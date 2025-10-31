Lundi 27 octobre 2025
- Ce que la démolition de l'aile Est dit de la présidence Trump (The Economist, en anglais).
- LinkedIn ou le monde merveilleux du bullshit (Le Monde). ❤️
- Quand les patrons de la tech stoppent le déploiement de la garde nationale (Wall Street Journal, en anglais).
- Mario Draghi : le Fédéralisme pragmatique (Le Grand Continent).
- La guerre en Ukraine et les pivots sans fin de Donald Trump (Financial Times, en anglais).
- 100 000 dollars par an pour faire le ménage chez les riches (Bloomberg, en anglais).
Mardi 28 octobre 2025
- La jovialité insidieuse de Nigel Farage (New York Times, en anglais).❤️
- Les frères Parikh, diamantaires à la mine comme au labo (XXI).
- Les finalistes pour la présidence de la Fed (Axios, en anglais).
- Est-ce un remake des années 90 pour la Silicon Valley ? (Financial Times, en anglais).
- Tendances médias : comment le journalisme peut lutter contre le slop ? (L'ADN).
- Les capitales mondiales de l'obésité (The Economist, en anglais).
- Les IA vont-elles remplacer les mathématiciens ? (Le Monde).
Mercredi 29 octobre 2025
- Comment le drapeau pirate de "One Piece" est devenu l’emblème mondial de la résistance pour la génération Z (The Conversation).❤️
- Les fusions de Warner Bros ne marchent jamais, mais ils essaient à nouveau quand même (The Verge, en anglais).
- "L’Empire", dans les coulisses criminelles de l'industrie du rap français (Le Monde).❤️
- La coentreprise de négoce de Lakshmi Mittal a acheté du pétrole russe transporté par des navires figurant sur la liste noire (Financial Times, en anglais).
- Avec l'IA, la fin de l'économie de l'arnaque (The Economist, en anglais).❤️
- Quel est le lien entre l'empire crypto de Trump et une entreprise de revêtement de sol basée dans le Lancashire ? (FT Alphaville, en anglais).
- La Chine est-elle en train de dépasser les Etats-Unis ? (Le Grand Continent).
- Est-ce que les orques font couler des bateaux depuis toujours ? (National Geographic, en anglais).❤️
- Ce que nous apprend l'obsession de Wall Street pour les "solutions en capital" (Semafor, en anglais).
Jeudi 30 octobre 2025
- Le passage au capitalisme d'Etat d'America LLC (The Economist, en anglais).❤️
- Les Espions de Macron (L'Express).
- Est-ce que New York va mal ? (The Economist, en anglais).
- Pourquoi les données macroéconomiques américaines sembleront structurellement moins bonnes (Klement on Investing, en anglais).
- Réindustrialisation : les chiffres qui confirment l'enlisement (Les Echos).
- Le pistolet imprimé en 3D qui popularise le deuxième amendement (Bloomberg, en anglais).❤️
Vendredi 31 octobre 2025
- Les géants de la technologie dépensent plus que jamais dans l'IA, mais cela ne suffit toujours pas (Wall Street Journal, en anglais).
- Le taux douanier moyen sur les importations chinoises aux Etats-Unis reste l’un des plus élevés au monde (Le Grand Continent).
- Voici comment se produit le crash de l'IA (The Atlantic, en anglais).❤️
- Le paradoxe des stablecoins (The Conversation).
- Etre un théoriste du complot n'a jamais été aussi facile (MIT Technology Review, en anglais).
- Bienvenue dans un monde sans hégémonie (Aeon, en anglais).❤️
- Warren Buffett est encore CEO de Berkshire pendant deux mois. L''action évolue comme s'il avait déjà pris sa retraite (Wall Street Journal, en anglais).
- Le problème de l'abondance (Project Syndicate, en anglais).❤️
- Une vue différente du Québec (National Geographic, en anglais).
- Vidéos, chocolats et crypto : MrBeast transforme son succès médiatique en empire protéiforme (L'ADN).