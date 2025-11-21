Lundi 17 novembre 2025
- Les obligations s'apprêtent à connaître leur meilleure année depuis 2020 (Wall Street Journal, en anglais).
- La dangereuse liaison de Trump avec le Pakistan (Project Syndicate, en anglais).
- Cryptomonnaies : un boulevard pour le blanchiment (Le Monde).❤️
- Un nouveau spectre plane sur la démocratie : les marchés prédictifs (Financial Times, en anglais).❤️
- Un guide optimiste pour l'année à venir aux Etats-Unis (The Economist, en anglais).
- Tèrra Aventura, la chasse aux trésors pour les grands (Le Monde).
- Les baby-boomers transmettent leurs fortunes, et beaucoup, beaucoup trop d'objets (Bloomberg, en anglais).❤️
- Le paradoxe du progrès (Noéma, en anglais).
- "Brainrot" : géopolitique de la réalité cassée (Le Grand Continent).❤️
Mardi 18 novembre 2025
- La complaisance d'un marché qui n'a pas vraiment baissé depuis 16 ans (Wall Street Journal, en anglais).❤️
- Le périple surréaliste de 45 jours au cœur de la défense de l'OTAN (Financial Times, en anglais).❤️
- Le propriétaire de Lidl veut bâtir un géant européen du cloud (Les Echos).
- Les Stablecoins menacent-ils l'organisation politique ? (Project Syndicate, en anglais).❤️
- Les optimistes sont chiants (Klement on Investing, en anglais).❤️
- Fidji Simo, la française qui veut faire gagner de l'argent à ChatGPT (Wired, en anglais).
- Elon Musk a raison de dire que Wikipédia est biaisé, mais Grokipedia et l’IA ne feront pas mieux (The Conversation).
- Comment Musk pourrait relier Tesla et xAI (The Information, en anglais).
- Comment Jeffrey Epstein a utilisé le référencement naturel pour étouffer les informations relatives à ses crimes (The Verge, en anglais).❤️
Mercredi 19 novembre 2025
- L'Europe considère la Chine comme un rival. La Chine pense que l'Europe est finie (The Atlantic, en anglais).
- Radioscopie d’un "riche" en France (Le Figaro).
- Le coût social d'être une personne matinale (The Atlantic, en anglais).❤️
- Les images de l'année 2025 (National Geographic).❤️
- Reality check, psychose par IA, gooning : trois contenus qui encapsulent l'air du temps (L'ADN).
- Oracle est déjà dans le dur avec son deal OpenAI (Financial Times, en anglais).❤️
- Le Brexit a réduit les investissements jusqu’à 18% au Royaume-Uni (Le Grand Continent, fondé sur cette étude en PDF).
- La question stupide : êtes-vous plus intelligent qu'un élève de quatrième de 1899 ? (Intelligencer, en anglais).❤️
- 13 livres d’histoire pour Noël (Historia).
- Amsterdam, l’île confetti aux avant-postes de la recherche (CNRS).
Jeudi 20 novembre 2025
- Les sept péchés capitaux de l'exubérance des entreprises (The Economist, en anglais).❤️
- La consommation de base est détestée, pas si bon marché et soudainement intéressante (FT Unhedged, en anglais).
- Menu végétarien : les raisons de l’addition (Le Monde).❤️
- Le plan Trump demande à l'Ukraine de céder des territoires supplémentaires en échange d'une garantie de sécurité (Axios, en anglais).
- Même pour un milliard d’euros, les Français pas prêts à vendre leur âme (Libération).❤️
Vendredi 21 novembre 2025
- Fenêtres mal pensées, accusations de plagiat : les débuts poussifs de Windows en 1985 (Le Monde).❤️
- Et si on assombrissait le soleil ? (Bloomberg, en anglais).❤️
- La sombre vérité derrière le thon vendu en supermarché (Financial Times, en anglais).❤️
- La théorie économique qui aurait pu sauver la présidence Trump (Noahopinion, en anglais).❤️
- Le plus étonnant export de la Chine : ses outils de surveillance étatique (The Economist, en anglais).
- Trois choses à savoir sur l'avenir de l'électricité (MIT Technology Review, en anglais).
- SharkNinja a bâti un empire de 6 milliards de dollars en vendant des gadgets dont personne n'a besoin (Bloomberg, en anglais).
- Pourquoi Grok, l’IA du réseau social d’Elon Musk, X (ex-Twitter), est-il négationniste ? (Le Grand Continent).❤️