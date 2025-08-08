Les Beaux Articles de la Semaine : oui, on peut retrouver Cartman, Warren Buffett et Thucydide au même endroit

La revue de presse hebdomadaire de Zonebourse est toujours aussi éclectique. On y retrouve les sociétaires habituels comme Donald Trump, Mark Zuckerberg et l'IA, mais on s'évade aussi vers des pays en ruine, des steppes orientales et des empires chinois. Il y a aussi cette semaine de la bière, de la musique, une mer qui se vide et un apocalypse nucléaire.