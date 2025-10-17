Lundi 13 octobre 2025
- Ce qui a vraiment fait basculer la Silicon Valley à droite (Bloomberg, en anglais).💗
- L’euro numérique, ce projet de la BCE qui irrite tant les banques (Le Monde).
- Sommes-nous plus bêtes que nos parents ? (The Conversation).💗
- Derrière la faillite de First Brands, un trou de 2 milliards de dollars et un PDG mystérieux (Wall Street Journal, en anglais).
- Margaret Thatcher est la mère de toutes les crises du conservatisme (Bloomberg, en anglais).💗
- Dans les pas d'une détective privée spécialisée dans l'environnement (Libération).
- Comment les méga-batteries ouvrent la voie à une révolution énergétique (Financial Times, en anglais).
Mardi 14 octobre 2025
- L'IA remboursera-t-elle les dettes de l'Occident ? (Project Syndicate, en anglais).💗
- "Pour devenir riche, cliquez ici" : enquête chez ceux qui ont payé leur formation business en ligne (L'ADN).
- Entretien avec Kevin Warsh, prétendant à la présidence de la Fed (Barron's, en anglais).
- Neom, The Line : révélations sur l'échec du méga-projet de MbS (Intelligence Online).
- Les vendeurs à découvert accusent les investisseurs particuliers d'être à l'origine des pires rendements depuis 2020 (Financial Times, en anglais).
- Les flux satellites sont faciles à capter et peu protégés (Wired, en anglais).
- Hermès-LVMH : la fin de l’énigme Freymond, l’homme qui a fait disparaître 12 milliards (XXI).💗
- Que se passerait-il si OpenAI faisait faillite ? (The Economist, en anglais).💗
- Des trous dans le web (Aeon, en anglais).
Mercredi 15 octobre 2025
- Les grands financiers américains tirent la sonnette d'alarme sur les normes de prêt (Financial Times, en anglais).
- First Wap, la discrète entreprise de cybersurveillance chargée de suivre à la trace journalistes, personnalités et cadres dirigeants (Le Monde).
- La stratégie de Trump consistant à "inonder la zone" implique également beaucoup de nettoyage (Bloomberg, en anglais).
- Jeux mobiles : la recette pour hacker les cerveaux disponibles (XXI).💗
- Le rapport 2025 sur les risques mondiaux (AXA).
- La réalité de ces "nouveaux" communiqués de presse sur les centres de données (Herb Greenberg, en anglais).
- Les origines françaises de la bombe atomique (CNRS).
- ITER, le mégaprojet de longue haleine qui vise à résoudre à jamais nos problèmes d'énergie (National Geographic, en anglais).
- L’IA déstabilise dangereusement le marché de la musique (Le Monde).
Jeudi 16 octobre 2025
- L'ascension fulgurante d'un obscur négociant en matières premières met le marché mondial en émoi (Bloomberg, en anglais).💗
- Pourquoi les bénéfices du cloud s'effondrent dans la course aux puces IA (The Conversation, en anglais).
- Plongée dans l'empire crypto des Trump (Financial Times, en anglais).💗
- Pardonner à l’assassin de son époux : Enjeux spirituels et politiques du geste d’Erika Kirk (The Conversation).
- Comment Jefferies s'est retrouvé embourbé dans le dossier First Brands (Wall Street Journal, en anglais).
- La destinée manifeste de Trump (Project Syndicate, en anglais).
- La différence cruciale entre la dynamique des prix et la dynamique des bénéfices (Klement on Investing, en anglais).
Vendredi 17 octobre 2025
- Niche fiscale : le pacte Dutreil est cinq fois plus coûteux que prévu (Les Echos).
- Comment ByteDance a créé le chatbot IA le plus populaire de Chine (Wired, en anglais).
- La réalité politique française n’est pas si exceptionnelle (Le Grand Continent).💗
- Les startups le plus importantes pour l'Europe sont ukrainiennes (Bloomberg, en anglais).
- Révélations sur le "Group 78", une unité secrète américaine chargée de la lutte contre les cybercriminels (Le Monde).💗
- La "Forever-35 face" ou le lifting du lifting (L'ADN).
- La nouvelle guerre américaine, au sens propre, contre la drogue (The Economist, en anglais).
- Les grandes entreprises technologiques misent sur une tactique controversée d'élimination du carbone (MIT Technology Review, en anglais).