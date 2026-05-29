Lundi 25 mai 2026
- Des crédits carbone chinois douteux mettent en lumière les failles du marché européen(Bloomberg). ❤️
- La BCE interpelle les banques pour les exhorter à corriger les failles mises en évidence par les derniers modèles d'IA(Financial Times).
- Que se passe-t-il quand on met fin à l'immigration peu qualifiée ?(Klement on Investing).❤️
- Le Web est-il en train d'être résumé à outrance ?(Platformer).❤️
- Comment les économistes devraient-ils aborder la question de la morale ?(The Economist).
- Keynes, Minsky et l'économie de l'incertitude(Project Syndicate).❤️
- Carson Block : "Peut-être que l'argent des novices est de l'argent intelligent"(FT Unhedged).
- Sélection sélective des données sur l'inflation(Flowingdata).
- De la Floride à Marseille, les tribulations d'un très spécial agent américain anti-stups(Revue21).
- Pourquoi les écrivains devraient recourir davantage à l'IA(The Ruffian).
- Les smartphones sont-ils responsables de la baisse de la fécondité au niveau mondial ?(Le Grand Continent).❤️
- Gilles Gressani, nouvelle coqueluche des médias et des puissants(Le Monde).
- Xi a dénoncé avec véhémence la "remilitarisation" du Japon lors du sommet avec Trump(Financial Times).
Mardi 26 mai 2026
- Les salaires réels commencent à baisser dans les pays développés (Financial Times).
- Pourquoi le commerce est-il devenu la guerre ? (Le Grand Continent).
- L'échec sans appel du dispositif d’encadrement des loyers (L'Opinion).
- Les grandes compagnies aériennes européennes sont exposées à plus de 1,5 milliard d'euros de coûts liés au carbone (Financial Times).
- Des avancées dans le domaine des batteries pourraient bientôt les rendre bien plus performantes (The Economist).
- Les écosystèmes peuvent-ils présenter des dysfonctionnements ? (Aeon).❤️
- Le parasol à 255 dollars qui divise les villes côtières américaines (Wall Street Journal).
- Les secrets intimes de l'Okavango (National Geographic).❤️
- En fait, détester l'IA est une bonne chose (The Handbasket, chipé à Alphaville).
Mercredi 27 mai 2026
- La triste réalité concernant le revenu passif(Sheets.works).❤️
- Deux visites qui contrastent : les relations divergentes de Xi avec Trump et Poutine(Reuters).
- Vivre la mort n’éloigne pas du tabac(CNRS).
- Les USA n'ont plus d'ambassadeur dans une centaine de pays(The Atlantic).❤️
- La guerre avec l'IA est déjà une réalité(The Verge).
- Les motos secrètement débridées de KTM, aux niveaux explosifs de pollution(Le Monde).
- Les Basques du bout du monde(The Economist).❤️
- Des centres de données à la hausse des prix de l'électricité(Klement on Investing).
Jeudi 28 mai 2026
- L'Islande, ébranlée par Trump, envisage de rejoindre l'UE(New York Times).
- Les membres du Congrès ont remporté une bataille pour l'augmentation de leurs salaire(Politico).❤️
- Une communauté de survivalistes de luxe est en train de se déchirer(Wall Street Journal).❤️
- L’influente Xenia Fedorova, ancienne directrice de RT France et désormais protégée de Vincent Bolloré(Le Monde).
- Phoenix a bâti un empire d'emplois de bureaux. L'IA arrive pour le détruire.(Wall Street Journal).
- Pourquoi la Suisse envisage de limiter sa population à 10 millions d'habitants(Bloomberg).❤️
- D’un rapt en France à un wallet de cryptomonnaies au Venezuela : voyage dans le circuit de blanchiment d’une rançon (Le Monde).
Vendredi 29 mai 2026
- La flambée de Samsung Electronics et SK Hynix s'est transformée en un casse-tête pour certains fonds, contraints de vendre pour réduire leur exposition(Bloomberg).
- Les technologies intelligentes font de la guerre un choix de moins en moins judicieux(The Economist).
- Pourquoi les trains n’arrivent plus jamais à l’heure en Allemagne(Le Monde).❤️
- Data centers à Marseille : entre hub mondial et luttes locales(L'ADN).
- Qu'est-ce qui a poussé le ministère de la Justice à s'en prendre à cet initié du marché prédictif en particulier ?(FT Alphaville).❤️
- Centres de données : pourquoi leur refroidissement consomme autant d’eau(The Conversation).❤️
- Les derniers gadgets pour apaiser la culpabilité des parents de la génération Y(The Atlantic).❤️
- Gatsby le Magnifique est un influenceur nommé Randolph (Revue21).
- L'Europe après l'Amérique (Le Grand Continent).❤️
- Le coût d'un drone kamikaze Shahed-136 (Phenomenal World).❤️