Lundi 19 janvier 2026
- Le dangereux triomphe du néo-mercantilisme (Financial Times).❤️
- Le monde technologique pense que le rêve américain est en train de mourir à cause de l'IA (Wall Street Journal).
- D’Adophe Thiers à Edouard Balladur, à qui ont profité les grands emprunts ? (The Conversation).
- La moralité d'un chef mafieux (Persuasion).❤️
- Les fabricants de boissons se retrouvent avec un lac d'alcools invendus alors que la demande chute (Financial Times).
- Terry Smith a-t-il perdu son avantage concurrentiel ? (Behind the Balance Sheet).❤️
- La prise de contrôle de tous les médias par l'IA est imminente (Project Syndicate, en anglais).
Mardi 20 janvier 2026
- L'Europe pourrait-elle vraiment tirer parti de ses 12 600 milliards de dollars d'actifs américains ? (FT Alphaville) ou Comment l'Europe pourrait militariser ses 10 000 milliards d'actifs US (Bloomberg).
- Pourquoi le marché obligataire américain continue de gagner du terrain (The Economist).
- L'histoire défile devant Davos (Project Syndicate).
- Fidji Simo, la Frenchie de ChatGPT, et la poubellisation du Net (Revue21).
- Une tempête solaire majeure touche la terre donnant lieu à de superbes aurores boréales (Le Monde).
- L'enshittification en cinq étapes des publications scientifiques (The Conversation).❤️
- Pourquoi certaines technologies "révolutionnaires" ne fonctionnent pas (MIT Technology Review).❤️
- Quizz sur les reines de France (Historia).
- La course pour construire le DeepSeek européen est lancée (Wired).
- Les Etats-Unis sont-ils encore une démocratie ? (Le Grand Continent).❤️
- OpenAI prévoit de lancer son premier objet connecté en 2026 (Axios).
Mercredi 21 janvier 2026
- Quand les gens parlent de bulle, c'est qu'elle n'est pas prête à éclater (Klement on Investing).
- Pourquoi la Chine compte-t-elle autant d'introductions en bourse dans le domaine de la robotique ? (Financial Times).
- 23 preuves que vous vivez déjà dans le siècle de la Chine (Wired).❤️
- Le retour du vêtement classe et la fin du basket-jogging ? (Bloomberg, en anglais).❤️
- L’ère post-smartphone, c'est pour bientôt (L'ADN).
- La Cour suprême ne devrait pas trancher sur les droits de douane avant plusieurs semaines (Bloomberg).
- Un vent de tempête solaire souffle sur la Terre (CNRS).
- Quand l'IA et le monde humain se rencontrent (Noéma).
- Vance sera le premier vice-président à avoir un enfant pendant son mandat depuis les années 1870 (Axios).
Jeudi 22 janvier 2026
- Dans la tête de Trump sur le revirement au Groenland (Wall Street Journal).
- Lutnick chahuté lors d'un dîner à Davos, Lagarde quitte la salle (Financial Times).
- Etats-Unis-Canada, 1763-1903 : la fabrique d'une frontière (L'Histoire).
- Le véritable danger représenté par Donald Trump (The Economist, avec une image de une très réussie).❤️
- 12 moment stupides du discours de Trump à Davos (Intelligencer, en anglais).
- Quand le talent gap menace l’industrie (L'ADN).
- Le président Trump obtiendra un troisième mandat même sans défier la Constitution (Politico).❤️
Vendredi 23 janvier 2026
- Y aura-t-il de l'inflation en 2026 ? (FT Unhedged).
- Scott Bessent est dans le déni, et le marché obligataire observe (Project Syndicate).
- Le Web alimenté par l'IA se dévore lui-même (Noéma).❤️
- L'affaire Nicolas Guillou, ou quand Washington bascule votre vie en mode 404 (L'ADN).❤️
- Le paradoxe de la productivité de l'IA (Platformer).❤️
- Intel est désormais plus cher que TSMC : cela n'a aucun sens (The Information).
- Carte postale de Davos : gros égos, chaleur et flexions à froid (MIT Technology Review).
- En France, tenir ses promesses électorales ne rapporte rien (The Conversation).❤️