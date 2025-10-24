L'inflation fait son grand retour (dans l'agenda)

La confirmation d'une rencontre entre Trump et Xi la semaine prochaine a un peu détendu l'atmosphère sur des marchés qui croulent sous les résultats. La dernière salve de la semaine démarre sous les bons Auspices d'Intel, dont les résultats ont été accueillis positivement hier soir après la fermeture de Wall Street. Aujourd'hui, les projecteurs sont braqués sur la publication retardée de l'inflation américaine du mois de septembre, que le bureau US des statistiques devrait parvenir à publier malgré des effectifs décimés par le shutdown qui gèle les administrations fédérales américaines depuis plus de trois semaines.