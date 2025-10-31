Le marché joue à se faire peur pour Halloween

Hier, probablement pour fêter la veille d'Halloween, les marchés américains ont joué à se faire peur avec une baisse assez marquée des valeurs technologiques. En soirée, les résultats d'Apple et Amazon ont cependant redonné quelques couleurs aux acheteurs. La semaine se termine sur une nouvelle série de publications trimestrielles d'entreprises, alors que le blocage des administrations américaines, qui dure depuis un mois, empêche toujours la publication de la plupart des données macroéconomiques aux Etats-Unis.