Lundi 11 août 2025
- Un mystère Hermès à 15 milliards de dollars. Une mort soudaine. Et, enfin, des réponses(Wall Street Journal, en anglais).
- La Gen Z a trop de liberté(Persuasion, en anglais).
- Pourquoi les attrape-peluches de fête foraine nous rendent aussi gagas(Le Monde).❤️
- Pourquoi les États-Unis s'empressent de construire un réacteur nucléaire sur la Lune(Wired, en anglais).
- Les entreprises américaines achètent leurs propres actions à un rythme record(Wall Street Journal, en anglais).
- Les eaux Contrex et Hépar contaminées aux microplastiques par les décharges sauvages de Nestlé(Mediapart).
Mardi 12 août 2025
- Une grosse interview de Scott Bessent, le Monsieur Stabilité de l'administration Trump(Bloomberg, en anglais).
- La ténacité des investisseurs individuels cache peut-être autre chose que de l'optimisme mal placé(Wall Street Journal, en anglais).❤️
- Palantir fait quoi, exactement ?(Wired, en anglais).❤️
- L'histoire surréaliste des rencontres privées entre Trump et Poutine(Financial Times, en anglais).
- Les dommages à long terme causés par MiFID II(Klement on Investing).
- "Wish You Were Here", l’hommage de Pink Floyd à son "diamant fou" Syd Barrett(Le Monde).
- Escroquerie : au cœur de la "secte" du "Madoff breton"(Libération).❤️
Mercredi 13 août 2025
- Quel sera le pays le plus riche du monde en 2025 ?(The Economist, en anglais).
- Comment la tapisserie de Bayeux est devenue un outil de soft power(Financial Times, en anglais).❤️
- A quoi ressemblerait une Miran Fed ?(FT Alphaville, en anglais).❤️
- L’histoire d’amour entre un vieil homme et son "grand chêne" de 300 ou 400 ans(Le Monde).
- La démocratie peut-elle survivre à l'IA ?(Project Syndicate, en anglais).❤️
- Comment négocie Poutine : la doctrine Gromyko(Le Grand Continent).
- Quelle est la meilleure façon de couper un oignon en dés pour obtenir des morceaux de taille uniforme ?(The Pudding).❤️
Jeudi 14 août 2025
- L'obsession croissante de la Silicon Valley pour des bébés plus intelligents(Wall Street Journal, en anglais).
- IA : Le pari de Sam Altman est-il voué à l’échec ?(Le Grand Continent).❤️
- Heinrich von Stackelberg : on ne peut séparer l’économiste du nazi(The Conversation).
- Comment nous sommes devenus esclaves des médias sociaux(Noéma, en anglais).❤️
- Que va devenir TikTok ?(Intelligencer, en anglais).
- La militarisation de l'arctique(XXI, photoreportage).
- Au cœur de la lutte interne vicieuse des démocrates à la Chambre des représentants(Axios, en anglais).
Vendredi 15 août 2025
- La fin du monde fait vendre(Financial Times, en anglais).❤️
- Ce que 630 000 tableaux disent de l'économie mondiale(The Economist, en anglais).❤️
- Les marques de luxe n'ont plus la cote dans les chansons(Bloomberg, en anglais).
- Quelle est l'origine de la fête de l'Assomption, célébrée le 15 août ?(Historia).
- xAI était sur le point de décrocher un important contrat avec le gouvernement. Puis Grok a fait l'éloge d'Hitler(Wired, en anglais).
- Infiltrée, mais jamais démasquée : l’histoire inédite d’une espionne du KGB en France(Le Monde).
- Les employés du Pentagone commandent-ils plus de pizzas avant de lancer des opérations militaires ?(Le Grand Continent).❤️
- Ces autres présidents américains qui ont rencontré Poutine(Foreign Policy, en anglais).