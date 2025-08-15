Anchorage, nid d'espions

Les 15 août ne sont pas fériés sur les marchés Euronext, ce qui est en soi un beau signe de soutien à la politique gouvernementale française. Puisque je suis là, autant vous parler du 15 août 2025, férié mais pas chômé, loin de là, puisqu'il est marqué par le sommet entre Trump et Poutine sur l'Ukraine. Une rencontre qui va apporter de nouvelles pièces au puzzle de la réorganisation géopolitique en cours.