Lundi 6 juillet 2026
- Les Américains passent moins de temps à socialiser (Axios) ❤️
- Bataille autour des derniers secrets de Patrick Buisson, l’ancienne éminence grise de Nicolas Sarkozy (Le Monde)
- Le ministre qui fait aussi office de chef de projet personnel de Trump (Wall Street Journal)
- La pénurie de fun qui rend l’Amérique malheureuse (Bloomberg) ❤️
Mardi 7 juillet 2026
- La guerre en Iran teste l’amour du Japon pour le plastique (Bloomberg)
- Le virage à 180 degrés des patrons de la tech sur les licenciements liés à l’IA (Wall Street Journal)
- Comment capitaliser sur le vieillissement de la population ? (Zonebourse)
- L’Europe a promis des fonds pour la défense. Elle tarde à passer à la caisse (The Economist)
- Vance a plié le match. Pour le moment. (Axios)
- Un an après la Haye, l'OTAN toujours sous la pression américaine (Zonebourse)
- Les investisseurs qui se démènent pour ne pas avoir SpaceX en portefeuille (Bloomberg)
Mercredi 8 juillet 2026
- En 1988, l’assaut sanglant de la grotte d’Ouvéa et le double jeu de François Mitterrand (Le Monde) ❤️
- L'essor des voyages en famille transforme les resorts les plus romantiques au monde (Bloomberg)
- Rutte à l'OTAN : Admettez-le, Trump avait raison (Politico)
- La Chine a-t-elle obtenu la machine la plus importante au monde ? (The Economist)
- Pourquoi les terres rares américaines partent vers l'Asie ? (Financial Times)
Jeudi 9 juillet 2026
- Les banques d'affaires ont misé sur des banquiers vedettes. Aujourd'hui, elles en paient le prix (Financial Times) ❤️
- En Europe, la crainte du retour de l’Allemagne comme puissance militaire (Le Monde)
- Comment être un bon invité lors d'un dîner (New York Times)
- Comment Erdoğan a inventé le néo-royalisme (Le Grand Continent)
Vendredi 10 juillet 2026
- Pourquoi les Américains achètent tout en taille réduite ? (Bloomberg)
- Il gagne 33 dollars de l'heure comme caissier chez Costco. Il est désormais millionnaire (Wall Street Journal) ❤️
- L'essor des puces pour l'IA en Corée du Sud creuse l'écart entre ceux qui ont et ceux qui ont encore plus (Financial Times) ❤️
- Loin des tropiques, la Suisse est devenue forte de café (Le Monde)
- L’argent des amateurs adore Elon Musk. Les investisseurs avertis prennent la fuite. (New York Times)
- Boom des IPO à Wall Street. FOMO à San Francisco (Wall Street Journal)