Lundi 8 juin 2026
- La réussite économique la plus surprenante au monde, c'est… la Corée du Nord (Wall Street Journal).❤️
- L'intelligence artificielle va-t-elle bientôt échapper au contrôle humain ? (The Economist).
- Dans le cerveau du "professeur Jiang", oracle atypique du chaos géopolitique (Revue21).❤️
- Quand le remède au burn-out consistait à passer l’hiver en France (The Conversation).
- "Make America Healthy Again" est à bout de souffle (Politico).
- Une gestion européenne des réseaux est-elle compatible avec le plan français d’accélération de l’électrification ? (Le Grand Continent).
- Le projet saoudien NEOM pourrait devoir débourser 16 milliards de dollars pour résilier ses contrats (Semafor).
- Pourquoi les patrons français sont ultra-remontés contre la directive sur la transparence salariale (L'Opinion).
- "Schadenfreude 2.0" : pourquoi on adore voir les robots se vautrer (L'ADN).❤️
- L'histoire poignante de la photo qui a marqué le jour J (National Geographic).
- Comment intégrer la chute des stocks dans le prix du baril ? (Financial Times).
Mardi 9 juin 2026
- "Opération Pouchkine" : des livres anciens, des escrocs géorgiens et l’ombre du Kremlin (Le Monde).❤️
- Mythos, le logiciel d'Anthropic, est capable d'exploiter de nouvelles failles en quelques heures (Axios).
- Les nouveaux pouvoirs d'espionnage par IA provoquent une phobie des caméras chez Poutine (Financial Times).
- Combien de fois par jour pensez-vous à Alexandre le Grand ? (The Economist).❤️
- Strategy perd-elle son sang-froid (FT Alphaville).
- Pourquoi Trump semble désorienté par sa propre guerre (Persuasion).
- Singapour fait appel à des technologies du XIXe siècle pour lutter contre le réchauffement climatique (Bloomberg).
- Le Japon devient la superpuissance des puissances moyennes (Bloomberg).
- Les camions autonomes sont arrivés — et ils livrent des sacs de Doritos (Wall Street Journal).
- Comment Donald Trump a contribué à faire du Premier ministre espagnol une "rockstar" (Politico).❤️
Mercredi 10 juin 2026
- Confessions d'un rat de laboratoire d'IA (Axios).
- Les 12 commandements d'Elon Musk (Le Grande Continent).❤️
- Trump est en train de devenir Jimmy Carter (Financial Times).❤️
- Quels sont les secteurs boursiers les plus performants lorsque les taux d'intérêt augmentent, baissent ou restent stables ? (Wall Street Journal).
- Ces inventions qui sont le fruit de l'expansion de l'islam (National Geographic).
- SpaceX est la nouvelle Compagnie des Indes orientales (Project Syndicate).❤️
- Déjeuner prémonitoire avec Ciryl Gane, gladiateur français à la Maison Blanche (Revue21).
- Les thérians, vrai phénomène ou panique morale gonflée à l'IA ? (L'ADN).
- 7 tirades marquantes du théâtre francophone (Historia).❤️
- Cartographie des satellites Starlink (Sheet.Works).
- Nvidia dans le Golfe (Phenomenal World).
Jeudi 11 juin 2026
- Certaines équipes de foot seront défavorisées par la température aux Etats-Unis (Bloomberg).
- Frénésie boursière au Nigeria (Bloomberg).
- La grande peur du SaaSpocalypse (The Economist).❤️
- Comment la Grande-Bretagne en est venue à être aussi pauvre que le Mississippi (The Atlantic).❤️
- Est-ce que le marché actions US est trop gros ? (Project Syndicate).
- La guerre en Ukraine est désormais plus longue que la Première Guerre mondiale (Wall Street Journal).
- En Iran, les Gardiennes de la révolution (Revue21).
- La prochaine élection présidentielle américaine portera sur l'IA (Noéma).❤️
- Taxer les riches et sauver le monde (Dollar & Sense).
- Les filières françaises de collecte et de recyclage des déchets en "danger de mort" (Le Monde).
Vendredi 12 juin 2026
- Avec SpaceX, Elon Musk cherche à disloquer les États de droit terrien (Le Grand Continent) et L'ère de l'impunité d'Elon Musk (Axios) et Elon Musk a fixé 602 objectifs. Les a-t-il respectés ? (New York Times).❤️
- "A part le scam, ici, il n'y a rien d'autre à faire" : Jamtara, la capitale indienne de l'arnaque en ligne (Les Echos).
- Négocier avec l'Antéchrist (Project Syndicate).❤️
- Comment une petite île britannique s'est retrouvée au cœur d'un scandale international lié aux jeux d'argent (Bloomberg).❤️
- Un cours d'histoire sur la guerre d'indépendance américaine (National Geographic).
- Le luxe contre lui-même (The Conversation).
- Le fonds d'indemnisation de Trump n'est pas du tout enterré (The Atlantic).