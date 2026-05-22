Lundi 18 mai 2026
- Les paris suspects se multiplient à Washington, et les autorités ont du mal à suivre le rythme (Wall Street Journal).
- Pourquoi le prix de l'essence est le chiffre le plus important de la politique américaine (Bloomberg). ❤️
- Est-il devenu impossible d'être premier ministre ? (Financial Times). ❤️
- Johann Chapoutot, l'historien du nazisme à tombeau ouvert (Revue21).
- Nos imaginaires sont-ils bloqués dans un futur des années 80 ? (L'ADN).
- Money for Nothing… Golden Age pour l'arbitrage ? (Net Interest).
- La Génération Z, mais il y a deux siècles (Aeon). ❤️
- Qu'est-ce qu'Andreessen Horowitz, le fonds de la tech qui dépense le plus pour peser sur les élections de mi-mandat ? (Le Grand Continent).
- Les conseillers de Trump craignent que la Chine ne s'en prenne à Taïwan dans les cinq prochaines années (Axios).
- Historique des thèmes et des paroles des chansons de l'Eurovision (Flowingdata).
Mardi 19 mai 2026
- Xi a déclaré à Trump que Poutine pourrait "regretter" l'invasion de l'Ukraine (Financial Times).
- Pour comprendre la colère des électeurs européens, il suffit de jeter un œil à leurs factures de loyer (The Economist).
- Comment Nicki Minaj est devenue la "fan n° 1" de Trump (Wall Street Journal).
- Steve Bannon contre l'IA (Le Grand Continent).
- La corruption ne paie pas, sauf si elle est impunie (Klement on Investing).
- Est-ce que n'importe qui peut coder ? (Wired). ❤️
- Les mathématiques ne sont pas une invention humaine (Aeon).
- Confier la finance à l’intelligence artificielle : quels sont les risques réels ? (The Conversation).
Mercredi 20 mai 2026
- La quatrième fois sera-t-elle la bonne pour les baissiers ? (FT Alphaville).
- Combien coûte Donald Trump à l'économie américaine ? (The Economist).
- Le cerveau français d'une chaîne de Ponzi d'un milliard d'euros (Financial Times).
- Fini les causeries : la Fed de Kevin Warsh parlera moins pour surprendre plus (Les Echos).
- L'essor économique de Milan et la flambée des loyers poussent les cadres à s'installer à Turin (Bloomberg).
- Les "rants", ces vidéos de collégiens ultra codifiées qui explosent sur TikTok (L'ADN).
- Faut-il taxer l’héritage pour financer le grand âge ? (La Croix).
- L'Iran est en train de remporter la guerre de l'image (Foreign Policy). ❤️
- En quoi les déséquilibres économiques mondiaux rappellent une ancienne parabole (Axios). ❤️
- Les 15 meilleures destinations gastronomiques du moment (National Geographic).
- Les Etats-Unis ont créé un site pour garantir un accès équitable aux terres publiques. Puis tout a mal tourné (Wired). ❤️
Jeudi 21 mai 2026
- "Tout dans la vie ne devrait pas être un pari" (Politico). ❤️
- Le plan B secret de l'Europe pour remplacer l'OTAN (The Economist).
- Les drones terrestres qui évacuent les blessés ukrainiens du front (Wall Street Journal).
- Les bernacles et les méduses envahissent les navires bloqués dans le golfe (Financial Times). ❤️
- L'accord nucléaire méconnu qui pourrait contribuer à résoudre la crise climatique (Noéma). ❤️
- L’honneur et la vertu chez Aristote et les samouraïs (The Conversation).
- La bataille pour réduire le bilan de la Réserve fédérale commence (Axios).
- Comment l’IA a bouleversé l’université : onze normaliens face à ChatGPT (Le Grand Continent).
Vendredi 22 mai 2026
- Quelle est la taille de l'espace ? (Klement on Investing). ❤️
- Un groupe de pirates informatiques corrompt le code open source à une échelle sans précédent (Wired).
- Le plan des conservateurs allemands pour démanteler la bureaucratie européenne (Le Grand Continent).
- Paris propose d'accueillir l'uranium enrichi iranien, Trump dit non (Intelligence Online).
- Le scandale du magazine IA littéraire (The Atlantic). ❤️
- Ces VE européens "made in China" (Financial Times).
- En France, l'inquiétante envolée des émissions de CO2 des datas centers (Le Monde).
- Avec 1000 watts dans les hanches, l’IA va doper vos footings (Wall Street Journal).
- Trop de bonnes notes à Harvard (New York Times). ❤️
- Le Kremlin se prépare à une défaite en Ukraine (Le Grand Continent).