Les Beaux Articles de la Semaine : du foot, du Moyen-Orient, de l'IA et un peu d'évasion

Cette semaine, l'IA est (encore) partout. Elle écrit avec des tics, menace nos boulots, angoisse ses propres patrons et sème la pagaille chez Elon Musk. Le reste ? Wall Street qui apprend à lire Washington, deux pétromonarchies qui se disputent 3 000 milliards, la Chine qui détrône la France sur le foie gras (oui), et de quoi s'évader entre la Côte d'Azur des ultra-riches et l'effondrement (ou pas) de l'âge du bronze.