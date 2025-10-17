Les Beaux Articles de la Semaine : Trumpcoin, Thatcher, cerveau frit et data centers en feu

Cette semaine, la revue de presse de Zonebourse navigue entre apocalypse numérique et comédie humaine. La Silicon Valley vire à droite toute pendant que Margaret Thatcher hante les conservateurs. L'intelligence artificielle promet d'éponger les dettes de l'Occident, à condition qu'OpenAI ne fasse pas faillite d'abord. On croise aussi des espions du web, des mégabatteries, des musiques générées par IA, et même un détective privé de l'environnement. Enfin, une question brûlante reste en suspens : sommes-nous plus bêtes que nos parents ?