Les Beaux Articles de la Semaine : Sexe, IA, Bistrot et Autocratie

Les valorisations boursières dépassent désormais celles de la bulle internet, selon le WSJ. Le FT s'interroge sur l'indifférence du marché face aux attaques politiques contre la Fed. Wired identifie les gagnants inattendus de la guerre commerciale menée par Trump. Foreign Policy et Le Grand Continent reviennent sur les tensions entre IA, démocratie et banques centrales. Découvrez notre sélection d'articles à ne pas rater cette semaine.