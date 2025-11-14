Lundi 10 novembre 2025
- Le shutdown empêche la publication des stats US officielles, et les non-officielles sont contradictoires (The Economist, en anglais).
- Le secret pour avoir un avis positif sur l'économie US ? Avoir des actions (Wall Street Journal, en anglais).
- Le GPS, victime collatérale du shutdown (Financial Times, en anglais).
- L'histoire surprenante des "tomates folles" d'Egypte (Foreign Policy, en anglais).❤️
- Comment une idée pour se débarrasser des moustiques est devenue l'action de la défense la plus prisée d'Australie (Financial Times, en anglais).
- Ce qui se joue entre les USA et le Nigeria (Wall Street Journal, en anglais).❤️
- L'économie de Trump ressemble de plus en plus à celle de l'Arabie saoudite (Politico, en anglais).
- Guerre fratricide de la Karmine Corp (XXI).
- Est-ce que l'IA peut percer l'esprit de Bob Dylan ? (Aeon, en anglais).❤️
- Les parties de golf de Trump auraient coûté près de 250 MUSD depuis le 20 janvier (Le Grand Continent).
Mardi 11 novembre 2025
- Les pâtes italiennes sont sur le point de disparaître des rayons des supermarchés américains (Wall Street Journal, en anglais).
- Les intouchables baby-boomers tiennent l'Europe en otage (Bloomberg, en anglais).❤️
- Il y a 140 ans, la France attaquait Taïwan (The Conversation).❤️
- Moutai, la boisson préférée des chinois, en souffrance (Financial Times, en anglais).
- Comment Alex Karp est passé de financeur de Biden à facilitateur de Trump (New York Times, en anglais) et une grosse interview du patron de Palantir (Wired).❤️
- Des parachutes plus précis inspirés du kirigami, l’art japonais de la découpe de papier (Le Monde).
- Shutdown : pourquoi les démocrates ont finalement capitulé (The Atlantic, en anglais).
Mercredi 12 novembre 2025
- Les récessions sont de plus en plus rares, et c'est destabilisant (The Economist, en anglais).
- Le panache des résistants du Bugey en 1943 (Historia).
- Pourquoi plus personne n'a confiance dans les médias ? (Harper's, en anglais).❤️
- "Nous vivons un moment 1939" : Pete Hegseth prépare l’industrie américaine à la guerre (Le Grand Continent).
- La Fed ferait bien de faire son autocritique de temps en temps (Conversable Economist, en anglais, chipé à FT Alphaville).❤️
- La nouvelle guerre des métaux fait rage (Mediapart).
- Le Grokipedia de Musk est ridicule, mais c'est un aperçu de l'avenir (Intelligencer, en anglais).
- Pourquoi tout se transforme-t-il en casino ? (The Honest Broker, en anglais).❤️
- Vous n'imaginez pas les excuses que sont capables d'utiliser les avocats après un flagrant délit d'utilisation de l'IA (Ars Technica, en anglais).
- Aux USA, l'origine du "Jour des anciens combattants" (National Geographic, en anglais).
Jeudi 13 novembre 2025
- L'administration Trump a-t-elle fait plier l'AIE ? (Le Grand Continent).
- L'Europe pourrait céder sur la protection de la vie privée (Platformer, en anglais).
- Les anciens de mettent à boursicoter frénétiquement (The Economist, en anglais).❤️
- Aux USA, une loi visant à interdire aux parlementaires de trader a peu de chances d'aboutir (Semafor, en anglais).
- L'unité d'élite russe qui poursuit les dronistes ukrainiens (Financial Times, en anglais).❤️
- Les contrefacteurs russes s'attaquent aux grandes marques occidentales (Bloomberg, en anglais).
- On peut critiquer l'UE pour beaucoup de choses, mais lorsqu'il s'agit d'investir son argent, elle fait du bon travail (Klement on Investing, en anglais).
Vendredi 14 novembre 2025
- Mais où sont passés les 10 MdsEUR de TVA manquante en France ? (Le Monde).
- Les centres de données "fantômes" brouillent les prévisions concernant les besoins énergétiques des Etats-Unis (Financial Times, en anglais).❤️
- L'Afrique doit créer 1 milliard d'emplois d'ici 2100 (Bloomberg, en anglais).❤️
- Philippe Aghion, prix Nobel d’économie : "Dans le monde de Zucman, il n’y a ni théorie de la croissance ni théorie de l’entreprise" (Libération).
- L'ascension surprenante de 4iG (FT Alphaville, en anglais).