Lundi 27 juillet 2026
- Que se passe-t-il lorsque votre philosophie d'investissement cesse de fonctionner ? (Behind The Balance Sheet).
- Pourquoi les conseils d'orientation professionnelle traditionnels ne fonctionnent pas pour la Génération Z (The Economist).
- Les hyperscalers ont-ils raison d'investir autant dans l'IA ? (Zonebourse).
- Souffrez-vous d'un faible niveau de rémunération globale ? (Dollars & Sense).
- Nouvelle alerte à la bulle : payer plus cher pour la même action selon l'endroit où on l'achète (Wall Street Journal).
- L'Europe est incapable d'enrayer le flux de cocaïne (Financial Times).
- Le totalitarisme numérique est-il inéluctable ? (The Conversation).
- Le véritable problème à l'origine des tensions entre l'Inde et la Chine (Noéma).
- Pour saisir l’ampleur du développement de la recherche pharmaceutique en Chine, il faut regarder le prix des singes (Le Grand Continent).
- Sur le Tour de France, une famille gagne chaque année (New York Times).
- L’Europe n’est pas un musée. C’est un parc à thème. (The Economist).
- Les Etats-Unis s’apprêteraient à mener des opérations militaires au Mali (Le Grand Continent).
Mardi 28 juillet 2026
- IA : "La véritable rupture, c’est l’apparition d’une puissance capable d’agir sans être un sujet de droit" (Le monde).
- Les ETF actifs vont-ils détrôner les ETF traditionnels ? (Zonebourse).
- Trump tente de vanter les mérites d'une économie à laquelle les électeurs ne croient pas (Axios).
- L'humain sous-estime l'échec (Klement on Investing).
- Le S&P 500 proche des 40% de croissance des bénéfices. Merci Alphabet (Zonebourse).
- Une interview d'Elon Musk (The Atlantic).
- Le coût de la non-construction de centres de données (Project Syndicate).
- Le nouveau produit haut de gamme : des livres écrits par des gens (Financial Times).
- Le défi existentiel de Kimi (Le Grand Continent).
- Nous nous sommes tant détestés… "Dirty Dancing" (Libération).
- Le pari audacieux des Émirats arabes unis sur l'Iran (Financial Times) .
Mercredi 29 juillet 2026
- Les revenus liés à l'IA progressent rapidement, mais pas assez vite (The Economist).
- Les grandes entreprises d'IA sont en train de perdre la bataille face aux modèles ouverts (Intelligencer).
- Palace flottant pour évasion fiscale (Revue21).
- Espionnage chinois à l'Otan : une chercheuse en IA au cœur de l'enquête (La Lettre).
- Faire la queue, c'est tout sauf anodin (Sheets.works).
- C'est peut-être parce que la mémoire coûte trop cher que les puces sont en difficulté (FT AlphaVille).
- Les conversations privées de Claude apparaissent dans les résultats de recherche de Google et Bing (Wired).
- Une semaine importante pour le déni de l'IA (Platformer).
- La "vibecoding fatigue" : épuisés par l’IA, les développeurs informatiques inventent leurs propres parades (The Conversation).
- L'empire crypto de Trump (Molly White / Citation Needed, repéré par Flowingdata).
Jeudi 30 juillet 2026
- Comment quelques centaines de dollars pourraient influencer les marchés de prédiction électorale (Bloomberg).
- Les dividendes de la défense (Phenomenal World).
- Les armes nucléaires françaises peuvent-elles protéger l'Europe si Donald Trump se retire ? (The Economist).
- Qui est vraiment Pavel Dourov, le fondateur de Telegram ? (Revue).
- L'île déserte d'Anthropic (Axios).
- Antoine vs Johnny Hallyday, dans la variété française, une rivalité à cheveux tirés (Libération).
- Qui décide vraiment à Téhéran aujourd’hui ? (Le Grand Continent).
- Inassurables : une cartographie du futur (The Structural Lens).
- L'essor fulgurant de l'e-spiritualité (Persuasion).
- Le Royaume-Uni est un chaos politique. Heureusement, il y a le "beau gosse au pupitre" (Wall Street Journal).
- Ce que la crise interne de la Heritage Foundation révèle sur la droite de l'ère post-Trump (New York Times).
- La guerre qu'on ne doit pas nommer (The Atlantic).
- Paul Biya, le président en télétravail (Le Monde).
Vendredi 31 juillet 2026
- Comment les auteurs réagissent aux outils de transparence liés à l'IA proposés par Substack (Substack).
- Ce que l'indice Big Mac révèle sur la "guerre des devises" mondiale (The Economist).
- Qu'est-ce que ça fait d'être un concombre ? (Intelligencer).
- L'essor de l'IA et l'avenir de la finance (Project Syndicate).
- De star de l'IA à vendeur forcé : la chute éclair d'Aschenbrenner (Zonebourse).
- Ces villes qui ont dit oui à la drogue (The Atlantic).
- La Fed est dans le siège passager (Zonebourse).
- Cartes de jeux vidéo rétro dessinées à la main (Flowingdata).
- De plus en plus d’entreprises atteignent le million de chiffre d’affaires… avec un employé (Wall Street Journal).
- Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour commettre une fraude financière (The Economist).
- L'effroyable montée en puissance de la police des baisers (The Atlantic).
- Le comeback de Boeing (Financial Times).
- Une carte de l'Afrique du gouvernement américain attribue un nom erroné à chaque pays lors d'une conférence internationale (Reuters).