Lundi 1er décembre 2025
- Pourquoi le train est toujours plus cher que l’avion (Le Monde).❤️
- Pourquoi la Chine ne souhaite pas acheter davantage de puces Nvidia (The Information, en anglais).
- Pourquoi les monarques du Golfe comblent Trump de cadeaux (The Atlantic, en anglais).
- Les drones redéfinissent la guerre asymétrique (Rane, en anglais).
- Narcotrafic : les grands groupes calent aussi (Les Echos).
- Cartier est la Rolex de la génération Z, grâce à Taylor Swift (Bloomberg, en anglais).❤️
- L'IA bouleverse l'industrie du porno (The Economist, en anglais).
- Hécatombe d’emplois dans la tech : l’IA est-elle vraiment en cause ? (L'ADN).
- Les ours en peluche IA : une brève enquête (Lesswrong, en anglais, chipé à FT Alphaville).❤️
- Trump est-il en train de perdre le contrôle ? Une conversation avec Rana Foroohar (Le Grand Continent).
Mardi 2 décembre 2025
- Les conversions de bureaux en logements sont en plein essor et New York en est l'épicentre (Wall Street Journal, en anglais).
- Utiliser ChatGPT en étudiant, est-ce tricher ? (The Conversation).
- Cocaïne : les raisons qui expliquent l’augmentation de la consommation en France (Le Monde).
- Pourquoi écrire sur les marchés ? (FT Unhedged, en anglais).❤️
- La nouvelle machine de guerre allemande (The Atlantic, en anglais).❤️
- Le juge, l'Europe et l'éviscération de la souveraineté (Project Syndicate, en anglais).❤️
- Les entreprises américaines s'arrachent les terres rares dont l'Europe a besoin pour se réarmer (Bloomberg, en anglais).
Mercredi 3 décembre 2025
- Comment l'Europe a confié son avenir à la peur (Exponential View, en anglais).❤️
- Gracié par Trump, l'escroc Eli Weinstein lance… un nouveau Ponzi (Bloomberg, en anglais).
- Leur job ? Empêcher l'IA de tout détruire (The Verge, en anglais).
- Thales : les étranges factures des contrats saoudiens et indonésiens (La Lettre).
- Pourquoi existe-t-il un calendrier de l'Avent pour absolument tout ? (The Economist, en anglais).❤️
- Pourquoi la Chine n'a pas fait une Kissinger pour diviser l'Europe et les Etats-Unis (Foreign Policy, en anglais).❤️
- Automobile : tout-électrique ou "Made in Europe"… face à l’échéance de 2035, la grande zizanie européenne (Le Monde).
Jeudi 4 décembre 2025
- Robots-taxis : un engouement mondial (Le Monde).
- Quand l’IA fait n’importe quoi, le cas du gratte-ciel et du trombone à coulisse (The Conversation).
- OpenAI change de cap pour contrer Gemini 3 (The Information, en anglais).
- Le palmarès des maires qui usent et abusent des frais de représentation (Mediapart).
- Aux USA, bras de fer entre environnementalistes et ensemenceurs de nuages par drone (Wall Street Journal, en anglais).❤️
- Le Parquet européen a mis au jour 51 milliards d’euros de fraudes : "On ne s’attendait pas à trouver un tel montant !" (Libération).❤️
- Le nouveau cauchemar numérique indien (Bloomberg, en anglais).❤️
- Ce que les Européens veulent vraiment : le dernier Eurobazooka (Le Grand Continent).
- De belles photos de touristes (National Geographic, en anglais).
- Les Américains s'alarment enfin un peu de rhétorique politique (Semafor, en anglais).
Vendredi 5 décembre 2025
- Exode des dirigeants d'Apple, une menace pour l'iPhone ? (Wall Street Journal, en anglais).
- Drahi passe à l'offensive alors que le piège se referme sur ses créanciers (Financial Times, en anglais).
- Le cash est toujours le roi (Klement on Investing, en anglais).❤️
- Excel est cher, dérivé et déprimant, mais irremplaçable même à l'ère des outils d'IA (Bloomberg, en anglais).❤️
- L'énigmatique nouveau rôle de Nicolas Beytout auprès des médias LVMH (La Lettre).
- Le président de la République, l’ingénieur de Stellantis et les 19 000 euros (The Conversation).❤️
- Succession explosive, "Le Parisien", Paris FC… Les confidences inédites d’Antoine Arnault, "soldat de LVMH" (Libération).❤️
- Mary Ramos, magicienne des bandes originales de Quentin Tarantino (Le Monde).