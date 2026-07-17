Lundi 13 juillet 2026
- Qui va faire le ménage après la frénésie de vibe coding ? (Financial Times).
- Comment investir alors que les crises mondiales ne cessent de se succéder ? (Wall Street Journal).
- Deloitte et Grant Thornton entament une guérilla juridique contre 850 actionnaires d'Atos (La Lettre).
- Le tic d'écriture le plus célèbre de l'IA est aussi le plus mystérieux (The Atlantic). ❤️
- Fed : Kevin Warsh annonce les architectes de sa nouvelle doctrine monétaire (Zonebourse).
- En 1976, les soldats perdus de l’extrême droite française au Liban (Le Monde).
- Pourquoi la Chine et l'Inde sont-elles si mauvaises au football ? (Financial Times). ❤️
- Pourquoi nous en savons plus sur les avions de combat de nouvelle génération chinois que sur ceux des États-Unis (Foreign Policy).
- "Buy, Borrow, Die" : comment les fortunes de la Tech financent leur train de vie ? (Le Figaro).
- L’effondrement de l’amitié la plus inspirante du Proche-Orient (Bloomberg).
- Trump voulait 20 000 soldats de maintien de la paix à Gaza. Il commence avec 10 à 20 hommes (Wall Street Journal).
- La nouvelle obsession de Wall Street : décrypter Washington (Politico).
- Raphaël Glucksmann, une éducation politique passée par la Géorgie (Le Monde).❤️
Mardi 14 juillet 2026
- Le projet de Trump pour l'Europe est en train de s'effondrer (Financial Times).
- Est-ce que The Economist se plante toujours ? (The Economist).
- Zurich arrive en tête d'un sondage sur le revenu disponible malgré des cafés à 7 dollars (Bloomberg).
- ING fait le bilan de ses prévisions 2026 au terme du premier semestre (ING Think).
- De Picasso à Basquiat, les secrets bien gardés du musée perso de Bernard Arnault (Revue21).❤️
- Oubliez la France : la Chine est la nouvelle championne du foie gras (Wall Street Journal).
- Anthropic a découvert un espace caché où Claude s'interroge sur divers concepts (Harvard Technology Review).
- L'Espagne brise un tabou de l'UE en proposant une dette commune (Rane).
- Quand la Légion d’honneur fait monter les cours de Bourse (The Conversation).
- L'ère de la lecture est révolue (The Atlantic).❤️
- Un professeur de l'université Brown soupçonne la majorité de ses étudiants d'avoir utilisé l'IA pour tricher (IHE).
- Wall Street ne peut pas ignorer la bataille à 3 000 milliards de dollars entre les Emirats et l’Arabie Saoudite (Bloomberg).
- Dans les coulisses de l'opération israélienne pour manipuler Mahmoud Ahmadinejad (New York Times).❤️
- Les années 90, la dernière fois que l’Amérique a vu juste ? (Politico).
Mercredi 15 juillet 2026
- Comment l'assouplissement quantitatif a transformé les banques, et pourquoi cela rend le resserrement quantitatif dangereux (FT Unhedged).
- La santé de Trump est… compliquée (Persuasion).❤️
- Les villes les plus et les moins agréables à vivre au monde en 2026 (The Economist).
- L’Ukraine face à la génération Azov (Revue21).
- Pourquoi nous exigeons des machines parfaites tout en tolérant le carnage humain (Noéma).❤️
- Le pillage de la science-fiction (Aeon).❤️
- L'avertissement le plus alarmant à ce jour concernant l'IA et l'emploi (Platformer).
- Donald Trump rêve-t-il d’être un président français ? (Le Grand Continent).❤️
- Les ultra-riches ne se contentent pas d'acheter des demeures : ils veulent tout le pâté de maisons (Wall Street Journal).
- Les 1 000 jours de guerre qui ont changé le Moyen-Orient (Bloomberg).
- Les lauréats du concours international de photographie aérienne de l'année (The Atlantic).
- Quand nommer une rue devient un acte hostile envers une nation rivale (Le Monde).
Jeudi 16 juillet 2026
- Qu'est qui pourrait partir en cacahuète ? (FT Alphaville).
- Dans les coulisses de la course lancée par la Chine pour dépasser les supercars européennes (Wall Street Journal).
- Le paradoxe de Jevons semble toujours d'actualité (Klement on Investing).
- Le plus beau jeu d'aquarelles du temps de l'IA (Le Grand Continent).
- La grande course au capital (Zonebourse).
- Les erreurs des gourous de la finance (The Economist).❤️
- Comment les magnats de la tech ont hacké l'entreprise traditionnelle (Project Syndicate).
- Substack, une plateforme à la conquête du Tout-Paris (Revue21).
- Certains indices boursiers gagnent 300% en un an, faut-il y aller ? (Zonebourse).
- Les civilisations de l’âge du bronze se sont-elles vraiment effondrées ? (CNRS).
- Comment la Côte d'Azur est devenue une destination de luxe pour l'élite (National Geographic).❤️
- Pourquoi le Bahreïn et le Koweït sont devenus les cibles privilégiées de Téhéran (Foreign Policy).
- L'IA générative est un désastre technique (The Atlantic).❤️
- Dans la vie de Mike Johnson et ses 1 477 messages non lus (Wall Street Journal).
Vendredi 17 juillet 2026
- Les Européens se mettent-ils enfin à investir en bourse ? (Klement on Investing).
- Pourquoi les trajets en ambulance sont-ils si chers aux Etats-Unis ? (David Oks).
- A qui appartient la Coupe du monde ? (Phenomenal World).❤️
- Crise d’identité au sein de la société d’IA chaotique d’Elon Musk (Bloomberg).
- Comment les réseaux sociaux influencent les investisseurs particuliers (Zonebourse).
- Sons du quotidien (Sheets.Works).❤️
- L’affaire des rayons N : l’une des plus grandes bavures scientifiques de l’histoire (The Conversation).❤️
- Quand les pionniers de l'IA convergent sur la régulation (Axios).
- Le grand n'importe quoi des actions sud-coréennesv (Zonebourse).
- Comment l'IA redéfinit la nature humaine (Noéma).
- Les dirigeants de l'IA craignent pour leur vie à cause de la levée de boucliers contre l'IA (Wall Street Journal).
- Eli Lilly mise gros sur les médicaments préventifs et s'inspire des géants de la tech (The Economist).