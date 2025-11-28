Lundi 24 novembre 2025
- Que pensent vraiment les PDG américains des droits de douane ? (Wall Street Journal, en anglais).
- Pourquoi il est devenu difficile de faire la distinction entre le jeu et l'investissement ? (Bloomberg, en anglais).❤️
- La France est très endettée auprès du reste du monde, mais pourtant bénéficiaire. Explication d’un paradoxe (The Conversation).
- IA : Peut-être que finalement, Google va tout rafler (The Information, en anglais).❤️
- Les aventures afghanes de Tibi Jones (XXI).❤️
- Marjorie Taylor Greene a failli comprendre la blague (The Atlantic, en anglais).
- Le grand mix de Radio FG, portraits d’une fréquence pionnière (Le Monde).
- La tactique obligataire chinoise interdite qui transforme un rendement de 8% en 16% fait son grand retour (Bloomberg, en anglais).
Mardi 25 novembre 2025
- Le boom d'investissement de Trump pèse un tiers de la réalité (Bloomberg, en anglais).
- Roblox est un problème, mais c'est le symptôme d'un mal plus grave encore (Platformer; en anglais).❤️
- Comprendre la cuisson parfaite des pâtes grâce à la science (The Conversation).❤️
- Pourquoi les lycéens préfèrent News Daddy au New York Times (The Verge, en anglais).❤️
- Quelle énigmatique victoire militaire française se cache derrière le "Trocadéro" ? (Historia).
- Des Balkans à Washington, l’irrésistible ascension d’un cryptobaron sous Trump (XXI).
- En fait, il n'existe qu'une seule entreprise IA (Wired, en anglais).
- "Don Quichotte", drôlissime machine à fiction (Le Monde).
- La "princesse", ses espions bulgares et le gang irlandais : ces réseaux secrets russes qui travaillent main dans la main avec le crime organisé (Le Figaro).❤️
Mercredi 26 novembre 2025
- Un fauteuil pour quatre : qui succèdera à Tim Cook aux commandes d'Apple ? (Wall Street Journal, en anglais).
- La Chine rend le commerce impossible (Financial Times, en anglais).❤️
- Jean Baudrillard, le philosophe qui a prédit l’intelligence artificielle, trente ans avant ChatGPT (The Conversation).❤️
- La frénésie d'emprunts liée à Oracle inquiète les créanciers (The Information, en anglais).
- ACI Groupe, les dessous d'une liquidation annoncée (Les Echos).
- Le boom de l'IA est fondé sur une grave erreur linguistique (The Verge, en anglais).❤️
Jeudi 27 novembre 2025
- Les géants technologiques chinois délocalisent la formation des modèles d'IA à l'étranger pour exploiter les puces Nvidia (Financial Times, en anglais).
- Cascade de mensonges au sujet des dindes (The Atlantic, en anglais).
- Les deux Irlandais qui ont failli couler le Nigeria (XXI).❤️
- "Tout semble se passer exactement comme ce que j’avais décrit" : l’écrivain Carlo Masala sur le plan de paix pour l’Ukraine (Le Grand Continent).❤️
- Schneider va former des milliers d'électriciens pour répondre à la demande des centres de données (Semafor, en anglais).
- Défi Trump TikTok : regardez les publications les plus horribles de la Maison Blanche (Intelligencer, en anglais).
- L'IA est en train de remporter la bataille du droit d'auteur (Platformer, en anglais).❤️
- Bernard Arnault dans les remous du thriller financier Hermès (Libération).
- C-pop : la nouvelle arme de séduction massive de Pékin ? (L'ADN).
- L'heure de la géothermie a sonné (The Economist, en anglais).
Vendredi 28 novembre 2025
- Est-ce que le Brésil a gagné le Taco Trade ? (Financial Times, en anglais).
- Pourquoi ChatGPT ne sait-il pas lire l'heure ? (Wired, en anglais).❤️
- Combien vaut un ami ? Environ la moitié d'un emploi (Klement on Investing, en anglais).❤️
- Dans la bulle des louveteaux français de Wall Street (Le Monde).
- Google lit-il vraiment vos mails pour entraîner son intelligence artificielle ? (Libération).❤️
- Le plan secret de l'Allemagne en cas de guerre contre la Russie (Wall Street Journal, en anglais).❤️
- A quoi ressemblait l'âge d'or du transport aérien ? (New York Times, en anglais).
- Comment la flagornerie est devenue une belle, grosse industrie (Financial Times, en anglais).❤️