Space Exploration Technologies Corp. conçoit, fabrique, lance et exploite des produits et services reposant sur des technologies, notamment des fusées et des engins spatiaux. Les segments de la société comprennent l'espace, la connectivité et l'intelligence artificielle (IA). Son segment Espace conçoit, fabrique et lance des fusées réutilisables afin de permettre l'accès à l'espace. Son segment Connectivité exploite un réseau de données et de communications à large bande alimenté par environ 9 600 satellites Starlink à large bande et mobiles en orbite terrestre basse, fournissant une connectivité aux particuliers, aux entreprises et aux clients gouvernementaux dans plus de 164 pays, territoires et autres marchés. Dans son segment IA, elle exploite une plateforme d’IA verticalement intégrée comprenant son modèle de recherche de la vérité Grok, des solutions d’IA pour les particuliers et les entreprises, X (sa plateforme d’information, de divertissement et de liberté d’expression en temps réel) et une infrastructure informatique d’IA.