Lundi 6 octobre 2025
- La stratégie d'investissement excentrique qui surpasse les autres(The Economist, en anglais).
- Est-ce que l'UE va devoir faire baisser l'euro ?(Bloomberg, en anglais).
- Ces startups qui grignotent des parts de marché aux géants de l'agroalimenaire(Wall Street Journal, en anglais).
- Une taupe à Bruxelles pour un bunker à 111 millions en Somalie(XXI).
- Que dit le boom des ventes de bottes de cowboys de l'Amérique ?(Bloomberg, en anglais).
- Ces rusés cambistes argentins qui drainent les dollars de Javier Milei(Financial Times, en anglais).
- Pourquoi les conservateurs s'en prennent-ils à "Wokepedia" ?(Wall Street Journal, en anglais).
- "J’en ai marre d’être résiliente" : à Lytton, point le plus chaud du Canada, vivre malgré la peur des feux(Le Monde).
Mardi 7 octobre 2025
- Jusqu'où la spéculation financière peut-elle aller ?(Project Syndicate, en anglais).
- La récession de tout(The Atlantic, en anglais).
- OpenAI veut que ChatGPT soit votre futur système d'exploitation(Wired, en anglais).
- Un simulateur de coalition à l'Assemblée nationale(Le Grand Continent).
- Les produits de luxe sont dans le dur, mais les voyages de luxe sont à la modev (The Economist, en anglais).
- Pourquoi le Wall Street Journal est devenu la bête noire des climatologues(L'Express).
- Les banques américaines s'attaquent à un point faible européen(Bloomberg, en anglais).
- Comment les politiciens et les passagers ont abandonné l'idée d'un transport aérien plus écologique(Financial Times, en anglais).
Mercredi 8 octobre 2025
- Quatre signes avant-coureurs de la bulle de l'IA(Platformer, en anglais).
- La survalorisation des actions, c'est la faute des propriétaires immobiliers(Klement on Investing, en anglais).
- Ces gouvernements-éclairs qui ont marqué (ou pas) l'histoire politique française depuis deux siècles(Historia).
- Etes-vous un vrai descendant d'Américains ?(The Atlantic, en anglais).
- Kering : Luca de Meo impose son rythme effréné aux maisons du groupe(La Lettre).
- Aux Philippines, les bonnes affaires de la pollution plastique(XXI).
- Vers une bonne mondialisation(Noéma, en anglais).
- Les vidéos slop sont en train de submerger le Web(L'ADN).
- Pourquoi les constructeurs chinois quittent la Russie(Le Grand Continent).
- Les IA pensent-elles vraiment à nous ?(CRNS).
Jeudi 9 octobre 2025
- Les Etats-Unis, deux économies en une(Klement on Investing, en anglais).
- Pourquoi les droits de douane de Donald Trump ne parviennent pas à briser le commerce mondial(The Economist, en anglais).
- Les Français face à la peine de mort, une histoire passionnelle(The Conversation).
- Le pessimisme du FT(FT Unhedged, en anglais).
- Des photos à hauteur d'insectes(National Geographic, en anglais).
- En Chine, nouveau grand ménage chez les dirigeants d'entreprises(The Economist, en anglais).
- "Trump 2028" n'est pas une blague(Foreign Policy, en anglais).
- Pourquoi le fils de Benjamin Franklin est-il resté fidèle à la couronne britannique ?(The Atlantic, en anglais).
Vendredi 10 octobre 2025
- Le rallye de l'or peut-il continuer ?(UBS).
- Cette banque centrale dit ce que la Réserve fédérale ne dit pas(Axios, en anglais).
- L'Ave Maria d'Intel pour reconquérir sa position dominante sur le marché des puces(Wired, en anglais).
- L'énigme de l'idiot savant(Aeon, en anglais).
- Donald Trump va-t-il se voir décerner le prix Nobel de la paix ?(Le Grande Continent).