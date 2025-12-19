Lundi 15 décembre 2025
- Tout le monde s'est planté sur les droits de douane de Trump, Trump compris (Wall Street Journal, en anglais).
- Faut-il mettre du cash sous le sapin ? (The Conversation, en anglais).
- Nate Soares, chercheur sur l'IA, prévoit une apocalypse (Le Monde).
- Volkswagen se prépare à la première fermeture de son usine en Allemagne en 88 ans d'histoire (Financial Times, en anglais).
- Des milliardaires chinois ont des dizaines d'enfants nés aux USA grâce à des mères porteuses (Wall Street Journal, en anglais).
- Que font les hommes chinois "surnuméraires" (The Economist, en anglais).
- Voilà pourquoi Elon Musk parle soudain de centre des données dans l'espace (The Information, en anglais).
- La cryptosphère rêve d'un entre-soi dans les Caraïbes (Financial Times, en anglais).
Mardi 16 décembre 2025
- Les traders haute fréquence se disputent un moyen de gagner 3,2 milliardièmes de seconde (Wall Street Journal, en anglais).
- Après la dissuasion : le nouvel âge nucléaire (Le Grand Continent).
- Les grandes marques cherchent de l'aide auprès du private equity pour sauver leurs business chinois (Financial Times, en anglais).
- Le pari risqué de l'Italie sur l'or (Project Syndicate, en anglais).
- La dangereuse broligarchie mondiale de Donald (Foreign Policy, en anglais).
- Le florissant business des nouveaux intervieweurs du Web (Les Echos).
- Les Kovaltchouk, gardiens du corps – et du portefeuille – de Poutine (Revue21).
- Meta a un gros problème en Chine (Platformer, en anglais).
- Sept conflits à surveiller dans les années à venir (The Economist, en anglais).
Mercredi 17 décembre 2025
- La Maison Blanche tente de reprendre le contrôle de la narration économique (Semafor, en anglais).
- Le Bitcoin continue de baisser, mais les vrais adeptes continuent d'acheter (Wall Street Journal, en anglais).
- Le ministère de l'intérieur subit un grave piratage (Le Figaro).
- A quel point le système financier est-il endetté ? (Financial Times, en anglais).
- De Pegasus à la CIA en passant par la Chine, la saga de l'intelligence artificielle émiratie (Intelligence Online).
- La vraie menace de la crypto pour les banques (The Economist, en anglais) et La monnaie est-elle en train de se faire ubériser ? (L'ADN).
- C'est le moment de revoir nos attentes sur l'IA (MIT Technology Review, en anglais).
- 14 idées reçues sur Mozart (Historia).
- Décoder les écritures perdues du monde antique (National Geographic, en anglais).
Jeudi 18 décembre 2025
- A quel point le long terme est-il long pour les investisseurs Value US ? (Klement on Investing, en anglais).
- Musées, expositions et sinologie : les nouveaux instruments du soft power chinois (The Conversation).
- Où les principaux vendeurs à découvert américains placent-ils leurs paris ? (The Economist, en anglais).
- Le "Grand Bluff" : politique de Patrick Sébastien (Le Grand Continent).
- Derrière la cyberattaque du ministère de l’Intérieur, une lutte intestine entre hackeurs (Libération).
- Steve Bannon et Noam Chomsky, sidérant duo exhumé du dossier Epstein (Revue21).
- La crise du pouvoir d'achat perturbe la vie politique dans plusieurs pays (Politico, en anglais).
- Les articles préférés du FT cette année (Financial Times, en anglais).
- Qu'est-il arrivé à l'Arche d'Alliance ? Voici ce que nous savons (National Geographic, en anglais).
Vendredi 19 décembre 2025
- Les données frelatées sur l'inflation anéantissent les espoirs de Trump d'une victoire rapide en matière de pouvoir d'achat (Financial Times, en anglais).
- 11 prédictions pour 2026 (Platformer, en anglais).
- La Cathédrale et l'Usine (L'ADN).
- Comment les voitures chinoises contournent les droits de douane européens (The Economist, en anglais).
- Cinq proverbes qui façonnent notre vision du travail (The Conversation).
- La Chine a dopé de vieilles machines ASML pour ses puces IA (Financial Times, en anglais).
- La prophétie de Wang Huning pour casser les Etats-Unis (Le Grand Continent).
- Pourquoi les gamers haïssent l'IA (Intelligencer, en anglais).
- Les 8 gros flops techs de l'année (MIT Technology Review, en anglais).