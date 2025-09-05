Lundi 1er septembre 2025
- Les actions sont aujourd'hui plus chères qu'elles ne l'étaient à l'époque de la bulle internet (Wall Street Journal, en anglais).
- Désastres macroéconomiques : Comment la perception de leur fréquence influence nos décisions financières (The Conversation).
- Pourquoi la Chine construit plus vite que le reste du monde ? (Wired, en anglais).
- Les rêves fous d’un apprenti sorcier du climat (XXI). ❤️
- Les Américains ont moins de relations sexuelles que jamais (Wall Street Journal, en anglais).
- Pourquoi la valeur d'ARK Innovation a-t-elle brusquement explosé cet été ? (FT Alphaville, en anglais).
- Il veut escalader presque tous les plus hauts sommets des Etats-Unis. En un mois (New York Times, en anglais).
- L'IA et la Démocratie sont-elles compatibles ? (Foreign Policy, en anglais).❤️
Mardi 2 septembre 2025
- Une interview avec Scott Bessent devant une omelette (Semafor, en anglais) et la position du Secrétaire au Trésor sur la Fed (Reuters, en anglais).
- L'IA marque-t-elle la fin du génie logiciel ou la prochaine étape de son évolution ? (The Verge, en anglais).
- Les fiascos de la fascination de Macron pour les espions (XXI).❤️
- Le test d'amitié du Big Lebowski (The Atlantic, en anglais).❤️
- OMG, le Américains ne croient plus au travailler plus pour gagner plus ! (Wall Street Journal, en anglais).
- Comment Lisbonne est devenue le San Francisco de l'Europe (Le Figaro).❤️
- Kering : la dette minimisée d'Artémis, sujet de rentrée prioritaire pour François-Henri Pinault (La Lettre).
- Les clients aiment la bière créée par l'IA (The Economist, en anglais).
- Comment résister à l’assaut contre les banques centrales ? Une conversation avec Olli Rehn (Le Grand Continent).
- Pourquoi les restos Vegan ferment ou proposent de la viande (The Guardian, en anglais).
Mercredi 3 septembre 2025
- Pourquoi le marché ignore-t-il l'attaque contre la Fed ? (Financial Times, en anglais).❤️
- Le commerce est le nouveau risque fiscal (Axios, en anglais).
- Les PME paient plus d’impôts sur les bénéfices que les grandes entreprises (Le Monde).
- Pour Ray Dalio, les USA glissent vers une autocratie des années 30 (Financial Times, en anglais).❤️
- 1135 milliardaires aux Etats-Unis (Wall Street Journal, en anglais).
- Bercy scrute les flux "inhabituels" du groupe Bolloré (Mediapart).
- La résistance anti-Trump qui fonctionne réellement (The Atlantic, en anglais).
- La gauche américaine a-t-elle un avenir ? (Le Grand Continent).❤️
- L'école "du scroll" : inquiétudes sur l’avenir des manuels scolaires en Ile-de-France (L'Opinion).
Jeudi 4 septembre 2025
- Comment mesurer le FOMO ? (Klement on Investing, en anglais).
- Les parlementaires américains n'arrivent pas à se passer d'opérations boursières (Wall Street Journal, en anglais).❤️
- L’ascension interrompue du "dictateur de la Louisiane", ancêtre de Trump (Retro News).
- L'IA peut-elle remplacer les babyboomers qui partent à la retraite ? (Exponential View, en anglais).❤️
- Paris, la capitale où s’enracinent les grandes fortunes (Le Monde).
- Les coffee shops vont-ils tuer les terrasses de bistrot ? (L'ADN).
- La théorie de la polycrise du Brexit (The Economist, en anglais).
- Qui maniera toutes ces nouvelles armes clinquantes ? (Foreign Policy, en anglais).❤️
Vendredi 5 septembre 2025
- Les gagnants inattendus de la guerre commerciale de Trump (Wired, en anglais).
- Giorgio Armani (1934-2025), la classe d’un Européen (Le Grand Continent).❤️
- Le Nasdaq durcit ses règles à cause du pump & dump Made in China (Wall Street Journal, en anglais).
- Comment Wikipedia survit (The Verge, en anglais).
- Le climat a-t-il précipité la guerre civile américaine ? (Uncharted Territories, en anglais).❤️
- Who wants to live forever ? Les despotes (Ars Tehcnica, en anglais).
- Donald Trump est impopulaire, mais personne n'arrive à le contrer. Pourquoi ? (The Economist, en anglais).❤️
- Dalloway : Comment Virginia Wood avait prédit l'avenir (New York Times, en anglais).❤️
- La Fed est trop indépendante (Intelligencer, en anglais).
- Des chatbots populaire accentuent la désinformation (Axios, en anglais).