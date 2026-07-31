Les Beaux Articles de la Semaine : toujours de l'IA, un concombre, un bisou et des livres écrits par des gens

L'IA, encore et toujours (revenus, modèles ouverts, fatigue des développeurs), sur fond de guerre des devises et de puces mémoire qui partent dans tous les sens. Et pour le reste, le fourre-tout habituel : le prix des singes en Chine, la police des baisers, un concombre conscient et une carte de l'Afrique où Washington écorche le nom de chaque pays. Bonne lecture.