Lundi 11 mai 2026
- Ces marins qui permettent les pétroliers "fantômes" (Financial Times).
- L'IA crée un redoutable dilemme digne de la guerre froide (The Economist).
- L'œil dans ta poche (Aeon).❤️
- Une vague d'enthousiasme en ligne fait bondir de 6 000% le cours d'une obscure rivale de SpaceX (Bloomberg).
- Les compagnies aériennes baissent leurs prix pour attirer les vacanciers inquiets de la hausse du prix du kérosène (Financial Times).
- xAI vient-elle de jeter l'éponge dans la course à l'IA ? (Platformer).
- 90% des ovnis aperçus dans le monde se trouvent aux Etats-Unis (Le Grand Continent).
- Comment choisir un cadeau pour Trump (Foreign Policy).❤️
- Les amis de Kevin Warsh voient des menaces partout autour de lui (Politico).
- La Mathématique de l'IA sur les marges des entreprises devient (encore) plus obscure (The Information).
- Comment les mèmes sur Chuck Norris ont réinventé la célébrité (The Conversation).❤️
- La base secrète d'Israel en Irak (Wall Street Journal).
- Le populisme lié à l'IA est là. Et personne n'est prêt. (New York Times).❤️
- L'homme qui tente de pérenniser les tarifs douaniers de Trump (Politico).
- Pourquoi les jeunes et les hommes âgés quittent-ils le marché du travail à un rythme record ? (Washington Post).
Mardi 12 mai 2026
- Pourquoi le dollar est de nouveau un piège impérial (Le Grand Continent).
- La transformation capitaliste la plus surprenante au monde est en cours en Suède (Wall Street Journal).❤️
- TotalEnergies ne "gagne" pas d’argent en France : le rôle des prix de cession interne (The Conversation).
- Des adolescents et de jeunes hommes s'injectent des peptides en quête de la perfection (Wall Street Journal).
- Les raccourcis clavier que j'ai appris de mon chat (Wired).
- Palantir vend une veste de travail (The Verge).
- Le colonialisme de capture (Le Grand Continent).❤️
- Google a contré une faille de sécurité de type "zero-day" qui, selon l'entreprise, avait été développée à l'aide de l'IA (The Verge).
- La milice congolaise qui veut vendre des minerais critiques à Donald Trump (The Economist).
- La société militaire qui gère un "État parallèle" à Cuba (Financial Times).
Mercredi 13 mai 2026
- Le mystérieux futur appareil de Boeing (Bloomberg).
- Musk et Amodei enterrent la hache de guerre dans le dos de Sam Altman (Intelligencer).
- L'espace public en voie de disparition ? (L'ADN).❤️
- Daron Acemoglu se montre plus prudent que la plupart des gens face aux prédictions d'une "apocalypse de l'emploi". Voici plutôt ce qui l'inquiète (MIT Technology Review).
- Nous entrons peut-être dans le second âge axial (Noéma).❤️
- Les hôtes pas très enthousiastes de la coupe du monde de foot (The Atlantic).
- Comment des chercheurs français sont parvenus à retranscrire 32 000 manuscrits médiévaux grâce à l’intelligence artificielle (Historia).
- Comment les erreurs des sondages, la légalisation des jeux d'argent et l'impasse politique ont ouvert la voie à l'essor fulgurant des marchés prédictifs (The Conversation).
Jeudi 14 mai 2026
- L'Europe peut-elle compter sur EDF pour mener à bien la renaissance du nucléaire ? (Financial Times).❤️
- Comment la rencontre Trump-Xi est devenue le "sommet des petites demandes" (Politico).
- La majorité des Français n’est pas concernée par l’impôt sur l’héritage, mais pense l’être quand même (The Conversation).
- C'est une semaine de la glande (Klement on Investing).
- Comment le monde a (pour l'instant) évité la cata pétrolière promise (The Economist).
- Le mystère du sarcophage d’or (The Atlantic).❤️
- La Maison Blanche : Trump n'a pas dormi, il a cligné des yeux (pendant 18 secondes) (Intelligencer).
- Les emplois dans le secteur technologique à l'abri de l'IA (Wall Street Journal).
- Comment acheter des tokens Claude à bas prix en Chine (ChinaTalk).❤️
- Les métiers avec le plus gros taux de divorce (Flowingdata).❤️
- Découvrez les "épouses tristes" de l'IA (Wired).
- Quatre ans de ChatGPT (Sheet.Works).
Vendredi 15 mai 2026
- Le long périple du détroit d'Ormuz au réservoir d'essence (NYT).❤️
- SpaceX et le tsunami boursier qui s'annonce (Axios).❤️
- Comment les conseils en matière de finances personnelles prennent une tournure politique, grâce aux "finfluencers" (The Conversation).
- Mythos aurait trouvé la faille dans macOS (Wall Street Journal).
- Le Pentagone et Pete Hegsteth pas toujours sur la même longueur d'ondes (Politico).
- La nouvelle réalité de Meta : des bénéfices record, un moral au plus bas (Wired).
- Comment contrer l’humour cynique et trollesque de Donald Trump ? (L'ADN).
- Mais qui est donc ce Wesley Streeting ? (The Ruffian).
- Le Labor est devenu le parti conservateur (The Economist)
- Jared Kushner a déçu ses clients du Moyen-Orient (Bloomberg)
- Les Gilts gouvernent le Royaume-Uni (Financial Times)
- Les drones mettent les snipers au chômage (Wall Street Journal)