Waste Management, Inc. est le 1er prestataire nord-américain de services de collecte et de gestion des déchets. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - collecte de déchets (61,2%) ; - prestations de remblayage (15%) : exploitation, à fin 2025, de 253 remblais de déchets solides et de 4 remblais de déchets dangereux ; - triage, compactage et transfert des déchets (6%) : activité assurée au travers de 482 stations de transfert ; - prestations de recyclage (5,9%) : exploitation de 162 installations de recyclage ; - autres (11,9%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (94,9%), Canada (3,8%) et Europe (1,3%).