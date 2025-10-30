Au troisième trimestre 2025, Eli Lilly a enregistré un bénéfice net ajusté de 6,31 milliards de dollars, contre 1,06 milliard un an plus tôt, soit une progression de 493%. Le BPA ajusté ressort ainsi à 7,02$ vs 1,18$ un an plus tôt.
En données publiées, le bénéfice net ressort 5,58 milliards de dollars, en hausse de 475% pour un BPA de 6,21 USD (contre 1,07 USD l'an passé).
Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 54% sur un an, atteignant 17,60 milliards de dollars. Cette croissance a été portée par une hausse des volumes de 62%, partiellement compensée par un effet prix défavorable de 10%. Les ventes aux États-Unis ont crû de 45% à 11,30 milliards de dollars, tandis que les revenus internationaux ont bondi de 74% à 6,30 milliards de dollars.
Les produits vedettes de Lilly, Mounjaro et Zepbound, ont été les principaux moteurs de croissance. Mounjaro a généré 6,52 milliards de dollars de chiffre d'affaires au T3, en hausse de 109% sur un an, tandis que Zepbound a atteint 3,59 milliards, en progression de 185%.
'Lilly a réalisé un autre trimestre solide, avec une croissance de 54% du chiffre d'affaires portée par la demande continue pour notre portefeuille d'incrétines', a commenté David A. Ricks, CEO de l'entreprise. Il a également souligné les avancées cliniques, notamment avec l'orforglipron, en phase 3 pour le diabète et l'obésité, et l'approbation américaine de l'Inluriyo dans le cancer du sein.
Fort de cette dynamique, Lilly a relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel, désormais attendue entre 63,0 et 63,5 milliards de dollars (contre 60,0 à 62,0 précédemment).
La guidance de BPA est également relevée, entre 21,80 et 22,50 USD sur une base publiée, et entre 23,00 et 23,70 USD en données ajustées.
A la suite de cette publication, le titre grimpe de près de 6% en préouverture à New York.
Eli Lilly and Company figure parmi les principaux groupes pharmaceutiques mondiaux. Le CA par domaine thérapeutique se répartit comme suit :
- endocrinologie (65,5%) : produits pour le traitement de l'ostéoporose, du diabète et des problèmes de croissance ;
- oncologie (19,4%) ;
- maladies immunitaires (9,8%) ;
- neurologie (3,3%) : essentiellement médicaments destinés au traitement de la dépression et de la schizophrénie ;
- autres (2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (67,4%), Europe (15,4%), Japon (4%), Chine (3,7%) et autres (9,5%).
