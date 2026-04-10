Lundi 6 avril 2026
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Mardi 7 avril 2026
- Comment la Chine pourrait gagner la guerre en Iran sans tirer un seul coup de feu (Doomberg).❤️
- Le buffet de l'IA est fermé (Axios).
- BlackRock lance un ETF pour contester le monopole d'Invesco sur les ETF Nasdaq 100 (Bloomberg).
- Une histoire du GPU (Sheet.Works).❤️
- Comment est fixé le prix d'un litre de carburant ? (The Conversation).
- Le plan pour rendre les IPO "great again" (The Economist).
- A quel point Mark Zuckerberg est-il malfaisant ? (The Ruffian).❤️
- Aux Etats-Unis, la guerre de l'électricité a commencé (L'ADN).
- Le prodige des échecs de 20 ans qui fait des ravages parmi les meilleurs grands maîtres du monde (Wall Street Journal).
- Inde, le piège des antibiotiques (Aeon).
Mercredi 8 avril 2026
- Comment le capital-investissement s'est pris de passion pour les transactions de seconde main (Financial Times).
- OpenAI en Bourse : les marchés peuvent-ils gouverner ChatGPT et l'IA ? (The Conversation).
- Pourquoi le nouveau modèle d'Anthropic inquiète-t-il les experts en cybersécurité ? (Platformer).❤️
- La mémoire des bons investissements (Klement on Investing).
- Spéculer sur le marché du carbone, c'est possible ! (L'Opinion).
- Désolé les enfants, les drones, c'est pour faire la guerre maintenant (The Verge).❤️
- Pourquoi la Renaissance a démarré à Florence (Uncharted Territories).
- Pourquoi les pluies d'avril deviennent les tempêtes d'avril ? (National Geographic).
- Le fabricant de petits soldats qui met Hitler sur l'étagère (Revue21).❤️
- Orpheus ramène les êtres chers d'entre les morts (Noema).❤️
- Pas de files d'attente, pas de voyageurs "ordinaires" : Voyager en ultra-luxe depuis Paris (New York Times).
- MPS, le prédateur devenu proie (Financial Times).
Jeudi 9 avril 2026
- L'équipe de Trump étudie des sanctions à l'encontre des pays de l'OTAN qui n'ont pas soutenu la guerre contre l'Iran (Wall Street Journal).
- Notre quête : ne pas résoudre le grand mystère du bitcoin (FT Alphaville).❤️
- Le nouveau modèle d'Anthropic est une aubaine pour les hackers et une mine d'or pour l'entreprise (Intelligencer).❤️
- Aujourd'hui, n'importe quelle entreprise devient un média et chaque patron une star (The Economist).❤️
- Comment les gérants réagissent-ils aux chocs géopolitiques ? (Klement on Investing).
- Le gouvernement des émotions au temps de l'IA (Le Grand Continent).
- Le grand effacement : comment le climat disparaît des médias et de la recherche scientifique (L'ADN).
- Le détroit d'Ormuz, cette merveille géologique (National Geographic).❤️
- L'engouement de la génération Z pour l'IA s'estompe (Axios).
Vendredi 10 avril 2026
- Qui payerait la taxe que l’Iran veut imposer sur le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz ? (Le Grand Continent).
- Bessent et Powell adressent un avertissement aux CEO des banques US sur le risque Anthropic Mythos (Bloomberg).
- Une nouvelle théorie sur Elon Musk (Intelligencer).❤️
- 299 produits créés puis abandonnés par Google depuis 2006 (Sheet.Works).❤️
- Le plan des banquiers de SpaceX pour amortir le tsunami de ventes post-introduction en bourse (Semafor).
- La prescription, nouveau système nerveux du retail ? (L'ADN).
- La technologie de dessalement, en chiffres (MIT Technology Review).
- 15 dates pour comprendre le parcours tourmenté du poète maudit Charles Baudelaire (Historia).
- L'homme qui a façonné la vision de Washington sur le Moyen-Orient (Foreign Policy).