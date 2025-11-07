Lundi 3 novembre 2025
- Sisu, la philosophie de vie finlandaise qui pourrait sauver l'Europe (The Economist, en anglais).❤️
- Le mystère du Manuscrit de Voynich en passe d'être élucidé ? (The Atlantic, en anglais).❤️
- A Kiev, au Bon Coin des drones russes (XXI).
- Qu'est-ce que les Américains pensent des Etats-Unis ? (Politico, en anglais).
- Inquiétudes autour de la vente d’un des huit exemplaires de la "pascaline" (La Croix).❤️
- Plus d’un million de personnes feraient part chaque semaine de leurs intentions suicidaires à ChatGPT (Le Grand Continent).
- Aux USA aussi, l'heure d'hiver fait débat (Axios, en anglais).
- Les Deux-Alpes et l’Alpe d’Huez, ces montagnes qu’il fallait "défoncer" (Mediapart).
Mardi 4 novembre 2025
- Les prochains objectifs de domination de la Chine : les robots, les fusées et les satellites en orbite basse (The Information, en anglais).
- Le monde selon John Irving (Ne York Times, en anglais).❤️
- Cheap chip : la Chine offre à ses géants technologiques une énergie bon marché pour stimuler les puces IA nationales (Financial Times, en anglais).
- Pékin a mis sa tête à prix 120 000 euros : entretien à Londres avec Carmen Lau (XXI).
- De si précieuses controverses… (Aeon, en anglais).❤️
- La "Trumpette" milliardaire australienne Gina Rinehart tire profit de la lutte pour les terres rares (Bloomberg, en anglais).
- Wall Street commence à flipper à cause de plusieurs cas de fraudes sur prêts (Wall Street Journal, en anglais).
- Vous n'avez rien à cacher? Tant mieux, car tous vos déplacements sont à vendre en ligne (L'Echo).❤️
- Les autocollants de football woke font le buzz en Grande-Bretagne (The Economist, en anglais).
- La carrière de DJ de David Solomon est-elle en train de s'effondrer ? (FT Alphaville, en anglais).❤️
Mercredi 5 novembre 2025
- "L’Etranger" : pourquoi le roman de Camus déchaîne toujours les passions (The Conversation).
- Chérie, j'ai coulé l'usine (FT Lex, en anglais).
- La relance mondiale de l’énergie nucléaire, une profusion de promesses (Le Monde).
- Ce que les dirigeants chinois pensent vraiment de Trump (Project Syndicate, en anglais).
- Aucune entreprise américaine n'a grossi aussi vite que Palantir avec un si petit chiffre d'affaires (Wall Street Journal, en anglais).
- La vie existe sur Mars (The Atlantic, en anglais, archive de 1977, avec la musique qui va bien en bonus).❤️
- Interview avec le nouveau maire de New York, Zohran Mamdani (Wired, en anglais).❤️
- Amazon frappé par une Comet (Platformer, en anglais).
- La conspiration des poudres en 1605 (Historia).❤️
- Pourquoi la guerre du Vietnam a pesé si lourd ? (National Geographic, en anglais).❤️
Jeudi 6 novembre 2025
- Le mystère du plongeon de l'investissement en Chine (The Economist, en anglais).
- Jensen Huang, PDG de Nvidia, affirme que la Chine "remportera" la course à l'IA face aux Etats-Unis (Financial Times, en anglais).
- Nous n’habitons plus un lieu, mais un continuum territorial (L'ADN).❤️
- Une liste de 2506 candidats à un rachat (FT Alphaville, en anglais).
- Ces retraités américains qui bénéficient de la Sécurité sociale gratuitement (Le Monde).❤️
- Les Simpson peuvent-ils vraiment prédire le futur ? (MIT Technology Review, en anglais).❤️
- Steve Bannon alerte les Républicains qui moquent l'élection de Mamdani (Politico, en anglais).❤️
- Les Etats-Unis vont-ils intervenir militairement au Nigeria ? (Rane, en anglais).
- Les mégastructures de Mars (Aeon, en anglais).
- Ce que font vraiment les analystes financiers (The Conversation).❤️
Vendredi 7 novembre 2025
- Comment l'IA alimente une crise existentielle dans l'éducation (The Verge, en anglais).❤️
- Plus de 10% des voitures électriques vendues en Europe sont de construction chinoise (Le Grand Continent).
- Comment le modeste soja s'est retrouvé au cœur de la bataille sino-américaine ? (Wall Street Journal, en anglais).❤️
- Les trois technologies qui bouleversent l'ordre mondial (Project Syndicate, en anglais).
- Est-ce que l'Humanité va s'effondrer ? (Noéma, en anglais).❤️
- Bayer va-t-il arrêter le Roundup ? (Bloomberg, en anglais).