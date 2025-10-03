Lundi 29 septembre 2025
- Les économistes aimeraient Waller en prochain président de la Fed, mais penser qu'Hassett aura le job (Financial Times, en anglais).
- Pourquoi l'Amérique va perdre sa lutte mercantiliste (Bloomberg, en anglais).
- Comment Jensen Huang utilise l'argent de Nvidia pour contrôler l'écosystème IA (The Information, en anglais).
- Les démocrates se mentent à eux-mêmes sur les raisons de leur défaite (Yascha Mounk, en anglais).
- A Londres, Oxford Street dans l’ombre du blanchiment (XXI).
- Les étrangers adorent la France… mais ont toujours du mal avec les Français (Le Monde).
- James Graham : "la droite est bien plus forte pour raconter les histoires" (Bloomberg, en anglais).
Mardi 30 septembre 2025
- Aux USA, les centres de données IA font grimper les factures d'électricité en flèche (Bloomberg, en anglais).❤️
- OpenAI se prépare à lancer une application sociale pour les vidéos générées par l'IA (Wired, en anglais).
- L'ONU, nouveau Davos des diplomates (Project Syndicate, en anglais).
- OpenAI, 4,3 Mds$ de revenus et 2,5 Mds$ de pertes au S1 (The Information, en anglais).
- L'individu remplace l'entreprise en tant qu'acteur principal du monde des affaires (The Economist, en anglais).❤️
- L'émergence de territoires virtuels va remodeler la géopolitique (Noéma, en anglais).❤️
- Bienvenue dans la jungle de la dette de First Brands (FT Alphaville, en anglais).
- Flagrant délit, panier à salade, violon… d'où viennent ces expressions policières ? (Historia).
- Est-ce que les moustiques préfèrent le buveurs (et les buveuses) de bière ? (National Geographic, en anglais).
Mercredi 1er octobre 2025
- L'IA européenne est-elle une cause perdue ? (Noéma, en anglais).❤️
- Parmi les pays arabes et musulmans, qui soutient le plan de Trump pour Gaza ? (Le Grand Continent).
- Des forêts primaires ravagées, un écosystème dégradé, l’Europe dépassée : la Roumanie sous la coupe de la "mafia du bois" (Libération).
- La SEC s'apprête à autoriser les actions à s'échanger comme des crypto-monnaies (The Information, en anglais).
- Les véritables enjeux et la véritable histoire de l'obsession de Peter Thiel pour l'Antéchrist (Wired, en anglais).❤️
- Polymarket, Pumpfun, TikTok Live : Ces plateformes qui façonnent la nouvelle "génération casino" (L'ADN).
- La Russie reste le premier fournisseur de combustible nucléaire des Etats-Unis (Bloomberg, en anglais).
- TrumpRx, un site pour payer cash certains médicaments sur un site web gouvernemental à un prix réduit négocié (Wall Street Journal, en anglais).
- Entre Kremlin et Occident, la dangereuse partie du patron mondial des échecs (XXI).
Jeudi 2 octobre 2025
- Les nouveaux magnats des médias : les Ellison (The Economist, en anglais).❤️
- L'autopromotion fonctionne, surtout si vous êtes mauvais dans votre travail (Klement on Investing, en anglais).❤️
- GDP-AI = 0 ? (FT Unhedged, en anglais).
- Révélation : L'Europe perd chaque jour 600 terrains de football de nature et de culture (The Guardian, en anglais).❤️
- La taxe Zucman au défi des contraintes économiques et juridiques (The Conversation).
- Fermeture du gouvernement en 2025 : Un guide pour savoir ce qui est encore ouvert, ce qui est fermé et ce qui est flou (Politico, en anglais).
- La vengeance, de la Grèce antique à Gaza : un levier pour construire une paix juste ? (The Conversation).
- La demande de turbines à gaz stimulée par l'IA risque de provoquer une nouvelle crise de l'énergie (Bloomberg, en anglais).❤️
Vendredi 3 octobre 2025
- Mais qui a détruit la productivité manufacturière ? (FT Alphaville, en anglais).
- Ce mystérieux milliardaire aux commandes de Jane Street (Bloomberg, en anglais).❤️
- Ce shutdown sera différent des autres (Politico, en anglais) et pourquoi la constitution américaine permet les shutdows ? (Foreign Policy, en anglais).
- Vêtements de marque, grandes tables, bols à prénom… Révélations sur les notes de frais des maires parisiens (Libération).
- Etonnant vin chinois (The Economist, en anglais).❤️
- Faut-il s’indigner de l’arrivée de Shein dans les grands magasins ? (La Croix).
- Comment l'IA et Wikipédia ont entraîné les langues vulnérables dans une spirale infernale (MIT Technolgy Review, en anglais).❤️
- La confiance des Américains dans les médias atteint un nouveau plancher (Semafor, en anglais).
- Les EAU disposent de la deuxième puissance de calcul dédiée à l’IA la plus importante au monde (Le Grand Continent).
- La tension sur les produits d'épicerie augmente, un signe d'avertissement pour Trump et le GOP (Axios, en anglais).