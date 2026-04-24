Les Beaux Articles de la Semaine : beaucoup d'IA, un peu de pétrole et une bonne dose de narcissisme

L'intelligence artificielle et le narcissisme vont-ils gouverner le monde ? Ou peut-être est-ce déjà le cas ? Plusieurs articles de la revue de presse hebdomadaire traitent du sujet. Il y a aussi de jolies photos, de belles histoires et quelques nouvelles du monde.