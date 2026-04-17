Les Beaux Articles de la Semaine : Mythos-manes, Mythos-philes et Mythos-logies

La nouvelle IA d'Anthropic menace-t-elle le monde et si c'est le cas, comment gérer cette fuite en avant ? Ajoutons à cela des schtroumpfs, Ralph Lauren, des Macintosh, de la géopolitique et quelques questions existentielles, et l'on aura notre revue de presse de la semaine.