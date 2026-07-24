Lundi 20 juillet 2026
- Le travail consistant à décevoir les gens commence dès l’entrée au 10 Downing Street (Bloomberg)
- Les coulisses du dernier G7 d’Emmanuel Macron, racontées par le photographe Kamil Zihnioglu (Le Monde) ❤️
- Les baby-boomers étaient censés opter pour un logement plus petit. Ils achètent des maisons plus grandes (Wall Street Journal) ❤️
- Le nouveau patron de la Fed reste avare de commentaires. Cela pourrait déstabiliser les marchés. (Financial Times)
Mardi 21 juillet 2026
- Bernard Arnault, à la cour de l’homme le plus riche de France (Le Monde)
- La Coupe du Monde a été dominée par les stars. Puis l'Espagne a déjoué les pronostics. (New York Times)
- Les investisseurs particuliers se détournent des Sept Magnifiques au profit des nouvelles coqueluches de l'IA. (Wall Street Journal)
- Dans les coulisses du revirement des démocrates de la Chambre contre Israël (Axios)
Mercredi 22 juillet 2026
- Le pays du Golfe devenu la cible la plus facile de l’Iran (Financial Times)
- Les marchés de prédiction font émerger un nouveau type de délit d'initié (Bloomberg)
- Il se passe quelque chose d'étrange sous la surface du marché boursier (Wall Street Journal)
- L’Amérique d’abord, le football ensuite (Politico)
- La guerre des microsecondes : comment la physique a pris le contrôle de Wall Street (Zonebourse)
- Le maire d’Alès, menacé de mort par la DZ Mafia, exfiltré de son domicile par le Raid (Le Figaro)
Jeudi 23 juillet 2026
- Google était une bouée de sauvetage pour les éditeurs. Aujourd'hui, certains envisagent de couper les ponts (Wall Street Journal)
- Au Vatican, les Américains étendent leur influence sur l’Eglise catholique (Le Monde)
- Le Japon stupéfait par le rythme de sommeil exténuant de la Première ministre (New York Times) ❤️
- Pete Hegseth, tu appelles ça une traction ? (The Atlantic) ❤️
- Les États-Unis ont perdu 75 000 emplois manufacturiers depuis l’investiture de Trump (Le Grand Continent)
Vendredi 24 juillet 2026
- Que vont faire les banquiers parisiens sans les allégements fiscaux ? (Bloomberg)
- La nouvelle capacité alarmante de l'IA : s'échapper du laboratoire de test (Axios) ❤️
- Pourquoi la Jordanie accueille des troupes américaines, alors même que cela en fait une cible (New York Times)
- Quand les ours sèment le chaos en ville (Wall Street Journal) ❤️
- Faut-il avoir peur d’Elon Musk ? (The Economist)
- L’homme fort du Pakistan (Financial Times)
- Quand Matignon travaille sur… le financement de la campagne présidentielle de Marine Le Pen (Le Monde)