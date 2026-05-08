Lundi 4 mai 2026
- Pourquoi tout le monde perd, à l'exception de quelques requins, sur les marchés de prédiction (Wall Street Journal). ❤️
- Comment l'armée des petits investisseurs américains en est venue à dominer la Bourse (Financial Times). ❤️
- C'est une période bizarre pour s'appeler Claude (Bloomberg).
- Drones, robots, IA : la technologie suffit-elle à préparer la guerre du futur ? (The Conversation).
- Les marchés pétroliers sont toujours à La La Land (The Economist).
- A Beverly Hills, le Maître du sang et les millionnaires qui ne veulent plus mourir (Revue21).
- Ce qui distingue les grands personnages des personnages insignifiants dans l'histoire (Noéma). ❤️
- Le plus important stratège chinois dont vous n’avez jamais entendu parler (Le Grand Continent).
- L'intelligence artificielle transforme notre façon d'écrire et de parler (Axios). ❤️
- La véritable signification du retrait des Émirats arabes unis de l'OPEP (Foreign Policy).
- Sophie la girafe, un mensonge "Made in China" (Mediapart).
Mardi 5 mai 2026
- La véritable raison pour laquelle certaines entreprises s'installent aux Etats-Unis (Klement on Investing).
- David Sacks, le populiste du capital-risque (The Atlantic).
- D’HugoDécrypte à MyBetterSelf : la bande de Sciences Po qui a préféré Insta à l’ENA (Revue21). ❤️
- Pourquoi le bleu céruléen est si difficile à créer (National Geographic).❤️
- La Norvège rejoint l'alliance Pax Silica, qui vise à contrer la Chine (Semafor).
- Comment BookTok est en train de transformer Hollywood (Axios).
- L’intelligence artificielle est-elle en train de casser Internet ? (Le Grand Continent).❤️
- Que comprend le prix d'un gallon d'essence aux USA ? (The Conversation).
- Les guerres culturelles à l’américaine arrivent en France (Bloomberg).
- Les jeunes hommes se détournent de Donald Trump (The Economist).
Mercredi 6 mai 2026
- Les nouvelles frontières de l'IA forcent Trump à l'action (Axios).
- Une analyse macroéconomique des valorisations élevées des actions américaines (Klement on Investing).❤️
- Pourquoi l’Iran a pris le risque de frapper le port de Fujaïrah (Le Grand Continent).
- Quatre scénarios pour la guerre en Iran (Project Syndicate, Nourriel Roubini).
- Le fait de contourner les règles risque-t-il de perturber le marché ? (Wall Street Journal).
- 200 000 comparaisons tirées d'œuvres de fiction populaires (The Pudding).❤️
- Covid, IA : une génération d'étudiants maudite (Intelligencer).
- L’amour avant Tinder (CNRS).
- Les océans peuvent-ils devenir la source d’énergie de l’IA ? (L'Echo).
- Nous allons bientôt savoir si Trump est un faiseur de rois ou un canard boiteux (Politico).
- Le grand transfert de richesse de 110 000 milliards de dollars n'aura pas lieu de sitôt (Wall Street Journal).
- Les mauvaises statistiques publiques peuvent coûter des milliards à l’économie (The Economist).❤️
Jeudi 7 mai 2026
- J'ai demandé à ChatGPT de gérer un portefeuille d'actions. Voici le résultat (Wall Street Journal).
- Education financière : une formation sur "les bases de l’économie" généralisée en classe de 4e (Le Monde).
- Friedrich Merz ne peut pas continuer comme ça (The Economist).
- Le moment de panique de l'administration Trump face à l'IA (Platformer).❤️
- L'héritage mitigé de Jerome Powell (Project Syndicate).
- Vivons-nous dans une simulation ? Pourquoi cette hypothèse est moins folle qu'elle ne paraît (L'ADN).
- Les ultras-nationalistes russes opposants à Poutine (Le Grand Continent).
- Le problème croissant des deepfakes basés sur l'IA chez les médecins (Axios).
- Le retour de Polymarket est chaotique et son PDG américain est aux abonnés absents (The Information).
- Marco Rubio continue de collectionner les jobs. Et pourquoi pas succéder à Trump ? (Wall Street Journal).
- Nucléaire iranien : dans la diplomatie française, le spleen des "gardiens de l’atome" (Le Monde).
- Le guide français pour ne pas travailler en mai (Financial Times).❤️
Vendredi 8 mai 2026
- Pourquoi l'essor de la productivité grâce à l'IA pourrait justifier une hausse des taux d'intérêt (Axios).
- La mystérieuse hausse de 53 milliards de dollars des "autres revenus" qui a dopé les bénéfices des géants de l'IA (FT Alphaville).❤️
- Le feuilleton judiciaire chaotique et humiliant entre Elon Musk et OpenAI (Bloomberg).
- Une pénurie de main-d'œuvre se profile. Que vont faire les entreprises ? (Klement on Investing).❤️
- Seule l'une des deux sociétés, Berkshire Hathaway ou SoftBank, pourra survivre (The Economist).
- Dans le bassin du Sichuan, les deux spectaculaires mégalopoles d’une Chine nouvelle (Revue21).❤️
- Des milliers d'applications utilisant du vibe-code exposent des données d'entreprise et personnelles sur le Web ouvert (Wired).
- D'où viennent les indiens ? (Aeon).❤️
- Hacker la bombe ? Ce que l’IA Mythos révèle du pari de la dissuasion nucléaire (The Conversation).
- Faut-il avoir peur d’une épidémie d’hantavirus ? (Le Grand Continent).
- La réserve personnelle de bourbon de Kash Patel (The Atlantic).❤️
- Wall Street se prépare à une année de bonus records (Bloomberg)
- Comment l’administration Trump est devenu un investisseur activiste (Wall Street Journal)
- Aux Etats-Unis, la grande suppression des barrages (New York Times)