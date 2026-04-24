Lundi 20 avril 2026
- Ubisoft, l'éditeur de jeux d'espions en mal de renseignement(Intelligence Online).
- L'alignement de l'IA est impossible(Persuasion).
- Les leaders de l'IA s'accordent sur deux points : le changement est en marche, et on ne peut pas faire confiance aux autres(Intelligencer).
- Et pendant ce temps, Xi ne fait rien(Axios).
- Les engins de chantier, le nouveau marché dans la ligne de mire des fabricants chinois(Les Echos).
- "Industry" : Mickey Down et Konrad Kay, prophètes en leur série(Revue21).
- Le mouvement anti-IA prend de l'ampleur(L'ADN).
- Quatre tableaux emblématiques de Goya(Historia).
- Quand les planètes s'alignent… vraiment(National Geographic).
- Jolies photos de cerisiers japonais(The Atlantic).
- A Marseille, au cœur de l’ultra violence de tueurs mineurs au service du narcotrafic(Le Monde).
- La ruée vers l'or des États républicains(Axios).
- Quel est le vrai prix du pétrole maintenant ?(Bloomberg).
- Voyage dans un pays qui n’existe pas(Le Monde).
Mardi 21 avril 2026
- Les Emirats arabes unis sollicitent un soutien financier des Etats-Unis en cas de poursuite du conflit au Moyen-Orient(Wall Street Journal).
- Le manifeste de Palantir pour la domination(Le Grand Continent).
- Monnaies anciennes, fossiles… Comment les fouilles archéologiques clandestines font "disparaître l’histoire"(Le Monde).
- Comment la cybercriminalité est devenue un secteur phare au "Scambodge"(Wall Street Journal).
- Les IA-Men sont ils de futurs Ford ou Rockfeller ?(The Economist).
- De l'importance de surveiller son compte en banque…(Klement on Investing).
- Jérôme Ferrari : "Le langage est obscène quand il ne désigne plus les choses"(Revue21).
- Ce que j'ai appris sur les milliardaires depuis la retraitre privé de Jeff Bezos(The Atlantic).
- Angleterre : comment une petite île a conquis le monde(Sheet.works).
- Dans l’entourage de Trump, les femmes ne sont pas les seules à se préoccuper de leur apparence(New York Times).
- La nouvelle approche de la valorisation(Financial Times).
- La théorie du trumpisme de J.D. Vance ne fait pas le poids face à la pratique(The Economist).
Mercredi 22 avril 2026
- Pourquoi le revenu universel fait son grand retour(Platformer).
- A la poursuite d'Octobre Rouge, le retour(Bloomberg).
- Des capteurs de Météo-France de l’aéroport de Roissy au cœur d’une suspicion de manipulation sur Polymarket(Le Monde).
- Est-ce que la Chine va devenir plus riche avant de devenir plus petite ?(FT Alphaville).
- Dans une guerre asymétrique, le puissant est-il condamné à perdre ?(The Conversation).
- Qui fabrique le marché de dupes sur les réseaux ?(L'ADN).
- Une faille dangereuse dans la stratégie de guerre de Donald Trump contre l'Iran(The Economist).
- La nouvelle War Room intégrant l'IA(MIT Technology Review).
- Comment les activités pionnières de Nestlé en Chine ont sombré dans le chaos(Financial Times).
- L’héritage de Tim Cook en chiffres(Bloomberg).
- Les conseillers qui tiennent le président dans l'ignorance(The Atlantic).
- La nuit où le gouvernement a fermé le ciel au-dessus d'El Paso(New York Times).
- Divorcer, c’est réduire son train de vie(Wall Street Journal).
Jeudi 23 avril 2026
- La politique de Trump en matière de prix des médicaments prive les patients européens de nouveaux traitements(Bloomberg).
- Un autre regard sur le miracle boursier coréen(Project Syndicate).
- Photos : quand la nature reprend ses droits(The Atlantic).
- Les nouveaux centres de données fonctionnant au gaz pourraient émettre plus de gaz à effet de serre que des pays entiers(Wired).
- Quelles étaient les expressions très évocatrices ou cocasses utilisées dans le milieu de la prostitution ?(Historia).
- Exploitation de lithium dans l’Allier : une mine responsable est-elle possible ?(The Conversation).
- Au procès Athanor, la DGSE échoue à rectifier son image(Mediapart).
- Une histoire visuelle des langages de programmation(Sheet.works).
- Dreame prévoit de tout fabriquer, des hypercars aux sèche-cheveux, pour devenir le "Elon Musk chinois"(The Verge).
- Comment le redécoupage électoral s’est retourné contre les Républicains(Wall Street Journal).
- Le Liban, spectateur de ses propres négociations de cessez-le-feu(Financial Times).
Vendredi 24 avril 2026
- La frénésie de message de Trump sur la guerre en Iran sème la confusion chez ses conseillers (Bloomberg).
- L'opération d'arbitrage qui aggrave encore la crise du crédit privé (Wall Street Journal).
- Vous allez bientôt ressentir les effets de la crise financière de l'IA (The Verge).
- En Russie, Internet est en train de disparaître (Le Grand Continent).
- Comment le QI est devenu l’obsession de l’Amérique (The Conversation).
- Miroir, mon beau miroir, dis-moi combien de temps je vais vivre (L'ADN).
- Ce qu'il faut savoir sur la disparition de scientifiques qui inquiète le Congrès (Axios).
- Les femmes reçoivent des conseils d'investissement moins avisés que les hommes (Klement on Investing).
- La semaine où les employés de Meta sont devenus des données d'entraînement (Platformer).
- Comment l'Europe s'est auto-vassalisée aux Etats-Unis à cause de sa politique de régulation (The Economist).
- L'ascension et la chute des "petits tyrans" (Noéma).