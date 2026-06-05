Lundi 1er juin 2026
- L'IA fait de l'énergie le secteur d'activité le plus en vogue aux Etats-Unis (Axios).
- Comment le Brexit a sapé l'Occident (Bloomberg). ❤️
- Génération stackeur : ils ne cherchent plus un job, ils gèrent un portefeuille de revenus (L'ADN).❤️
- Comment les dirigeants devraient parler de l'IA (The Economist).
- Une mauvaise évaluation de la productivité européenne (Project Syndicate).
- Edgar Morin, un siècle de sagesse en trois leçons (The Conversation).
- Passion licorne (L'Histoire).❤️
- Le dollar est (et reste) un accident (Foreign Policy).
- Pourquoi la meilleure cuisine britannique est en réalité française (Financial Times).❤️
- Bill Gates a passé des années à se forger une image. Aujourd’hui, celle-ci commence à s’effriter (Wall Street Journal).
Mardi 2 juin 2026
- Comment la génération du baby-boom a mis l'Europe à genou (The Economist).❤️
- Les responsables financiers russes font savoir à Poutine que les dépenses de guerre sont insoutenables (Bloomberg).
- Comment ne pas écrire l’édito sur Roosevelt (Revue21).❤️
- Les auditeurs sont-ils de bons stock-pickers ? (Klement on Investing).
- Notes pour les enfants perdus du numérique (Le Grand Continent).❤️
- Pourquoi Duralex est placé en redressement judiciaire, malgré une levée spectaculaire de 7 millions d’euros (La Croix).
- Y a-t-il vraiment de l’or à Fort Knox ? (The Conversation).
- Les Français peuvent-ils apprendre à investir comme les Suédois ? (Bloomberg).❤️
Mercredi 3 juin 2026
- Peut-on faire confiance à l'IA pour créer une version améliorée d'elle-même ? (Financial Times).
- Ceci ne constitue pas un conseil financier" (Noema).❤️
- Les investisseurs britanniques peuvent acheter des actions Anthropic. Mais est-ce une bonne idée ?(Bloomberg).
- Quel est le nom le plus ancien aux Etats-Unis ?(Erdavis).❤️
- Pourquoi les pires finissent-ils par s'imposer ?(The Atlantic).❤️
- Le business de l'injection de trucs dans le corps(L'ADN).
- L'épidémie de brouillage GPS(Foreign Policy).
- Pourquoi la jeunesse américaine se tourne vers le socialisme(Financial Times).❤️
- Le bazar diplomatique de la coupe du monde de foot(Intelligencer).
Jeudi 4 juin 2026
- A quoi ressemble l'analyste ultime ?(Klement on Investing).
- Vous voulez connaître l'avenir ? Ne vous fiez pas à la Bourse(The Economist).❤️
- Comment les échecs sont devenus le passe-temps favori de l'Europe médiévale(National Geographic).❤️
- 3,6 millions de dollars par heure, et d’autres façons d’évaluer la fortune d’Elon Musk(Wall Street Journal).
- Colossal Biosciences a-t-il cloné des loups ?(MIT Technology Review).
- L'argumentaire d'un économiste contre la "fin du monde de l'emploi" due à l'IA(Platformer).
- Il n'y a que quatre grandes puissances(Foreign Policy).❤️
- NeeDoh parviendra-t-il à échapper au sort des autres jouets à la mode ? (Bloomberg).
Vendredi 5 juin 2026
- Sommes-nous en train de revivre les années 1890, 1930 ou 1950 ? (Foreign Policy).❤️
- Des ados recrutés par la Russie et l'Iran pour semer le chaos (Financial Times).❤️
- Pourquoi la Chine est devenue riche et pas l'Inde (David Oks).❤️
- Peut-on s'enrichir rapidement grâce aux "restes" de l'IA ? (New York Times).
- Oui, le niveau de vie a progressé plus lentement en Europe du Nord-Ouest qu'aux Etats-Unis (The Overshoot).
- BYD perd de son élan (The Economist).
- Le problème de la compétitivité européenne est plus profond qu'on ne le croit (Project Syndicate).
- Comment les tribunaux font face à l'afflux de poursuites judiciaires générées par l'IA (MIT Technology Review).❤️
- Les 10 chiffres les plus frappants de l’IA en 2026 (Le Grand Continent).
- Comment l'IPO de SpaceX se compare-t-elle avec les opérations antérieures ? (Bloomberg).