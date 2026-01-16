La folie des puces reprend, ce qui est petit est mignon

A l'aube de la première séance de compensation de l'année (nous sommes déjà le 3e vendredi du mois), les investisseurs sont encore en train de balbutier leurs stratégies 2026. Ils cherchent des alternatives aux géants de l'IA, mais restent amoureux des semiconducteurs, comme cela s'est encore vu hier. Les petites valeurs américaines, les marchés émergents et même l'Europe gardent le vent en poupe.