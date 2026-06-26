Lundi 22 juin 2026
- Elon Musk et le coup d’État futuriste de SpaceX (Le Grand Continent).
- Israël va-t-il compromettre la paix entre les États-Unis et l'Iran ? (The Economist).
- Epstein, le meilleur réseauteur au monde (Klement on Investing).
- Brève histoire du trolling politique (Foreign Policy).
- "On prépare presque toujours la mauvaise guerre" (L'ADN).
- Les ruses ukrainiennes pour frapper à l'intérieur de la Russie (The Atlantic).
- Vers un tournant politique majeur au Royaume-Uni ? (The Conversation).
- Désillusion martienne (Noéma).
- Le débat marmiteux sur la climatisation en France (L'Opinion).
- L’étrange destin de "L’Étrange Défaite" (Mediapart).
- Bienvenue aux États-Unis, chers visiteurs de la Coupe du monde. N'oubliez pas de laisser un pourboire (Axios).❤️
- La scandaleuse histoire de la papesse Jeanne, au cœur du Moyen Âge, est-elle vraie ? (Historia).
Mardi 23 juin 2026
- Comment les raffineries européennes ont contribué à sauver vos vacances d'été (Financial Times).❤️
- Des licornes zombies hantent la Silicon Valley (The Economist).
- Marie Dosé, l’avocate et les ogres de l’époque (Revue21).
- La France dispose-t-elle d’assez d’électricité pour équiper tous les logements de climatiseurs ? (Le Grand Continent).
- Sondage : les Américains redéfinissent les limites de la frénésie des paris qui déferle sur Wall Street (Politico).
- Le train survivra-t-il au réchauffement climatique ? (The Conversation).
- 50 ans de personnages de jeux vidéo (Sheets.Works).
- Lisez ceci avant de vibe-coder une autre application (The Verge).
- Citadel, le hedge fund devenu un géant de l'énergie (Financial Times).
Mercredi 24 juin 2026
- Les "Trois AImigos" contre les "Sept Magnifiques" (FT Alphaville).
- Pourquoi le trading macroéconomique est si difficile (The Economist).
- Trump prendrait-il un médicament expérimental pour maigrir ? (Intelligencer).
- Une histoire des menus des restaurants aux Etats-Unis (The Pudding).
- Cette adolescente serait-elle la future dictatrice de la Corée du Nord ? (Financial Times).❤️
- Un nouveau réseau téléphonique américain destiné aux chrétiens vise à bloquer la pornographie et les contenus liés au genre (MIT Technology Review).
- Avec GLM-5.2, la Chine a-t-elle ouvert un nouveau "moment DeepSeek" ? (Le Grand Continent).
- Un atlas des plantes d'intérieur (Sheets.Works).
- Elon Musk et le complot visant à prendre le contrôle du haut débit américain (The Verge).
- Polymarket a payé des créateurs pour poster de fausses vidéos pour promouvoir ses services (Wall Street Journal).
Jeudi 25 juin 2026
- Le mythe du chaos mondial (Project Syndicate).
- La Maison Blanche parle à Anthropic, mais plus à son CEO (Wired).
- XAI mise sur le côté osé de Grok (The Information).
- OpenClaw, ce "stagiaire" animé par IA qui fait ses premiers pas dans les start-up françaises (Le Monde).
- Pourquoi la Chine produit-elle autant de robots ? (Financial Times).
- A-t-on vraiment tout essayé contre le narcotrafic ? (L'Audace).
- Trump n'a plus d'amis en Europe (Wall Street Journal) ❤️
Vendredi 26 juin 2026
- Pourquoi les grands laboratoires d'IA recrutent-ils autant de philosophes ? (The Economist).
- Concentration boursière et portefeuilles de fonds (Klement on Investing).
- Pourquoi l’Europe a besoin d’une Bourse unique et transparente (The Conversation).
- Sur TikTok, Gabriel Attal applique la méthode de Bardella pour capter les plus jeunes (L'ADN).❤️
- Optimiser sa tonte de pelouse (The Pudding).
- Oubliez le travail. Le revenu passif, c'est le nouveau rêve américain. (Wall Street Journal).❤️
- Anthropic a recruté un économiste aux . . . points de vue intéressants sur la survie de l'humanité (FT Alphaville).
- Qui sont les coupeurs de feu ? (Aeon).
- Un an après avoir remplacé Wagner, les Russes d’Africa Corps en difficulté au Mali (Le Monde)
- Pas de climatisation, s'il vous plait, nous sommes français (Wall Street Journal) ❤️