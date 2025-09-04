L'action d'American Eagle Outfitters s'envole de 24% avant l'ouverture des marchés. La campagne de publicité controversée avec l'actrice Sydney Sweeney a permis de doper les ventes.

Intitulée "Great Jeans", cette opération a suscité un vif débat sur les réseaux sociaux, certains internautes y voyant des connotations raciales liées à des traits génétiques.

Sydney Sweeney et la NFL

L’action avait bondi de 10% fin juillet, au moment du lancement de la campagne. Le titre s’était de nouveau envolé début août, lorsque Donald Trump avait vanté la campagne sur son compte Truth Social, la qualifiant de "publicité la plus HOT du moment".

Un buzz médiatique que l’entreprise a su convertir. Selon le directeur marketing Craig Brommers la campagne a généré une "acquisition sans précédent" de nouveaux clients.

Mais le succès d’American Eagle ne repose pas uniquement sur cette initiative. L’enseigne tire également profit d’un partenariat stratégique avec Tru Kolors, la marque de vêtements du joueur star de la NFL Travis Kelce. Ensemble, ces deux campagnes ont permis à la marque d’attirer plus de 700 000 nouveaux clients et de renforcer son emprise sur le public jeune.

Un momentum à entretenir

Dans un contexte économique incertain, où les consommateurs deviennent plus prudents dans leurs dépenses, American Eagle mise sur des campagnes incarnées par des célébrités pour séduire la génération Z et stimuler la demande. Une stratégie qui semble porter ses fruits. "Les résultats du deuxième trimestre ont dissipé les inquiétudes concernant l'exécution et ont prouvé que la dynamique marketing se traduisait bien en ventes", analyse Lale Akoner, spécialiste des marchés mondiaux chez eToro.

La direction entend capitaliser sur cette dynamique. "Sydney Sweeney Has Great Jeans va rester. Sydney fera partie de notre équipe pour la deuxième moitié de l'année, et nous introduirons de nouveaux éléments dans la campagne au fil des mois", a confirmé Craig Brommers. La marque anticipe désormais des ventes annuelles comparables stables, là où les analystes prévoyaient jusqu'ici un recul de 1,1%.

Les perspectives pour la fin d’année s’annoncent encourageantes, notamment avec le retour de la saison NFL. "Les collaborations ont été et restent géniales pour attirer du trafic, convertir et vendre. Ce n'est qu'un début", estime Adrienne Yih, analyste chez Barclays. "Tant que le marketing restera actif pour le second semestre 2025, nous prévoyons que la marque AE dépassera les prévisions actuelles pour cette période."

Si la hausse du jour parait impressionnante, elle s’explique aussi par un fort intérêt vendeur, qui représente 16.6% du capital, selon les données de LSEG.