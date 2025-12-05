Baisse des taux de la Fed : le marché va savoir

Le tictac du compte à rebours vers une baisse de taux de la Fed mercredi prochain continue à résonner dans les travées boursières. Les investisseurs ont clairement arrimé leurs espoirs de poursuite de l'ascension des indices à cet événement qui affiche un haut degré de probabilité. Précisément 88% ce matin selon les contrats à terme compilés par le CME. C'est un pari moins risqué qu'un ticket à gratter ou qu'une place de ministre dans un gouvernement français.