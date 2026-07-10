Les Beaux Articles de la Semaine : pénurie de fun, caissier millionnaire et nouvelle classe sociale en Corée du Sud

Moins de loisirs disponibles et des loisirs plus chers dépriment les Américains. Pour se remonter le moral, la revue de presse de Zonebourse part à la rencontre des nouveaux riches : les employés des géants sud-coréens des semi-conducteurs et… un caissier chez Costco.