronics, Thales, Dassault Systèmes, Sartorius Stedim Biotech, Eurofins Scientific, Carrefour, Getlink.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Nestlé enregistre une baisse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au premier semestre.
- Roche confirme ses objectifs annuels malgré un repli du chiffre d'affaires au premier semestre.
- UniCredit clôt un S1 record, relève ses prévisions annuelles et annule son programme de rachat d'actions suite à son offre sur Commerzbank.
- Nokia affiche une hausse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au premier semestre.
- Deutsche Börse relève ses prévisions après une hausse de ses bénéfices.
- Les ventes du Vyvgart d'Argenx bondissent au deuxième trimestre.
- Moody's relève la perspective d'ASML à positive.
- UBS ouvre un nouveau centre de conseil en gestion de patrimoine aux États-Unis.
- MPS reçoit les premiers retours positifs du marché sur l'offre publique d'achat et d'échange d'Intesa.
- GSK obtient le feu vert de la FDA pour le Jideytro, son premier traitement contre le cancer du poumon.
- Harald Christ ne briguera pas de nouveau mandat au conseil de surveillance de Commerzbank, selon le Handelsblatt.
- Les principales publications du jour : Nestlé, SAP, UniCredit, Nokia, RELX, argenx, Deutsche Börse, Poste Italiane, Givaudan, Repsol, BE Semiconductor Industries.
D'Amérique du Nord
- Alphabet dépasse les attentes au T2 avec des revenus cloud quasiment doublés et relève ses prévisions d'investissements.
- Tesla déçoit au 2e trimestre malgré des ventes record, les investissements pèsent sur la trésorerie.
- Texas Instruments anticipe une reprise portée par l'industrie et les centres de données d'IA.
- IBM abaisse ses perspectives de croissance après une chute de ses ventes de serveurs dédiés aux grands centres de données
- Nvidia fait don d'un supercalculateur à une université militaire américaine.
- Amazon visé par une enquête du Sénat américain sur l'influence chinoise, selon Bloomberg News.
- Intel et AMD signent des contrats de serveurs à long terme avec des clients chinois sur fond de hausse des prix.
- Les principales publications du jour : Intel, RTX, T-Mobile US, Thermo Fisher Scientific, Union Pacific, Lockheed Martin, Newmont, Blackstone, Freeport-McMoRan, Comcast, Norfolk Southern, Honeywell International, Nasdaq,
D'Asie et d'ailleurs
- Samsung lance trois nouveaux modèles pliables dotés de fonctions d'IA.
- Bank of China émet 30 milliards de yuans (environ 3,9 milliards d'euros) d'obligations perpétuelles.
- ICICI Bank fixe une orientation initiale pour sa première émission obligataire en dollars depuis près de 9 ans.
- Mitsui et Penske soumettent une offre non contraignante pour acquérir le flottant de Penske Automotive.
- Le bénéfice d'exploitation de Hyundai Motor recule de 21% au deuxième trimestre, sous les attentes.
- Le bénéfice trimestriel de First Abu Dhabi Bank progresse, porté par la hausse des revenus opérationnels.
- Emirates NBD affiche un bénéfice trimestriel stable malgré le conflit en Iran.
- Les principales publications du jour : Hyundai Motor Company, Disco, Infosys, Adani Power, Samsung Biologics.
Lectures
- Google était une bouée de sauvetage pour les éditeurs. Aujourd'hui, certains envisagent de couper les ponts (Wall Street Journal)
- Au Vatican, les Américains étendent leur influence sur l’Eglise catholique (Le Monde)
- Le Japon stupéfait par le rythme de sommeil exténuant de la Première ministre (New York Times)
- Pete Hegseth, tu appelles ça une traction ? (The Atlantic)
- Les États-Unis ont perdu 75 000 emplois manufacturiers depuis l’investiture de Trump (Le Grand Continent)