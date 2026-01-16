Lundi 12 janvier 2026
- Huit risques extrêmes pour 2026 (Financial Times).
- Où vivent les plus riches ? Ce que la géographie des hauts revenus dit des fractures françaises (The Conversation). ❤️
- De Bad Bunny au rap chinois, la musique hyperlocale se mondialise (Bloomberg).
- Pourquoi cette fois-ci est différente pour l'Iran (Project Syndicate).
- La doctrine Muselier : un moment gaullien pour résister à Trump au Groenland (Le Grand Continent).
Mardi 13 janvier 2026
- FOMO et taille optimale d'un portefeuille (Klement on Investing).
- Le pessimisme est le principal problème économique mondial (The Economist).❤️
- Derrière la rupture du partenariat entre Apple et Goldman Sachs concernant les cartes de crédit (Wall Street Journal).
- Bill Pulte, l'agent du chaos (FT Alphaville).❤️
- Qui est Reza Pahlavi, le fils de shah qui rêve de devenir roi d’Iran ? (Le Grand Continent).
- L'IA au révélateur du marxisme (The Conversation).
- 10 technologies de rupture pour 2026 (MIT Technology Review).
- Cambodge, le pays au cœur de l'industrie du scam (Financial Times).❤️
- "Je ne vois que ce que je crois" : comment Meta fracture le réel (L'ADN).❤️
- TotalEnergies au cœur de la rivalité entre Riyad et Abu Dhabi au Yémen (Intelligence Online).
- Pourquoi tout le monde parle soudain de mettre des centres de données dans l'espace ? (The Intercept).
Mercredi 14 janvier 2026
- Trump a déclaré une course à l'espace avec la Chine. Les Etats-Unis sont en train de perdre (Wired).
- En Chine, de nouvelles entreprises prêtes à partir à l'assaut du monde (The Economist).❤️
- A Tokyo, la paix tourmentée du sanctuaire des guerriers japonais (Revue21).
- La faillite obscure d'une banque qui a plongé l'Iran dans la tourmente (Wall Street Journal).
- Quelles sont les implications du Venezuela pour Taïwan ? (Conflict).❤️
- Les pressantes manœuvres de Patrick Molis déployées autour de Rubis (La Lettre).
- La capitale mondiale de Warhammer (Dispatch).
- Comment la Cour suprême a brisé le Congrès (The Atlantic).❤️
Jeudi 15 janvier 2026
- Le guide du PDG pour naviguer sous Trump (Bloomberg).❤️
- Une brève histoire du libéralisme (The Economist).❤️
- La grande stratégie derrière la politique étrangère de Trump (Foreign Policy).
- Rihanna, Selena Gomez, Kylie Jenner : pourquoi la beauté est le nouvel eldorado des stars (The Conversation).
- Comment l'Iran a débranché internet (Financial Times).
- Comment Claude a relancé la course à l'IA (Intelligencer, en anglais).❤️
- Souvenirs de braqueurs parisiens (Revue21).❤️
- Pourquoi Poutine reste-t-il silencieux sur le Venezuela ? (Project Syndicate, en anglais).❤️
Vendredi 16 janvier 2026
- La Fed a peut-être détruit davantage d'emplois de premier échelon que l'IA (Axios).
- Amazon achète la première production américaine de cuivre depuis plus d'une décennie (Wall Street Journal).❤️
- Dans les coulisses de la course à la construction de la prochaine génération de moteurs à réaction (Financial Times).
- "Il n'y a pas de demande naturelle pour les véhicules électriques", selon Stellantis (Les Echos).
- La France est paralysée, et tout le monde est responsable (The Economist).❤️
- Les centres de données sont super, mais tout le monde les déteste (MIT Technology Review).❤️
- Propriétaire foncier vs actionnaire, le péché originel (Aeon, en anglais).❤️
- L’encyclopédie en ligne Wikipédia va-t-elle survivre à l’IA ? (Le Grand Continent).