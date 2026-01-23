Tout est sous contrôle*

L'ascenseur émotionnel géopolitique a dominé les débats cette semaine en bourse, en occultant les premières publications de résultats. Lesquelles ont été plutôt mal accueillies, à l'image de certaines banques, de Netflix, d'Intel ou d'Abbott. Le rythme des publications va accélérer la semaine prochaine, qui hébergera aussi une décision de la Fed sur ses taux. Reste à savoir si le weekend, propice aux Trumperies, apportera du répit aux investisseurs.