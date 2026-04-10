Les Beaux Articles de la Semaine : la menace Mythos, les drones c'est pas pour les enfants

L'IA, c'est comme le sparadrap du capitaine Haddock : on cherche à s'en débarrasser dans la revue de presse, mais on n'y arrive pas. Cette semaine, on lit (encore) sur Ormuz, mais aussi sur les IPO et le marché de l'énergie. On comprend aussi pourquoi les enfants n'ont plus de drones, pourquoi Elon Musk est Elon Musk et pourquoi l'émotion prend tant de place dans le monde.