Lundi 8 septembre 2025
- Pourquoi les populistes aiment-ils les taux d'intérêt bas ?(Project Syndicate, en anglais).❤️
- Six Américains qui ont changé le cours du capitalisme(Wall Street Journal, en anglais).
- La Chine concentre plus des deux-tiers des caméras de surveillance installées dans le monde(Le Grand Continent).
- Qui étaient les phéniciens ?(National Geographic, en anglais).❤️
- Wakuku vs Labubu : Miniso défie Pop Mart pour la suprématie des jouets à collectionner(Financial Times, en anglais).
- Est-ce que les politiques sont plus bêtes parce qu'ils lisent moins ?(The Economist, en anglais).
- Les Grecs ont-ils inventé une démocratie modèle, créé des robots et maltraité les femmes ?11 idées reçues décryptées (Historia).
Mardi 9 septembre 2025
- Nouvelle offensive contre les publications chaque trimestre(Wall Street Journal, en anglais).
- Pourquoi l'Europe est-elle si timorée ?(Project Syndicate, en anglais).
- Montfleur, un "petit Chicago" au cœur du Jura(XXI).❤️
- A quel point Elon Musk a-t-il cabossé Tesla ?(Intelligencer, en anglais).
- Cervantès, un influenceur à la Renaissance(CNRS).❤️
- Scott Bessent et Bill Pulte ne s'aiment pas(Politico, en anglais).
- Pourquoi aucun joueur de foot né en 1976 n'a joué pour l'Angleterre(New York Times, en anglais).❤️
Mercredi 10 septembre 2025
- Les banques centrales possèdent-elles réellement plus d'or que de bons du Trésor américain ?(FT Alphaville).
- Une alternative "raisonnable" à la taxe Zucman(L'Opinion).
- L'IA capture l'intériorité(Persuasion).❤️
- Vous devriez vraiment feuilleter le livre d'anniversaire d'Epstein(The Atlantic).❤️
- La nouvelle géopolitique de la transition verte(Noéma, en anglais).
- Qu’est-ce que le Parti du progrès, la formation d’extrême-droite arrivée deuxième aux élections en Norvège ?(Le Grand Continent).
- Sécheresse, maladies : face au dépérissement de la vigne, des vignerons en lutte contre le clonage(La Croix).
Jeudi 11 septembre 2025
- L'histoire réelle et noueuse de l'"indépendance" de la Fed(FT Alphaville, en anglais).
- Le mythe du pic de la demande en combustibles fossiles s'effondre(Bloomberg, en anglais).❤️
- La véritable histoire du naufrage du yacht de Mike Lynch(Wired, en anglais).❤️
- Prélèvement à la source de l’impôt : "Beaucoup d’hommes vont tomber de leur chaise fin septembre"(Le Monde).
- Trois choses que nous ne savons pas encore sur la charge énergétique de l'IA(MIT Technology Review).
- La jeune Amérique confrontée à une crise économique(Axios, en anglais).❤️
- USA / Chine, quels avantages géographiques ?(Uncharted Territories, en anglais).
- Une villa sur les rives du Tigre : Agatha Christie en Irak(The Conversation).❤️
- L'investissement en vogue avec un rendement de 3000% ? Les cartes Pokémon(Wall Street Journal, en anglais).❤️
- De Paris à Monaco, la crypto-visite de Trump Junior(XXI).
- IA : la Chine est-elle en train de dépasser les Etats-Unis ?(Le Grand Continent).
Vendredi 12 septembre 2025
- La crise de la dette souveraine française est-elle imminente ?(Project Syndicate, en anglais).
- Affaire Miguet : les plans de Jean-Charles Naouri pour mouiller Alexandre Bompard(La Lettre) et Casino : la folle histoire de la vraie fausse OPA de Carrefour devant les juges (Les Echos).
- Charlie Kirk pratiquait la politique de la bonne manière(New York Times, en anglais).❤️
- Pourquoi la valeur économique de la forêt française est largement sous-estimée(Le Monde).
- Pourquoi les détenteurs d'obligations américaines s'inquiètent de l'inflation(The Economist, en anglais).
- L’art perdu de penser historiquement(Noéma, en anglais).❤️
- Comment les soins du visage à base de sperme de saumon sud-coréen sont devenus la dernière obsession beauté des Américains(Bloomberg, en anglais).