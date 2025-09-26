Lundi 22 septembre 2025
- A quoi ressemblera le capitalisme américain dans 50 ans ?(Wall Street Journal, en anglais).❤️
- Julie Martinez, une "hobbit" socialiste made in Palantir(XXI).❤️
- Le martyre de Charlie Kirk et le nouveau style apocalyptique aux Etats-Unis(Le Grand Continent).❤️
- Comment les villages deviennent-il des villes ?(Uncharted Territories, en anglais).
- En 35 ans, aucun gouvernement n’a vraiment réduit les dépenses publiques(L'Opinion).
- Essayer d'intégrer la crypto dans la mesure de l'activité économique est… compliqué(Project Syndicate, en anglais).
- La taxe sur les visas H-1B imposée par Trump n'est pas seulement une question d'immigration, c'est aussi une question d'allégeance(The verge, en anglais).
Mardi 23 septembre 2025
- Gloire à la technocratie(Wired, en anglais).❤️
- La fusion nucléaire, promesse d’une énergie abondante et décarbonée, au cœur d’une bataille entre start-up(Le Monde).
- A quand une fusée réutilisable en Europe ?(The Conversation).
- Syrie : au cœur du camp d’Omar Omsen, le dernier "charlot du jihad" français(Libération).
- La soupe générée par l'IA détruit la productivité(Harvard Business Review, en anglais).
- Amazon, Tata, Microsoft… les entreprises qui emploient le plus de visas H-1B aux USA(Wall Street Journal, en anglais).
- Las Vegas pourrait-elle fonctionner entièrement à l'énergie solaire ?(Klement on Investing, en anglais).
- Certaines firmes de private equity ont du mal à joindre les deux bouts(Bloomberg, en anglais).
- Mab, Lolcow, Job Hugging : le vocabulaire tendance de la rentrée(L'ADN).❤️
Mercredi 24 septembre 2025
- Les grandes entreprises américaines ne cessent de parler de l'IA, mais ne parviennent pas à en expliquer les avantages(Financial Times, en anglais).
- Un trou de revenus de 800 MdsUSD menace le futur de l'IA, selon Bain Capital(Bloomberg, en anglais).
- Gaufres, donuts, cookies : en ville ou dans les centres commerciaux, l’heure de gloire du fast-food sucré(Le Monde).
- Impôts : ce que paient vraiment les grandes entreprises en France(Les Echos).❤️
- Les virus conçus par l'IA sont là et tuent déjà les bactéries(MIT Technology Review, en anglais).
- Parfois, la démocratie fonctionne(Aeon, en anglais).❤️
- Comment la France déplace-t-elle la tapisserie de Bayeux ? Avec beaucoup de précautions(National Geographic, en anglais).
- La "Super-Sparte" est une mauvaise histoire et une mauvaise stratégie(Foreign Policy, en anglais).❤️
Jeudi 25 septembre 2025
- Non, désolé, le S&P 500 n'est pas le nouveau taux sans risque(FT Alphaville, en anglais).
- Dette publique et investissements directs : le privilège exorbitant de la France(CEPII).
- Pourquoi les Gilts sont plus hauts que le reste du monde civilisé ?(The Economist, en anglais).❤️
- "C'est embarrassant" : Les démocrates s'emportent contre le livre de campagne de Kamala Harris(Politico, en anglais).❤️
- "Enshittification" : la nouvelle doctrine de l’Empire américain(Le Grand Continent).❤️
- La quête à un milliard de dollars pour vivre au-delà de 100 ans(Financial Times, en anglais).
- Le mystère des 30 000 séismes qui ont frappé l’île de Santorin début 2025 résolu(Le Monde).
Vendredi 26 septembre 2025
- La génération Z est-elle inemployable ?(Wall Street Journal, en anglais).❤️
- Le coût de l'expulsion des immigrés clandestins des Etats-Unis(Klement on Investing, en anglais).
- Influence, business et succession : comment les héritiers de Bernard Arnault se déchirent autour du destin du "Parisien"(Libération).
- Quand les gouvernements mettent un prix sur tout(Project Syndicate, en anglais).❤️
- La poltronnerie des élites américaines(The Atlantic, en anglais).❤️
- L’aéroport de Liège, symbole des excès de la mondialisation(Le Monde).
- Les memecoins arrivent sur le marché boursier(Wired, en anglais).
- Le bateau russe qui coupe les câbles télécoms européens (Financial Times, en anglais).