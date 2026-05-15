Les Beaux Articles de la Semaine : où Chuck Norris côtoie des OVNI et Donald Trump (qui cligne des yeux)

Ormuz reste l'épicentre du monde géopolitique et l'IA celui du monde économique. Pour s'évader un peu, on parle de conquête spatiale, de chat, de Suède, de foot, de manuscrits médiévaux et de Chuck Norris.