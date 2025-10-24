Lundi 20 octobre 2025
- Comment les trafiquants de cocaïne blanchissent l’argent des cartels (The Conversation).
- Une tour de la rue des milliardaires est pleine de fissures. Qui est responsable ? (New York Times, en anglais).
- "Bienvenue dans le prochain désert en Europe" : la Sicile assaillie par les fléaux climatiques (Le Monde).
- Est-ce que picoler modérément est acceptable ? (The Atlantic, en anglais).
- Corruption à l'OTAN : révélations sur les marchés truqués d'armement (La Lettre).
- L'illusion des terres rares en Amérique (Financial Times, en anglais).
- La droite technologique américaine est obsédée par la construction de statues géantes (Bloomberg, en anglais).
Mardi 21 octobre 2025
- Si jamais vous voulez investir dans un Picasso... (Klement on Investing, en anglais).
- Comment la lecture "enclenche une véritable symphonie" dans le cerveau (Le Monde).
- Une co-comédie d'erreurs : Pourquoi la dépréciation de l'AT1 du Crédit Suisse a-t-elle été annulée ? (FT Alphaville, en anglais).
- Les passeports les plus et les moins "puissants" du monde (The Economist, en anglais).
- Le très discret magnat américain derrière Gabriel Zucman (XXI).
- Des investisseurs mondiaux englués dans l'immobilier chinois (Bloomberg, en anglais).
- Pourquoi les manifestants se déguisent-ils en mascottes face à la police américaine ? (L'ADN).
- Poutine et la guerre à l’Europe : le scénario du front atlantique (Le Grand Continent).
Mercredi 22 octobre 2025
- Comment le tableau "Le Désespéré", de Gustave Courbet, s’est discrètement retrouvé propriété du Qatar (Le Monde).
- Réflexions sur la panne d'AWS (The Atlantic, en anglais).
- Comment Bluesky a envahi l'administration Trump (Wired, en anglais).
- Au cœur d'Oklo, la start-up du nucléaire qui vaut 25 milliards sans chiffre d'affaires (Financial Times, en anglais).
- Le monde souterrain où les voleurs du Louvre espèrent écouler les bijoux qu'ils ont volés (Wall Street Journal, en anglais).
- Enigme de l'IA : le trafic de recherche chute sur les sites, mais pas les recettes… pour l'instant (The Information, en anglais).
Jeudi 23 octobre 2025
- Les fabricants de puces chinoises innovent intelligemment en contournant les limites imposées par les Etats-Unis (The Economist, en anglais).
- Pourquoi la croissance de l'emploi aux États-Unis est-elle si anémique (c'est pas la faute de l'IA !) (FT Alphavile, en anglais).
- L'angle mort du mouvement pour l'abondance (Noéma, en anglais).
- Le poids croissant de Moscou en Russie (Le Grand Continent).
- Beyond Meat, la nouvelle star des actions mèmes (Wall Street Journal, en anglais).
- En Asie, l'essor de la diplomatie du durian (Foreign Policy, en anglais).
- Elon Musk, la vie après Washington (Le Monde).
- Comment la Chine a débordé les Etats-Unis dans le domaine de l'énergie nucléaire (New York Times, en anglais).
- Les Etats-Unis vont entrer au capital de sociétés opérant dans l'ordinateur quantique (Wall Street Journal, en anglais).
Vendredi 23 octobre 2025
- L’influence de la famille Peugeot dans l’industrie automobile (The Conversation).
- Kering, Volvo Cars, cauchemars de vendeurs à découvert (Bloomberg, en anglais).
- Le vrai problème avec l'absence de données sur l'emploi pour la Fed (Axios, en anglais).
- Pourquoi les investisseurs ne croient toujours pas en l'Argentine (contrairement à la Maison Blanche) (The Economiste, en anglais).
- Les leçons des crises boursières passées (Harvard Business Review, en anglais).
- Les stablecoins sont-ils en train de détruire la Banque centrale européenne ? (Le Grand Continent).
- "Silencieux comme un chuchotement" : Une entreprise allemande lance une campagne publicitaire après l'utilisation d'un ascenseur pour le vol du Louvre (The Guardian, en anglais).