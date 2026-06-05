Les Beaux Articles de la Semaine : choc des générations et pas mal de "pourquoi ?"

Une semaine placée sous le signe des grandes ruptures : la question de savoir si nous revivons les années 1930 ou 1950 hante les colonnes de Foreign Policy pendant que l'IA continue de tout chambouler - l'emploi, les tribunaux, les corps, et même la création de ses propres successeurs. En fil rouge : le décrochage européen, décortiqué sous tous les angles, de la productivité mal mesurée aux baby-boomers accusés d'avoir hypothéqué le continent.