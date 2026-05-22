Les Beaux Articles de la Semaine : vibe coding, pire job du monde et paris sans limite

Beaucoup de questionnements cette semaine. Est-ce que Premier ministre est le pire job du monde ? Faut-il tout pouvoir pronostiquer ? La génération Z a-t-elle déjà existé deux siècles en arrière ? Faut-il laisser l'IA concourir aux prix littéraires ?