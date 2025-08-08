Lundi 4 août 2025
- Pourquoi South Park a fait volte-face après s'être moqué de Trump (The Atlantic, en anglais). ❤️
- Comment les faux groupes générés par IA déferlent sur la musique (Le Monde).
- A quel point le Roi Jean était-il mauvais ? (National Geographic, en anglais).❤️
- Mark Zuckerberg vient de déclarer la guerre à l'iPhone (Wall Street Journal, en anglais).❤️
- L’Etat peut-il vraiment avoir accès à l’intégralité du patrimoine des Français pour lutter contre la fraude sociale ? (Le Figaro).
- Les apparitions publiques étranges de Trump jettent à nouveau le doute sur ses capacités mentales (The Guardian, en anglais).
- Anthropic révoque l'accès d'OpenAI à Claude (Wired, en anglais).
- La Baltique, nouveau point chaud dans le conflit entre l'Europe et la Russie (Rane, en anglais).
Mardi 5 août 2025
- Jane Street montre la frontière floue entre arbitrage et manipulation (Bloomberg, en anglais).
- Figma montre que les IPO sont le pire processus de cotation, à l'exception de tous les autres (FT Alphaville, en anglais).❤️
- La rupture entre AstraZeneca et la Grande-Bretagne (The Economist, en anglais).
- Le SEO est mort. Bonjour le GEO (Intelligencer, en anglais).❤️
- La guerre secrète de la Russie et le complot visant à assassiner un PDG allemand (Bloomberg, en anglais).
- Force les LLM à être pervers lors de leur apprentissage peut les rendre plus sympa à long terme (MIT Technology Review, en anglais).
Mercredi 6 août 2025
- L'Europe a un problème français (Foreign Policy, en anglais).❤️
- "Acheter maintenant et payer plus tard", une vague mondiale (The Economist, en anglais).
- De l'attrait de la ruine (Aeon, en anglais).
- "Comment ne pas être tué par une bombe atomique ?" En 1950, les curieux conseils de "Paris Match" (The Conversation).
- Les actions Berkshire en difficultés alors que Warren Buffett s'apprête à quitter ses fonctions (Financial Times, en anglais).
- Attila, "fléau de Dieu" tant redouté et Barbare absolu (Le Monde).❤️
- Pourquoi les Européens épargnent-ils autant ? (Le Grand Continent).
Jeudi 7 août 2025
- La mère de toutes les crises des devises arrive (Foreign Policy, en anglais).❤️
- Plusieurs millions d'adolescents nés aux Etats-Unis viennent d'apparaître comme par enchantement (FT Alphaville, en anglais).❤️
- Ce qui conduit à la guerre : les leçons de l’historien Thucydide (The Conversation).
- Comment le minerai d'argent a bâti les empires chinois (Uncharted Terriroties, en anglais).❤️
- La colline aux 60 000 panneaux solaires (XXI).
- Pourquoi les taiwanais craignent une prise de contrôle rampante chinoise par l'intérieur (Financial Times, en anglais).
- Quand la Méditerranée s'est vidée (CNRS).❤️
Vendredi 8 août 2025
- Ces entreprises en perdition qui misent sur le bitcoin (Financial Times, en anglais).
- La Bourse sait-elle quelque chose que nous ignorons ? (The Atlantic, en anglais).❤️
- Le record vieux de 30 ans de Jonathan Edwards est-il imbattable ? (New York Times, en anglais).
- Les Etats-Unis taxent les lingots d'or d'un kilo, un nouveau coup dur pour la Suisse (Financial Times, en anglais).
- La dette européenne est-elle soutenable ? (Klement on Investing, en anglais).
- L'histoire d'amour des allemands avec la bière est-elle terminée ? (The Economist, en anglais).
- Il est urgent de réformer les statistiques économiques (Noéma, en anglais).❤️