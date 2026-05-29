Les Beaux Articles de la Semaine : des data centers aux champs de bataille

Cette semaine, l'intelligence artificielle s'invite partout (comme d'habitude et jusque dans ce chapeau !) : elle inquiète les banquiers centraux, redéfinit la guerre, menace les bureaux de Phoenix et fait flamber la facture d'eau et d'électricité des data centers, de Marseille au reste du monde. Pendant que les machines avancent, les équilibres géopolitiques, eux, se recomposent.