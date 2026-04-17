Lundi 13 avril 2026
- Les traders de matières première ont perdu des milliards aux premiers jours de la guerre en Iran(Financial Times).
- L'IA consomme tellement d'énergie que la puissance de calcul commence à manquer(Wall Street Journal).
- Mythos et la dépréciation de tout(Exponential View).
- Carson Block voit poindre une nouvelle ère pour les vendeurs à découvert avec l'IA(Financial Times).
- Depuis combien de temps chaque pays du monde n'a pas été en guerre ?(Sheets.works).
- Red Bull, mortel tremplin pour les sportifs de l'extrême(Revue21).
- Une joie lunaire(The Ruffian).
- Le soft power chinois illustré par les caricatures de "China Daily"(The Conversation).
- Comment AT&T a créé le téléphone le plus emblématique de tous les temps(The Verge).
Mardi 14 avril 2026
- Bessent : les États-Unis devraient "attendre de voir" avant de baisser les taux d'intérêt(Semafor).
- Sam Altman, pompier pyromane(Platformer).
- Un blocus américain du détroit d’Ormuz pourrait coûter à l’Iran plus de 400 millions de dollars par jour(Le Grand Continent).
- JD Vance hérite du "calice empoisonné" des missions de politique étrangère de Trump(Financial Times).
- Même les partisans les plus fervents de Trump se demandent désormais s'il n'est pas l'Antéchrist(Wired, en anglais).
- Selon l'indice IA 2026 de Stanford, l'IA avance à grands pas, et nous avons du mal à suivre le rythme(MIT Technology Review).
- Les baby-boomers ont 80 ans, mais pas dans leur tête(Wall Street Journal) et L'Oligarchie des vieux (The Atlantic).
- Schtroumpfs, Flight Simulator : ces "gamers" européens qui dopent le renseignement américain(Intelligence Online).
- De Ralph Lauren à The Row, le luxe américain est en plein essor(The Economist).
- Entre Kurdistan irakien et syrien, une frontière flottante(Revue21).
- Le prochain gouverneur de Californie sera-t-il républicain ?(Le Monde).
- Le comté américain à la croissance la plus rapide se demande si son "paradis" ne grandit pas trop vite(New York Times).
- Le nouveau mantra fiscal américain : "Le fisc ne m’attrapera pas"(Wall Street Journal).
Mercredi 15 avril 2026
- La croissance européenne passe sous le scénario de la BCE(Bloomberg).
- L’action indonésienne plus chère que Nvidia(Financial Times).
- Jackpot pour les traders pétroliers genevois(Le Monde).
- Le Pape et le Président(Wall Street Journal).
- 154 Macintosh depuis 1983(Sheets.Works).
- La fragilité de l’Etat libéral neutre(Noema).
- Même rendement, mais davantage de risque(Klement on Investing).
- Les hôtels américains baissent leurs prix face à une demande insuffisante pour la Coupe du monde(Financial Times).
- Trump fait face à un monde de plus en plus rebelle(Politico).
- Des parents anxieux dépensent plus de 50 000 $ pour trouver un emploi à leur enfant(Bloomberg).
- Le rétrécissement incroyable de la tente de Trump(Axios).
Jeudi 16 avril 2026
- Les Etats-Unis enquêtent sur les trade suspects sur le pétrole, avant les déclarations de Trump(Bloomberg).
- Le Pentagone a approché Ford et GM pour évoquer la fabrication d'armement(Wall Street Journal).
- Trump aurait discuté du mème "Jésus" avec Bill Pulte avant de le publier(Axios).
- Qui sont les "crypto bros" européens ?(FT Alphaville).
- Pourquoi Anthropic et OpenAI restreignent l'accès à leurs derniers modèles(The Economist).
- Comment la dupe economy a conquis le marché de la beauté(L'ADN).
- Le "moment Apple" de Figma(The Information).
- Pourquoi les Américains achètent-ils des smoothies à 22 dollars alors qu'ils sont très inquiets pour l'économie ?(The Conversation).
- Les Américains deviennent un peu plus amicaux envers la Chine(Axios).
- Le régime iranien a changé, mais en pire(Wall Street Journal).
- Un moment Ferrari pour Hermès ?(Bloomberg).
- La marque de chaussures qui se transforme en fournisseur de services de calcul pour l'IA(Financial Times).
- Un improbable axe Sánchez-Meloni est en train d’émerger sur Israël et l’Iran(Le Grand Continent).
Vendredi 17 avril 2026
- La note de service vieille de 48 ans au cœur du bras de fer entre Trump et Jay Powell (Financial Times).
- Les Etats-Unis prennent conscience des risques systémiques liés à l'IA (The Economist).
- DMT : la molécule qui envoie les tech bros au royaume des elfes mécaniques (L'ADN).
- Pourquoi les réactionnaires sont en train de conquérir le monde (The Atlantic).
- L'ère des licenciements massifs est-elle arrivée ? (Wall Street Journal).
- Qui peut encore se payer le grand magasin ? (L'ADN).
- La bataille pour l'âme d'OpenAI (Wired).
- Réindustrialiser n’est pas la solution : les réponses de Dani Rodrik pour rebâtir une classe moyenne au XXIe siècle (Le Grand Continent).