Lundi 29 juin 2026
- En 2026, les actions qui génèrent des bénéfices ne sont forcément celles qui enregistrent la plus forte hausse(FT Alphaville).
- La question à 4 400 milliards de dollars(Behind the balance sheet).
- L'IA va-t-elle faire baisser les taux d'intérêt ?(The Economist).❤️
- Une liste d'Apps qui remplacent des Apps classiques(Sheet.Works).
- L’IA est-elle le nouveau casse-tête des assureurs ?(L'ADN).
- La Chine a rattrapé Anthropic en matière de cybersécurité(Wall Street Journal).
- Cette révolution industrielle n'est pas comme la précédente(Foreign Policy). ❤️
- La raison méconnue pour laquelle l'Europe n'a pas de climatisation(The Atlantic).
- "Envoyez FOOT au 72 600" : pourquoi les jeux à SMS surtaxés restent une manne pour les diffuseurs(Le Monde).
- Qu'est-ce que la "distillation de l'IA" et pourquoi suscite-t-elle des inquiétudes dans le secteur ?(Bloomberg).
- A Damas, le Four Seasons, d’un pouvoir à l’autre(Le Monde).
Mardi 30 juin 2026
- L’Europe marche comme un somnambule vers le nouveau choc chinois(Le Grand Continent).❤️
- Susquehanna affirme avoir perdu des millions à cause de mystérieux traders(Bloomberg).
- Le prix des marges élevées(Zonebourse).
- Des Pouilles à la Corse, la vie, les morts et le repentir d’un mafieux sans regrets(Revue21).
- Comment l'IA va nous transformer(Noéma).
- J'ai découvert Jésus lors d'un spectacle de drones(Wired).
- Le coucou, ce faussaire génial qui intrigue les chercheurs(Le Monde).❤️
- Pourquoi le gouvernement indien n'arrive-t-il pas à créer un site web correct ?(The Economist).
- Epargne : la plupart des Français perdent de l'argent sans s'en rendre compte(Zonebourse).❤️
- Les 13 milliards d'années qui ont conduit à notre apparition, un time-lapse cosmologique(Aeon).❤️
- Le "Frankenjet" X-59 de la NASA teste le vol supersonique sans bang sonique(Ars Technica).
- Est-ce que Marcel Duchamp a ruiné l'art ?(The Atlantic).
- La mission secrète du régime le plus étrange au monde dans l'arrière-cour de Trump(Politico).
Mercredi 1er juillet 2026
- Ce que la psychologie humaniste peut nous apprendre sur les marchés boursiers européens(Financial Times).❤️
- Taxe sur les petits colis : anatomie d’un fiasco(The Conversation).
- OpenAI et Anthropic valent près de 1 000 milliards, est-ce justifié ?(Zonebourse)
- L’intelligence artificielle peut-elle déchiffrer les tablettes cunéiformes ?(CNRS).
- Comment Hunter Biden a conquis le web(Wired).❤️
- La Bourse pilier de la consommation ?(Zonebourse).
- Avantages illisibles(Aeon).
- Trump "déteste" désormais son propre accord commercial. Mais il aura du mal à le faire capoter(Politico).
- L'Amérique a besoin de plus d'armes. JPMorgan veut ajouter sa puissance de feu(Wall Street Journal).
Jeudi 2 juillet 2026
- La SEC enquête sur des soupçons de délits d'initiés qui auraient coûté cher à Susquehanna(Bloomberg).
- Chez le repreneur en série Europlasma, les déboires se multiplient(Le Monde).
- Rencontre avec Jordan Bardella, potentiel président de la France(The Economist).
- "Allons détruire Internet"(Intelligencer).❤️
- Le plus gros choc macro structurel attendu dans les prochaines années(Zonebourse).❤️
- Glace, sauna et KPI, le dernier cocktail des grands patrons(Revue21).
- Twitch Gauchiste : la machine qui transforme les streams de gauche en scandales nationaux(L'ADN).❤️
- Le plan d'Uniqlo pour dominer la mode(Financial Times).
- Le consentement des Français au financement des dépenses de défense(IPP).
- L'ère de la slopagande(Le Grand Continent).❤️
- Bilan S1 2026 : les Small caps surperforment et la vieille économie retrouve son lustre grâce à la nouvelle(Zonebourse).
- Lithium et rubidium : et si l’Europe s’approvisionnait en métaux stratégiques dans la vallée du Rhin ?(The Conversation).
- Le Parti démocrate bousculé par l’émergence d’une nouvelle gauche radicale(Le Monde).
Vendredi 3 juillet 2026
- Pourquoi tout le monde parle soudainement du "capital de base universel" ? (The Atlantic).❤️
- Une faille fondamentale des marchés prédictifs (Klement on Investing).❤️
- Les fortifications de style médiéval font leur retour au Sahel (The Economist).
- La suspension de l'introduction en bourse de KNDS cache-t-elle un problème plus sérieux ? (Zonebourse).
- Rentier algorithmique : le nouveau rêve ? (L'ADN).
- Quelles sont, en réalité, les règles relatives aux paris d'initiés ? (FT Alphaville).
- Pourquoi le secteur technologique ne parvient pas à faire face à la vague de rejet de l'IA (Platformer).
- Quel est le sens de l'Odyssée d'Ulysse (Historia).❤️
- La vague de chaleur qui a poussé les Etats-Unis à autoriser le port du short (National Geographic).❤️
- Qui s'exprime au nom de la Fed ? Certainement pas Kevin Warsh (Politico).
- 210 histoires d'hôtels historiques (Sheet.works).❤️
- Fureurs paranoïaques, ego ubuesque et paquets de chips : quand deux journalistes du New York Times détaillent le flot délirant de la présidence Trump (Libération).