Lundi 15 juin 2026
- Une guerre commerciale entre l'UE et la Chine semble inévitable (The Economist).
- Le Japon envisage d'exploiter des gisements de terres rares au Groenland afin de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine (Nikkei).
- La Suisse s’offre une belle victoire face à l’UDC. La suite est à construire (Le Temps).
- Les folles nuits de Donald Trump sur Truth Social (L'ADN).❤️
- Un mot personnel à l'attention d'un lecteur (Market Vibes).
- L'Allemagne demande que la Deutsche Börse soit exemptée de la surveillance de l'UE (Financial Times).
- Milei veut faire de l’Argentine le premier pays conçu pour l’IA (Le Grand Continent).
- Le désastre générationnel de Trump, Bush et Clinton (Politico).❤️
- Le déclin de la lecture face à l’avénement des écrans marque-t-il la fin de l’ère démocratique ? (Le Monde).❤️
- Le capitalisme d'Etat à la Trump (Phenomenal World).
- Système d'alerte précoce en cas d'apocalypse nucléaire (Kyle McDonald).
Mardi 16 juin 2026
- Le G7 d’Evian fait apparaître l’angle mort de l’économie mondiale (Le Grand Continent).
- Comment une aubaine liée à l'IA a permis à Bain Capital de conclure l'une des opérations de capital-investissement les plus lucratives de tous les temps (Financial Times).
- L'âge d'or du sac à main de luxe touche-t-il à sa fin ? (Wall Street Journal).❤️
- Un fiasco du journalisme au Canada (Persuasion).❤️
- Les participations publiques sont-elles la clé de la souveraineté en matière d'IA ? (Project Syndicate).
- Le spectacle offert par SpaceX l'emporte sur les modèles DCF (FT Alphaville).❤️
- Le Trésor US se justifie après l'absence de taxe globale minimum pour les entreprises US (Semafor).
Mercredi 17 juin 2026
- Découvrez les meilleurs économistes du monde, "dopés" à l'IA (The Economist).
- Le cauchemar de tout Premier ministre britannique (Project Syndicate).
- Le grand retour d'Huawei met à l'épreuve les limites des restrictions américaines sur les puces (Financial Times).
- La technologie dangereuse découverte à bord des pétroliers de la "flotte noire" capturés par les Etats-Unis (Wall Street Journal).❤️
- IA et drones : Eric Schmidt revient sur la plus grande révolution de l'histoire de la guerre (Noéma).❤️
- Pourquoi 1 degré importe dans le réchauffement océanique (National Geographic).❤️
- Qu’est-ce que ChapsVision, l’entreprise française retenue par Paris pour remplacer Palantir ? (Le Grand Continent).
- L'explosion des "deepfakes" générés par l'IA redéfinit les élections américaines (Axios).
Jeudi 18 juin 2026
- "Humiliation" : Trump se défend contre les accusations selon lesquelles son accord avec l'Iran serait pire que celui d'Obama (Financial Times).
- Quand les cyberharceleurs s'en prennent aux adolescentes pour jouer (Bloomberg).
- NOB, l’appli de dating des aristos (Revue21).❤️
- La Coupe du monde de foot est une fête pour les has-been du monde des affaires (The Economist).
- La déferlante des étudiants français à Séoul (Le Monde).
- Les coûts élevés du cloud (Dollar & Sense).
- Comment ChatGPT est manipulé pour nous influencer (L'ADN).
- Peut-on avoir l'air cool avec les lunettes Snap ? Bien sûr que non (The Verge).
- TW, kWh, mAh… Quelle est la différence entre énergie et puissance ? (The Information).
- L'étrange victoire du général (Le Grand Continent).❤️
Vendredi 19 juin 2026
- Comment les fonds indiciels s'adaptent à l'IPO de SpaceX (Morningstar).
- La Fed s'est montrée honnête et stupide (Project Syndicate).❤️
- A quel rythme l'IA va-t-elle se développer ? (Klement On Investing).
- Tout le monde veut vendre des peptides (Bloomberg)❤️
- Tous les membres du gouvernement Trump mangent de la choucroute (Wall Street Journal).❤️
- La sale guerre de l'industrie de l'IA contre la régulation (L'ADN).❤️
- Comment le "Dialog Club", lié à Peter Thiel, classe secrètement ses membres (Wired).
- La mesure de la croissance verte est complexe (The Conversation).
- Au cœur du centre névralgique de l'IA à la Maison Blanche (Axios).
- La guerre du futur est déjà là (Noéma).
- Le monde devient-il plus prévisible ? (Financial Times).❤️