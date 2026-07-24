Les Beaux Articles de la Semaine : La Première ministre japonaise peut travailler chez Zonebourse

Sanae Takaichi revendique ne dormir qu'entre 0 et 3 heures par nuit. Elle peut donc tenir notre chronique Bourse. Si les responsables politiques aiment mettre en scène leur dévotion totale, cette communication s'est retournée contre Sanae Takaichi et a provoqué un vif débat au Japon.