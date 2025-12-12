Lundi 8 décembre 2025
- Divination : les 24 prochains mois de l'IA(Exponential View, en anglais).
- Au cœur du rebond de Burberry(Financial Times, en anglais).❤️
- Les Etats-Unis contre l'Europe : le texte de la nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine et son décryptage, la "doctrine Donroe" (Le Grand Continent).❤️
- Les drôles de contes de Frédéric Merlin, le patron qui a accueilli Shein au BHV(Le Monde).
- Les rachats de Warner sont-ils les signes avant-coureurs d'une apocalypse financière ?(FT Alphaville, en anglais).
- Pourquoi Nvidia et d'autres actions liées à l'IA ont-elles perdu leur statut de "qualité"(Wall Street Journal, en anglais).
- Corruption à l'OTAN : les contrats du géant israélien Elbit dans le collimateur de la justice(La Lettre).
- Quand le recyclage fait un flop : le streaming 2025 et le cas Madmen(The Atlantic, en anglais). ❤️
Mardi 9 décembre 2025
- La fanfaronnade de Bessent(FT Unhedged, en anglais).❤️
- Comment le capital-investissement transforme le logement(The Atlantic, en anglais).
- Comment l'IA va vous persuader de la façon de voter(MIT Technology Review, en anglais).
- L""effet Lazare", ou quand certains êtres vivants ressurgissent après des millions d’années(The Conversation).
- Connaissez-vous la shopaganda ?(The Verge, en anglais).❤️
- "Rage bait" devient le mot de l’année 2025(L'ADN).
- La vague de méga-fusions va-t-elle détruire de la valeur actionnariale ?(The Economist, en anglais).
- L'Europe à l'épreuve de la guerre hybride de la Russie(Financial Times, en anglais).
- Au cœur de la renaissance du biorégionalisme par la technologie(Noéma, en anglais).
Mercredi 10 décembre 2025
- Les Européens sont faibles, juge Donald Trump(Politico), tandis que Jamie Dimon estime que les Etats-Unis ont besoin de l'Europe (Le Grand Continent).
- La décision de Trump d'autoriser Nvidia à vendre en Chine ses H200 aurait été motivée par les progrès d'Huawei sur ses puces(Bloomberg, en anglais).
- Opération "Trident" : l’itinéraire hors norme de l’indicateur Elias, entre voitures volées, cocaïne et Hezbollah(Le Monde).❤️
- La quête de la superintelligence(Noéma, en anglais).❤️
- Au cœur de Paris, l’opaque machine à cash de l’élite libanaise(Revue21).
- La RAM renchérit tout(The Verge, en anglais).❤️
- Comment les entreprises d'IA simulent la prise de pouvoir des robots(Intelligencer, en anglais).❤️
- Qui sont les élites économiques mondiales ?(CNRS).
- Comment les comédies musicales utilisent des motifs pour raconter des histoires(The Pudding, en anglais).
- Red-chip art : comment le streetwear, le luxe et les cryptos ont hacké le marché de l'art(L'ADN).
Jeudi 11 décembre 2025
- Combien d'heures les employés devraient-ils travailler ?(The Economist, en anglais).❤️
- Leçons tirées du Royaume-Uni des années 1970 pour les investisseurs d'aujourd'hui(Klement on Investing, en anglais).❤️
- Quiz : Sarkozy, Hugo, Camus ou Booba, qui a écrit quoi sur la prison ?(Libération).
- Qui a peur des stablecoins ?(Project Syndicate, en anglais).❤️
- Les Etats-Unis vont exiger l'accès aux réseaux sociaux des demandeurs d'exemption de visa(Financial Times, en anglais).
- My name is Bonaparte. Roland Bonaparte(Historia).
- Les "architectes de l'IA", personnalités de l'année (Time Magazine, en anglais).
- Comment une start-up controversée espère refroidir la planète(MIT Technology Review, en anglais).❤️
- Des données accessibles en ligne permettent de pister des métiers sensibles(Le Monde).
- Les routes impériales qui ont rendu Rome possible(Aeon, vidéo en anglais).
Vendredi 12 décembre 2025
- Comment une compagnie aérienne indienne a semé la zizanie dans le transport mondial(The Economist, en anglais).
- Les machines souffrent-elles ?(Aeon, en anglais).❤️
- Personnalité de l'année du Financial Times : Jensen Huang(Financial Times, en anglais).
- La confusion devient structurelle : alerte sur le chaos médiatique(L'ADN).❤️
- Cisco a finalement réussi(FT Alphaville, en anglais).❤️
- La mort du scientifique(Noéma, en anglais).
- La naissance de la gauche post-libérale, une conversation avec Mark Leonard(Le Grand Continent).❤️